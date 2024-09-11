Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением - 11.09.2024 Украина.ру
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Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением
Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением - 11.09.2024 Украина.ру
Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением
Большинство украинских персонажей, которые написали заявления об отставке, вообще ничего не решают. Самый важный из них – глава МИД Дмитрий Кулеба. Но даже он только выполняет распоряжения Офиса президента. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-09-11T03:30
2024-09-11T03:30
новости
львов
сумы
ростислав ищенко
дмитрий кулеба
андрей ермак
мид
офис президента
увольнение
украина
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Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.Эти люди могли дать взятку руководителю Офиса Андрею Ермаку, чтобы тот уговорил Зеленского их уволить. Они также могли просто сами написать "коллективку". Также могли имитировать "оппозиционную" деятельность против того же Ермака, чтобы спровоцировать свою отставку, отметил он."Мне все равно, каким образом они этот вопрос решили. Повторюсь, это бегство крыс с корабля", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.руО том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
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новости, львов, сумы, ростислав ищенко, дмитрий кулеба, андрей ермак, мид, офис президента, увольнение, украина, власти украины
Новости, Львов, Сумы, Ростислав Ищенко, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак, МИД, Офис президента, увольнение, Украина, власти Украины

Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением

03:30 11.09.2024
 
© СтрингерКиев Новый год крысы
Киев Новый год крысы
© Стрингер
Читать в
Большинство украинских персонажей, которые написали заявления об отставке, вообще ничего не решают. Самый важный из них – глава МИД Дмитрий Кулеба. Но даже он только выполняет распоряжения Офиса президента. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.

"Большинство персонажей, которые написали заявления, вообще ничего не решают. Самый важный из них – [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба. Но даже он только выполняет распоряжения Офиса президента: что ему приказали, то он и говорит", — подчеркнул Ищенко.

Эти люди могли дать взятку руководителю Офиса Андрею Ермаку, чтобы тот уговорил Зеленского их уволить. Они также могли просто сами написать "коллективку". Также могли имитировать "оппозиционную" деятельность против того же Ермака, чтобы спровоцировать свою отставку, отметил он.
"Мне все равно, каким образом они этот вопрос решили. Повторюсь, это бегство крыс с корабля", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
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