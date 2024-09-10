Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов - 10.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240910/1057342481.html
Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов - 10.09.2024 Украина.ру
Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России
2024-09-10T10:39
2024-09-10T10:39
новости
россия
московская область
москва
александр бастрыкин
следственный комитет
вооруженные силы украины
дроны
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101672/53/1016725349_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_43c20c32eb8c3056f3b429f66bf4feb1.jpg
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в телеграм-канале ведомства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России.В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Подробнее о последствиях атаки - в материале Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена на сайте Украина.ру.
россия
московская область
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101672/53/1016725349_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_8c05f095ede7c9a967f5ff749b60ab24.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, московская область, москва, александр бастрыкин, следственный комитет, вооруженные силы украины, дроны, беспилотники
Новости, Россия, Московская область, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины, дроны, беспилотники

Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов

10:39 10.09.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбыски проходят в офисах авиакомпании "Когалымавиа" и туроператора Brisco
Обыски проходят в офисах авиакомпании Когалымавиа и туроператора Brisco - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Следственный комитет России 10 сентября возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских беспилотников на регионы Центрального федерального округа России
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России.
В ночь на 10 сентября российские военные пресекли попытки ВСУ нанести удары по объектам на территории РФ. В общей сложности средства ПВО сбили 144 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ атаковали девять регионов Центрального федерального округа. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью было уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13.
Также восемь дронов ПВО сбила над Белгородской областью, семь – над Калужской, пять – над Воронежской. Еще четыре аппарата было ликвидировано над Липецкой областью, один – над Орловской.
Власти Брянской, Воронежской, Липецкой, Орловской и Калужской областей сообщили, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
Над Московской областью этой ночью дроны были сбиты в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
При отражении атаки в Раменском пострадали два многоквартирных дома. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще четыре человека, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подробнее о последствиях атаки - в материале Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияМосковская областьМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитетВооруженные силы Украиныдроныбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:30Быть на правильной стороне. Почему харьковчане, прожившие 15 лет в Германии, переехали в Россию
13:28Песков ответил на вопрос о сроках уничтожения ВСУ в Курской области
13:24В России начался суд над наемницей из "Грузинского легиона"
13:20Мэр Ивано-Франковска объявил кампанию против "обилия русскоговорящих жителей"
13:11Киев переходит к терактам. Главное на Украине на 13:00 10 сентября
13:04Радикально сменил риторику от отчаяния. Как Шольц попал в ловушку и теперь призывает к "миру"
13:01Супер Марио спасает Европу: что стоит за резонансным докладом Драги и при чем здесь США
12:31Минобороны РФ подтвердило освобождение еще нескольких населенных пунктов в Донбассе
12:24Веревка от Зеленского: в США узнали, что Киев натравил на Трампа евангелистов
12:19США взяли Францию за банк - Шойгу объяснил срыв поставок "Мистралей"
12:16Киев вербовал террористов в Сирии для операций против России - СМИ
11:58Венесуэла: проигравший кандидат Запада сбежал, а американские пираты захватили самолет Мадуро
11:28Путин согласился не бить по объектам энергетики Украины, но Киев отказался - Шойгу
11:27Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область
10:39Следком возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских дронов
10:38"Сильно обеспокоен": Пушков объяснил, зачем Шольцу именно сейчас мирный план по Украине
10:10Пленный сослуживец "Волыны" рассказал, почему нациста невзлюбили в ВСУ
10:07Госдума РФ потребовала привлечь к уголовной ответственности иноагентов за призывы вооружать ВСУ
09:45Территория дома в Раменском, где погибла женщина, оцеплена
09:34На Украине признали, что политическая система страны зашла в тупик
Лента новостейМолния