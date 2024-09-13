Эксперт раскрыл, почему ВСУ оставили Новогродовку, но сумели перекинуть 72-ю бригаду ВСУ в Селидово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Что касается Селидово, то ВС РФ туда "борзо заскочили", но ВСУ смогли ответить на этот шаг, поскольку для них этот город имеет большее значение, чем Угледар. Не зря ВСУ перебросил оттуда под Селидово 72-ю бригаду. Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
В Новогродовке ВС РФ действовали как по учебнику: окружили врага с нескольких сторон и нанесли несколько рассекающих ударов. Все произошло настолько стремительно, что ВСУ отступили, рассказал эксперт.
Судя по опубликованным картам фортификаций, у ВСУ в Гродовке и за ней было чуть получше с инженерными сооружениями. Противник думал, что это направление станет определяющим, но просчитался – Новогродовку ВСУ пришлось оставить, отметил журналист.
"Да и вообще освобождение Гродовки заканчивается. Противник сейчас контролирует только западную часть города и ведет бои за Донецкую улицу. Восток, центр и часть запада за нами", — подчеркнул Ермаков.
Что касается Селидово, то российские части туда "борзо заскочили", но ВСУ смогли ответить на этот шаг, поскольку для них этот город имеет даже большее значение, чем Угледар, отметил он.
Не зря противник перебросил оттуда под Селидово 72-ю бригаду в большом составе, которая спасла там ситуацию, задержав взятие города на какое-то время. Российской армии очень бы повезло, если бы получилось взять Селидово с наскока, резюмировал собеседник издания.
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