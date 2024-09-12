https://ukraina.ru/20240912/1057407549.html

Какая операция разорвёт весь украинский фронт и что делают хитрые жители Курской области - Алёхин

Какая операция разорвёт весь украинский фронт и что делают хитрые жители Курской области - Алёхин - 12.09.2024 Украина.ру

Какая операция разорвёт весь украинский фронт и что делают хитрые жители Курской области - Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, советник губернатора Курской области Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал об обстановке в Курской области на данном этапе, о том, на что могут пойти ВСУ в этом регионе, об оснащённости российской армии и о психологическом состоянии бойцов ВС РФ

2024-09-12T16:04

2024-09-12T16:04

2024-09-12T16:04

россия

курская область

донбасс

вооруженные силы украины

украина.ру

фронт

вс рф

видео

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00:25 - Алёхин опровергает обвинения, звучащие в его адрес из ТГ-каналов;10:27 - не спровоцировали ли ВСУ на курскую авантюру разговоры в российских СМИ о необходимости немедленно решать элементарные вопросы безопасности Курской области?15:22 - На что способны ВСУ в Курской области? Будут ли они там окапываться или они продолжат вести активную оборону17:00 - Об оснащённости российских подразделений под Курском: что ВС РФ пока объективно не могут сделать, а что могли бы сделать, но не сделали?20:40 - Получится ли у ВС России решить проблемы на узком участке фронта?21:25 - О гуманитарной ситуации в Курской области. Из оккупированных районов было эвакуировано более 100 тысяч человек. Где их расселили?25:36 - о проблеме с "хитрыми" курянами, которые давно хотели уехать из региона, но сделали это только после вторжения ВСУ, воспользовавшись ситуацией;29:26 - понимают ли жители Курской области, пережившие страшную трагедию, что исход СВО будет решаться не под Коренево, а в Новогродовке на Покровском направлении в Донбассе?31:53 - О психологическом состоянии личного состава ВС России; 34:36 - нужно ли россиянам покаяние боевиков ВСУ?❗❗❗ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно#Алёхин #Курск #РФ #Россия #Украина #ВСУ #спецоперация #война #СВО #соцсети #ЦИПСО #граница #ждуны #спящие #волонтёр #фронт #техника #оборона #БПЛА #дроны #беспилотник #связь #рации #флот #Ахмат #обучение #эвакуация #школа #сертификат #дом #субсидии #деньги #Суджа #Госуслуги #дети #жильё #недвижимость #область #ВСК #Москва #ипотека #ПВР #Донбасс #ДНР #авиация #машина #автомобиль #пленныеТГ-канал Романа Алёхина - https://t.me/Alekhin_Telega Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukraina_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruНаши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

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россия, курская область, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, фронт, вс рф, видео