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Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов - 10.09.2024 Украина.ру
Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России
2024-09-10T10:39
2024-09-10T10:39
2024-09-10T10:39
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московская область
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александр бастрыкин
следственный комитет
вооруженные силы украины
дроны
беспилотники
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"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в телеграм-канале ведомства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России.В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Подробнее о последствиях атаки - в материале Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена на сайте Украина.ру.
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новости, россия, московская область, москва, александр бастрыкин, следственный комитет, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Московская область, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, дроны, беспилотники
Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России.
В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.
Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.
Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подробнее о последствиях атаки - в материале Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена на сайте Украина.ру.