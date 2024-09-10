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Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле

Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле - 10.09.2024 Украина.ру

Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле

Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту избиения бывшего военного в городе Смела Черкасской области Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции региона

2024-09-10T14:05

2024-09-10T14:05

2024-09-10T14:05

новости

игорь клименко

украина

нацполиция

избиение

военный

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Конфликт произошел на прошлой неделе. Родители бывшего военного попали в аварийную ситуацию, которую создал на дороге неизвестный мужчина. Они рассказали об инциденте сыну и указали место, где видели автомобиль обидчика. Экс-военный решил самостоятельно разобраться с водителем, однако, приехав на место, его не обнаружил. Он снял с транспортного средства номерной знак и через соцсеть обратился к очевидцам с призывом помочь ему установить владельца машины.Водитель Hyundai связался с ветераном и назначил ему встречу, в результате между ними произошла потасовка. Видеозапись выложили в сеть очевидцы 9 сентября.Жители Смелы идентифицировали нападавшего как Вадима Долотенко. Он дважды ударил военного, а потом заставил извиняться за якобы его позор на всю Смелу.Долотенко фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в том числе с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.Военный отказался от госпитализации. Он также заверил правоохранителей, что претензий ни к кому не имеет и написал заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела.Позже полицейские все же уговорили мужчину написать заявление о нанесении телесных повреждений.Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале написал, что этот случай должен находиться на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что инцидент получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Он добавил, что глава Национальной полиции уже доложил ему о первых результатах следствия и начатой служебной проверке относительно действий (или, как он отметил, возможной бездеятельности) местных полицейских.

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новости, игорь клименко, украина, нацполиция, избиение, военный