https://ukraina.ru/20240912/1057399961.html

Обстреливали и грабили: обнародованы кадры бесчинств украинских боевиков в Курской области

Обстреливали и грабили: обнародованы кадры бесчинств украинских боевиков в Курской области - 12.09.2024 Украина.ру

Обстреливали и грабили: обнародованы кадры бесчинств украинских боевиков в Курской области

Украинские боевики во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей. Соответствующие кадры с разведывательного дрона 44-го армейского корпуса опубликовало агентство РИА Новости

2024-09-12T11:31

2024-09-12T11:31

2024-09-12T11:31

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На записи с дрона видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор БПЛА констатирует, что вэсэушники "поубивали гражданских".В другом фрагменте украинский военный идет к одной из машин, на что оператор дрона предполагает, что тот "помародерить хочет". Позже двое украинских боевиков осматривают сожженную машину в кювете, а потом переходят к другой легковушке на трассе. Из нее боевики часть вещей выбрасывают на обочину, а часть относят в свой лагерь в лесопосадке.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. Их продвижение было остановлено, однако враг не оставляет попыток дестабилизировать регион.По последним данным Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 12 тысяч человек.Неделю назад президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке заявил, что российские военные постепенно выдавливают ВСУ с приграничных территорий РФ, боевики несут большие потери, тем временем украинский фронт на других участках рассыпается."Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся", - сказал Путин.

https://ukraina.ru/20240910/1057346678.html

https://ukraina.ru/20240910/1057343040.html

https://ukraina.ru/20240905/1057253555.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, украина, боевики, мародерство, машина