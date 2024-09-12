https://ukraina.ru/20240912/1057409232.html
Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску
Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску - 12.09.2024 Украина.ру
Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску
Российские войска начали наступление в Курской области, все идет по плану Киева. Такое заявление, противоречащее словам главкома украинской армии Александра Сырского, в четверг, 12 сентября, сделал Владимир Зеленский. Официальная позиция Банковой и генерала разнится уже не впервые, указал военный эксперт Иван Коновалов
2024-09-12T17:28
2024-09-12T17:28
2024-09-12T17:29
курская область
киев
россия
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
минобороны
сво
спецоперация
наступление
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского направления, но этот план провалился, так как командование ВС РФ продолжило сосредотачивать основные усилия в Донбассе, достигая успеха. Ситуация же под Красноармейском остается сложной для ВСУ, сообщал генерал. То, что цель была именно такой сегодня подтвердил и сам Зеленский, который, по всей видимости, все еще рассчитывает растянуть группировки российский войск на другие направления. Вероятно, поэтому "все по плану".Розовые очки Киева разбиваются, когда в Минобороны РФ подтверждают возврат контроля над рядом населенных пунктов в Курской области. За последние двое суток в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" от присутствия ВСУ освобождено десять населенных пунктов. Прежде газета The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писала, что Зеленский и Сырский не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область - первый стремился к максимальному прогрессу при нападении, а генерал рекомендовал действовать с осторожностью. Для Банковой никогда не была важна цена наступления или удержания позиций. Самый яркий пример - прошлогоднее контрнаступление ВСУ, а также многочисленные свидетельства того, как украинских солдат сперва заставляют во что бы то ни стало удерживать позиции, а после бросают, когда ВС РФ оказываются слишком близко. Даже это не позволило ВСУ сохранить контроль над Апанасовкой, Бяхово, Вишневкой, Викторовкой, Внезапным, Гордеевкой, Красооктябрьским, Обуховкой, Снагостью и поселком Десятое октября в Курской области. Накануне об освобождении десяти населенных пунктов докладывал командир подразделений "Ахмат" Апти Алаудинов. Всего за сутки Киев потерял более 300 человек личного состава и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Параллельно российские бойцы отражают попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области, обнулив успехи ВС РФ. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,5 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, перечислили в Минобороны. Подробнее о том, как курская операция разорвёт весь украинский фронт смотрите в интервью социального технолога, военного волонтера, советника губернатора Курской области Романа Алехина на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240905/1057230575.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
курская область, киев, россия, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, минобороны, сво, спецоперация, наступление, вс рф, новости
Горим, но всё по плану: Коновалов о том, как Зеленский и Сырский не смогли договориться по Курску
17:28 12.09.2024 (обновлено: 17:29 12.09.2024)
Российские войска начали наступление в Курской области, все идет по плану Киева. Такое заявление, противоречащее словам главкома украинской армии Александра Сырского, в четверг, 12 сентября, сделал Владимир Зеленский. Официальная позиция Банковой и генерала разнится уже не впервые, указал военный эксперт Иван Коновалов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский
признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с Красноармейского направления, но этот план провалился, так как командование ВС РФ продолжило сосредотачивать основные усилия в Донбассе, достигая успеха. Ситуация же под Красноармейском остается сложной для ВСУ, сообщал генерал.
То, что цель была именно такой сегодня подтвердил и сам Зеленский,
который, по всей видимости, все еще рассчитывает растянуть группировки российский войск на другие направления. Вероятно, поэтому "все по плану".
Розовые очки Киева разбиваются, когда в Минобороны РФ подтверждают возврат контроля над рядом населенных пунктов в Курской области. За последние двое суток в ходе ведения наступательных действий подразделениями группировки войск "Север" от присутствия ВСУ освобождено десять населенных пунктов.
"Господин Зеленский отличается весьма невразумительными заявлениями, очень путанными. Главком ВСУ Сырский в открытую признает, что ситуация на российском приграничье проиграна, российские силы ведут наступление, успешно вытесняя украинских военных с большего количества населенных пунктов. Я думаю, что Сырский, который непосредственно курскую авантюру и организовывал, лучше знает. Обращу внимание, что между заявлениями Сырского и Зеленского существуют очень сильные противоречия", - сказал Украине.ру Коновалов.
Прежде газета The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ писала,
что Зеленский
и Сырский
не сошлись в стратегиях атаки на Курскую область - первый стремился к максимальному прогрессу при нападении, а генерал рекомендовал действовать с осторожностью.
Для Банковой никогда не была важна цена наступления или удержания позиций. Самый яркий пример - прошлогоднее контрнаступление ВСУ, а также многочисленные свидетельства того, как украинских солдат сперва заставляют во что бы то ни стало удерживать позиции, а после бросают, когда ВС РФ оказываются слишком близко.
Даже это не позволило ВСУ сохранить контроль над Апанасовкой, Бяхово, Вишневкой, Викторовкой, Внезапным, Гордеевкой, Красооктябрьским, Обуховкой, Снагостью и поселком Десятое октября в Курской области. Накануне об освобождении десяти населенных пунктов докладывал командир подразделений "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Удар во фланг получится отличный. Мало того, что неожиданный, так еще и из Глушковского района, то есть направления, куда ВСУ сами планировали наступать", - прокомментировал сводку МО военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников.
Всего за сутки Киев потерял более 300 человек личного состава и 24 единицы бронетехники, в том числе пять танков. Параллельно российские бойцы отражают попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области, обнулив успехи ВС РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 12,5 военнослужащих, 101 танк, 42 боевые машины пехоты, 83 бронетранспортера, 669 боевых бронированных машин, 410 автомобилей, 92 артиллерийских орудия, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, перечислили в Минобороны.
"Наступление в Курской области следует рассматривать в контексте проведения всей специально военной операции. Противник попытался нанести подлый удар исподтишка - не получилось. При этом, наступательные действия на центральных направлениях не были остановлены, они становились интенсивнее. В Курской области противник был остановлен, а теперь откатывается. Если рассматривать все вместе, то это очень большой стратегический успех", - заключил Коновалов.