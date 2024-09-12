Обстреливали и грабили: обнародованы кадры бесчинств украинских боевиков в Курской области
© РИА Новости
© РИА Новости
Украинские боевики во время нападения на Курскую область обстреливали и грабили машины мирных жителей. Соответствующие кадры с разведывательного дрона 44-го армейского корпуса опубликовало агентство РИА Новости
На записи с дрона видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Оператор БПЛА констатирует, что вэсэушники "поубивали гражданских".
В другом фрагменте украинский военный идет к одной из машин, на что оператор дрона предполагает, что тот "помародерить хочет". Позже двое украинских боевиков осматривают сожженную машину в кювете, а потом переходят к другой легковушке на трассе. Из нее боевики часть вещей выбрасывают на обочину, а часть относят в свой лагерь в лесопосадке.
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