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Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов

Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов - 10.09.2024 Украина.ру

Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов

Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России

2024-09-10T10:39

2024-09-10T10:39

2024-09-10T10:39

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вооруженные силы украины

дроны

беспилотники

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"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в телеграм-канале ведомства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России.В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Подробнее о последствиях атаки - в материале Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена на сайте Украина.ру.

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новости, россия, московская область, москва, александр бастрыкин, следственный комитет, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники