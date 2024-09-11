Сигнал "пора валить": Ищенко объяснил, почему Зеленский и Шмыгаль хотели бы бежать, но их не отпустят
Зеленский
Сейчас Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Кое-кто из украинской власти (министр обороны Рустем Умеров, премьер-министр Денис Шмыгаль и сам Владимир Зеленский) очень хотел бы бежать, но их просто не опустят. Если бы сейчас поменялся президент или премьер, это бы означало, что страна разваливается, рассказал эксперт.
Потому что скандала никакого не было и работать новая власть лучше не стала бы. Там даже воровать больше невозможно – можно украсть столько же, как было, добавил он.
"То есть если бы ушла какая-то знаковая фигура, это был бы сигнал для всех: "пора валить". А когда уходят какие-то мелкие сошки, это можно было бы объяснить тем, что "перемен требуют наши сердца", — отметил Ищенко.
Перед Украиной сейчас стоят две самые главные проблемы — поражение на фронтах и отсутствие западной помощи. Основной объем этой помощи кроме отдельных пакетов, которые приходят сейчас (передача самолетов и дальнобойных ракет), отложен до второй половины ноября, подчеркнул он.
"То есть Запад дожидается результатов выборов в США и конца года, чтобы понять, сможет Украина войти в следующий год или нет. Надо на нее еще тратиться, или надо досидеть и досмотреть, как она умрет", — заключил собеседник издания.
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