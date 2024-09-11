https://ukraina.ru/20240911/1057364373.html

Сигнал "пора валить": Ищенко объяснил, почему Зеленский и Шмыгаль хотели бы бежать, но их не отпустят

Сигнал "пора валить": Ищенко объяснил, почему Зеленский и Шмыгаль хотели бы бежать, но их не отпустят - 11.09.2024 Украина.ру

Сигнал "пора валить": Ищенко объяснил, почему Зеленский и Шмыгаль хотели бы бежать, но их не отпустят

Сейчас Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-09-11T05:45

2024-09-11T05:45

2024-09-11T05:45

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рустем умеров

президент

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Кое-кто из украинской власти (министр обороны Рустем Умеров, премьер-министр Денис Шмыгаль и сам Владимир Зеленский) очень хотел бы бежать, но их просто не опустят. Если бы сейчас поменялся президент или премьер, это бы означало, что страна разваливается, рассказал эксперт.Потому что скандала никакого не было и работать новая власть лучше не стала бы. Там даже воровать больше невозможно – можно украсть столько же, как было, добавил он.Перед Украиной сейчас стоят две самые главные проблемы — поражение на фронтах и отсутствие западной помощи. Основной объем этой помощи кроме отдельных пакетов, которые приходят сейчас (передача самолетов и дальнобойных ракет), отложен до второй половины ноября, подчеркнул он."То есть Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы

https://ukraina.ru/20240910/1057348538.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, сша, владимир зеленский, ростислав ищенко, денис шмыгаль, выборы, рустем умеров, президент, премьер-министр