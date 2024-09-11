Крысы бегут с корабля: Ищенко объяснил, как украинские министры могли "решить" вопрос с увольнением
© СтрингерКиев Новый год крысы
© Стрингер
Большинство украинских персонажей, которые написали заявления об отставке, вообще ничего не решают. Самый важный из них – глава МИД Дмитрий Кулеба. Но даже он только выполняет распоряжения Офиса президента. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее целый ряд украинских министров написали заявления об отставке. Просто крысы бегут с корабля. Я не представляю, кому может понадобиться менять этих обормотов и что от этого изменится, отметил эксперт.
"Большинство персонажей, которые написали заявления, вообще ничего не решают. Самый важный из них – [глава МИД Украины Дмитрий] Кулеба. Но даже он только выполняет распоряжения Офиса президента: что ему приказали, то он и говорит", — подчеркнул Ищенко.
Эти люди могли дать взятку руководителю Офиса Андрею Ермаку, чтобы тот уговорил Зеленского их уволить. Они также могли просто сами написать "коллективку". Также могли имитировать "оппозиционную" деятельность против того же Ермака, чтобы спровоцировать свою отставку, отметил он.
"Мне все равно, каким образом они этот вопрос решили. Повторюсь, это бегство крыс с корабля", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Пока украинские крысы бегут с корабля, Россия решает, во что ей превратить Львов читайте на сайте Украина.ру
О том, что в настоящее время происходит на Курском направлении специальной военной операции - в интервью Романа Алехина: Россия под Курском наносит ВСУ тысячу порезов, сжигает авиацией и готовится зайти в Сумы
Вчера, 17:06Украина становится точкой сборки террористического интернационалаУкраина имеет контакты с террористическими группировками в Сирии. Цель Киева – попытка завербовать исламистов с целью их переправки в зону конфликта с Россией, пишут турецкие СМИ. Учитывая террористические методы украинских властей, такой, казалось бы, экзотический альянс уже вряд ли кого может удивить