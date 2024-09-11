СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПодрыв ж/д путей на станции Ясиноватая в Донецкой области
Возбуждено уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области вечером 10 сентября. Обошлось без пострадавших. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, заявили в СК.
"Западным Межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении СК РФ.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства, произошедшего, также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших это преступление.
Движение на участке Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области временно закрыто, поезда идут в обход.