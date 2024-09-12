https://ukraina.ru/20240912/1057409232.html

Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску

Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску - 12.09.2024 Украина.ру

Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску

Российские войска начали наступление в Курской области, все идет по плану Киева. Такое заявление, противоречащее словам главкома украинской армии Александра Сырского, в четверг, 12 сентября, сделал Владимир Зеленский. Официальная позиция Банковой и генерала разнится уже не впервые, указал военный эксперт Иван Коновалов

2024-09-12T17:28

2024-09-12T17:28

2024-09-12T17:29

курская область

киев

россия

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

минобороны

сво

спецоперация

наступление

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского направления, но этот план провалился, так как командование ВС РФ продолжило сосредотачивать основные усилия в Донбассе, достигая успеха. Ситуация же под Красноармейском остается сложной для ВСУ, сообщал генерал. То, что цель была именно такой сегодня подтвердил и сам Зеленский, который, по всей видимости, все еще рассчитывает растянуть группировки российский войск на другие направления. Вероятно, поэтому "все по плану".Розовые очки Киева разбиваются, когда в Минобороны РФ подтверждают возврат контроля над рядом населенных пунктов в Курской области. За последние двое суток в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" от присутствия ВСУ освобождено десять населенных пунктов. Прежде газета The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писала, что Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область - первый стремился к максимальному прогрессу при нападении, а генерал рекомендовал действовать с осторожностью. Для Банковой никогда не была важна цена наступления или удержания позиций. Самый яркий пример - прошлогоднее контрнаступление ВСУ, а также многочисленные свидетельства того, как украинских солдат сперва заставляют во что бы то ни стало удерживать позиции, а после бросают, когда ВС РФ оказываются слишком близко. Даже это не позволило ВСУ сохранить контроль над Апанасовкой, Бяхово, Вишневкой, Викторовкой, Внезапным, Гордеевкой, Красооктябрьским, Обуховкой, Снагостью и поселком Десятое октября в Курской области. Накануне об освобождении десяти населенных пунктов докладывал командир подразделений "Ахмат" Апти Алаудинов. Всего за сутки Киев потерял более 300 человек личного состава и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Параллельно российские бойцы отражают попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области, обнулив успехи ВС РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,5 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, перечислили в Минобороны. Подробнее о том, как курская операция разорвёт весь украинский фронт смотрите в интервью социального технолога, военного волонтера, советника губернатора Курской области Романа Алехина на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240905/1057230575.html

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Анастасия Градинарова

курская область, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация, наступление, вс рф, новости