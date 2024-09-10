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Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле
Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле - 10.09.2024 Украина.ру
Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле
Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту избиения бывшего военного в городе Смела Черкасской области Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции региона
2024-09-10T14:05
2024-09-10T14:05
2024-09-10T14:05
новости
игорь клименко
украина
нацполиция
избиение
военный
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Конфликт произошел на прошлой неделе. Родители бывшего военного попали в аварийную ситуацию, которую создал на дороге неизвестный мужчина. Они рассказали об инциденте сыну и указали место, где видели автомобиль обидчика. Экс-военный решил самостоятельно разобраться с водителем, однако, приехав на место, его не обнаружил. Он снял с транспортного средства номерной знак и через соцсеть обратился к очевидцам с призывом помочь ему установить владельца машины.Водитель Hyundai связался с ветераном и назначил ему встречу, в результате между ними произошла потасовка. Видеозапись выложили в сеть очевидцы 9 сентября.Жители Смелы идентифицировали нападавшего как Вадима Долотенко. Он дважды ударил военного, а потом заставил извиняться за якобы его позор на всю Смелу.Долотенко фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в том числе с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.Военный отказался от госпитализации. Он также заверил правоохранителей, что претензий ни к кому не имеет и написал заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела.Позже полицейские все же уговорили мужчину написать заявление о нанесении телесных повреждений.Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале написал, что этот случай должен находиться на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора.Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что инцидент получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Он добавил, что глава Национальной полиции уже доложил ему о первых результатах следствия и начатой служебной проверке относительно действий (или, как он отметил, возможной бездеятельности) местных полицейских.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, игорь клименко, украина, нацполиция, избиение, военный
Новости, Игорь Клименко, Украина, Нацполиция, избиение, военный
Заставил извиняться за позор на весь город. Уголовник избил ветерана ВСУ в Смеле
Украинские правоохранители начали уголовное производство по факту избиения бывшего военного в городе Смела Черкасской области Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции региона
Конфликт произошел на прошлой неделе. Родители бывшего военного попали в аварийную ситуацию, которую создал на дороге неизвестный мужчина. Они рассказали об инциденте сыну и указали место, где видели автомобиль обидчика.
Экс-военный решил самостоятельно разобраться с водителем, однако, приехав на место, его не обнаружил. Он снял с транспортного средства номерной знак и через соцсеть обратился к очевидцам с призывом помочь ему установить владельца машины.
Водитель Hyundai связался с ветераном и назначил ему встречу, в результате между ними произошла потасовка. Видеозапись выложили в сеть очевидцы 9 сентября.
Жители Смелы идентифицировали нападавшего как Вадима Долотенко. Он дважды ударил военного, а потом заставил извиняться за якобы его позор на всю Смелу.
Долотенко фигурирует в ряде уголовных производств. Эти дела связаны, в том числе с нанесением телесных повреждений, а также грабежами.
Военный отказался от госпитализации. Он также заверил правоохранителей, что претензий ни к кому не имеет и написал заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела.
Позже полицейские все же уговорили мужчину написать заявление о нанесении телесных повреждений.
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем телеграм-канале написал, что этот случай должен находиться на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заверил, что инцидент получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Он добавил, что глава Национальной полиции уже доложил ему о первых результатах следствия и начатой служебной проверке относительно действий (или, как он отметил, возможной бездеятельности) местных полицейских.