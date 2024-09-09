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Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков

Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков - 09.09.2024 Украина.ру

Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков

Украинские военнослужащие теперь могут оформлять браки не отвлекаясь от службы – об этом позаботились чиновники в тылу, запустившие сервис онлайн-регистрации браков. Министр цифровой трансформации Украины лично рассказал об удобствах

2024-09-09T16:16

2024-09-09T16:16

2024-09-09T16:22

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Михаил Фёдоров сообщил, что "полный цикл бракосочетания" теперь доступен через мобильное приложение "Дія". Чиновник призвал жителей Украины жениться онлайн "первыми в мире"."Запускаем брак онлайн в "Дие". Только на Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в "Дие", - поведал Фёдоров.По словам министра, всего полчаса может пройти от подачи заявления, оформления брака онлайн и до свидетельства в приложении. Бумажную версию свидетельства пользователям пришлют по почте.По местному телевидению запустили рекламный ролик сервиса. Исходя из него, в онлайн-бракосочетании заинтересованы военнослужащие, которых теперь не придется отпускать на какое-то время домой - свадьбы они смогут играть дистанционно, прямо из окопов. Тем временем выяснилось, что Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит

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новости, украина, михаил федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво, бюрократия, загс, цифровизация, кабмин