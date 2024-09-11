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СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области

СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области - 11.09.2024 Украина.ру

СК возбудил дело о теракте после схода вагонов в Белгородской области

Возбуждено уголовное дело о теракте после схода с рельсов вагонов грузового поезда в Белгородской области. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ

2024-09-11T09:36

2024-09-11T09:36

2024-09-11T09:36

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Локомотив и одиннадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Белгородской области вечером 10 сентября. Обошлось без пострадавших. Причиной стало вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, заявили в СК.В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства, произошедшего, также ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших это преступление.Движение на участке Волоконовка – Новый Оскол в Белгородской области временно закрыто, поезда идут в обход.

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новости, белгородская область, россия, ск рф, поезд