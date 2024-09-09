Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков - 09.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240909/1057328161.html
Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков - 09.09.2024 Украина.ру
Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
Украинские военнослужащие теперь могут оформлять браки не отвлекаясь от службы – об этом позаботились чиновники в тылу, запустившие сервис онлайн-регистрации браков. Министр цифровой трансформации Украины лично рассказал об удобствах
2024-09-09T16:16
2024-09-09T16:22
новости
украина
михаил федоров
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
сво
бюрократия
загс
цифровизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057177948_0:106:2040:1254_1920x0_80_0_0_c0a1a48315a3115d07f4181fc609072a.jpg
Михаил Фёдоров сообщил, что "полный цикл бракосочетания" теперь доступен через мобильное приложение "Дія". Чиновник призвал жителей Украины жениться онлайн "первыми в мире"."Запускаем брак онлайн в "Дие". Только на Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в "Дие", - поведал Фёдоров.По словам министра, всего полчаса может пройти от подачи заявления, оформления брака онлайн и до свидетельства в приложении. Бумажную версию свидетельства пользователям пришлют по почте.По местному телевидению запустили рекламный ролик сервиса. Исходя из него, в онлайн-бракосочетании заинтересованы военнослужащие, которых теперь не придется отпускать на какое-то время домой - свадьбы они смогут играть дистанционно, прямо из окопов. Тем временем выяснилось, что Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/02/1057177948_114:0:1927:1360_1920x0_80_0_0_0db5e1dacb01739aaf76ed7673f8126d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, михаил федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво, бюрократия, загс, цифровизация, кабмин
Новости, Украина, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, бюрократия, ЗАГС, цифровизация, Кабмин

Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков

16:16 09.09.2024 (обновлено: 16:22 09.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
Украинские военнослужащие теперь могут оформлять браки не отвлекаясь от службы – об этом позаботились чиновники в тылу, запустившие сервис онлайн-регистрации браков. Министр цифровой трансформации Украины лично рассказал об удобствах
Михаил Фёдоров сообщил, что "полный цикл бракосочетания" теперь доступен через мобильное приложение "Дія". Чиновник призвал жителей Украины жениться онлайн "первыми в мире".
"Запускаем брак онлайн в "Дие". Только на Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в "Дие", - поведал Фёдоров.
По словам министра, всего полчаса может пройти от подачи заявления, оформления брака онлайн и до свидетельства в приложении. Бумажную версию свидетельства пользователям пришлют по почте.
По местному телевидению запустили рекламный ролик сервиса. Исходя из него, в онлайн-бракосочетании заинтересованы военнослужащие, которых теперь не придется отпускать на какое-то время домой - свадьбы они смогут играть дистанционно, прямо из окопов.
Тем временем выяснилось, что Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
 
НовостиУкраинаМихаил ФедоровВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУСВОбюрократияЗАГСцифровизацияКабмин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:21Дела на 12 статей УК РФ: преступления двух бойцов ВСУ в Курской области записала камера
17:13Донецкий фронт. Несмотря на дроны с зажигательной смесью, ВСУ не остановить падение Покровска и Угледара
17:05Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
16:48Вход закрыт: Google больше не принимает россиян
16:45Этот − не тот уже навсегда. Умер Александр Масляков, а КВН может жить
16:16Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
16:14Маргарита Симоньян: Благодаря RT американцы узнали о своей стране то, о чем молчали их СМИ
16:09Штайнмайер и Шольц, Макрон и Барнье: уберите лишнее – Трухачёв о политических инвалидах Европы
16:07Теракты как окно возможностей для США: от 11 сентября до "Северных потоков"
16:00Куликовская битва и гибель "прозападной" орды темника Мамая
15:40"Примазалась": американист объяснил, зачем Нуланд помянула Стамбульские соглашения
14:53Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
14:34Удар по базе в Полтаве: что пытается скрыть Украина
14:20Момент истины. В августе 24-го
14:03Как в Донбассе отмечают 81-ю годовшину освобождения от фашистов: наш спецрепортаж с места событий
13:51Euronews: Судьба Каллас зависит от Израиля. Бросит ли она ради него Киев?
13:19Зачем Украине подземные заводы и баллистические дроны?
13:07В результате активных и решительных действий: ВС РФ освободили донецкий Мемрик
13:05НАТО не считает залёты российских БПЛА в Румынию и Латвию умышленными
13:01Сырский о крушении F-16, в ДНР рассекретили документы и содержание гаджетов бойцов ВСУ. Главное на 13:00
Лента новостейМолния