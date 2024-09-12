https://ukraina.ru/20240912/1057380848.html

Победить или умереть: эксперт объяснил, почему Германия разворачивается в правоконсервативную сторону

Победить или умереть: эксперт объяснил, почему Германия разворачивается в правоконсервативную сторону - 12.09.2024 Украина.ру

Победить или умереть: эксперт объяснил, почему Германия разворачивается в правоконсервативную сторону

Понятное дело, что восток Германии более радикален и консервативен. На выборах в Тюрингии победила "Альтернатива для Германии", а в Саксонии – "Союз Сары Вагенкнехт". То есть речь идет о развороте всей Германии в правоконсервативную сторону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-12T03:45

2024-09-12T03:45

2024-09-12T03:45

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На недавних немецких выборах в двух регионов победила "Альтернатива для Германии". Олаф Шольц и правящая коалиция потерпели поражение. И многие наблюдатели не исключают, что в перспективе Германия может распасться по территориальному признаку, потому что неоднородно германское общество.Распад Германии – это гражданская война, но есть большие сомнения в том, что немцы на такое способны. За долгие столетия внутренних войн между германскими государствами они так этим травмированы, что для них единство страны важнее всего, рассказал эксперт.Понятное дело, что восток Германии более радикален и более консервативен. В Тюрингии победила "Альтернатива для Германии", а в Саксонии – "Союз Сары Вагенкнехт". При этом в Тюрингии на втором месте оказалась "ХДС-ХСС" - тоже консервативная партия. А "ХДС-ХСС" востребована и в других регионах, отметил он.После того, как немцы нанесли смертельный удар своей экономике, у них нет иного выбора: или победить, или умереть. В сегодняшней ситуации они лишь могут вместе с остальным Западом бороться за победу над Россией, чтобы компенсировать свои потери за счет трофеев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, как будет решаться проблема с поставками российского газа через Украину — в интервью Николая Новичкова: Проблемы с поставками российского газа через Украину не существует на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240911/1057376030.html

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новости, германия, тюрингия, россия, олаф шольц, ростислав ищенко, выборы, хдс, правые, экономика