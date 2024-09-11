СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области - 11.09.2024 Украина.ру
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СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области
СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области - 11.09.2024 Украина.ру
СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области
Возбуждено уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
2024-09-11T09:36
2024-09-11T09:36
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Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области вечером 10 сентября. Обошлось без пострадавших. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, заявили в СК.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства, произошедшего, также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших это преступление.Движение на участке Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области временно закрыто, поезда идут в обход.
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новости, белгородская область, россия, ск рф, поезд
Новости, Белгородская область, Россия, СК РФ, поезд

СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области

09:36 11.09.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПодрыв ж/д путей на станции Ясиноватая в Донецкой области
Подрыв ж/д путей на станции Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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Возбуждено уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ
Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области вечером 10 сентября. Обошлось без пострадавших. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, заявили в СК.
"Западным Межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)", - говорится в сообщении СК РФ.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства, произошедшего, также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших это преступление.
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