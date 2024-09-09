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Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков - 09.09.2024 Украина.ру
Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
Украинские военнослужащие теперь могут оформлять браки не отвлекаясь от службы – об этом позаботились чиновники в тылу, запустившие сервис онлайн-регистрации браков. Министр цифровой трансформации Украины лично рассказал об удобствах
2024-09-09T16:16
2024-09-09T16:16
2024-09-09T16:22
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Михаил Фёдоров сообщил, что "полный цикл бракосочетания" теперь доступен через мобильное приложение "Дія". Чиновник призвал жителей Украины жениться онлайн "первыми в мире"."Запускаем брак онлайн в "Дие". Только на Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в "Дие", - поведал Фёдоров.По словам министра, всего полчаса может пройти от подачи заявления, оформления брака онлайн и до свидетельства в приложении. Бумажную версию свидетельства пользователям пришлют по почте.По местному телевидению запустили рекламный ролик сервиса. Исходя из него, в онлайн-бракосочетании заинтересованы военнослужащие, которых теперь не придется отпускать на какое-то время домой - свадьбы они смогут играть дистанционно, прямо из окопов. Тем временем выяснилось, что Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, михаил федоров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво, бюрократия, загс, цифровизация, кабмин
Новости, Украина, Михаил Федоров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, бюрократия, ЗАГС, цифровизация, Кабмин
Чтобы не дергать из окопов: на Украине запустили онлайн-регистрацию браков
16:16 09.09.2024 (обновлено: 16:22 09.09.2024)
Украинские военнослужащие теперь могут оформлять браки не отвлекаясь от службы – об этом позаботились чиновники в тылу, запустившие сервис онлайн-регистрации браков. Министр цифровой трансформации Украины лично рассказал об удобствах
Михаил Фёдоров сообщил, что "полный цикл бракосочетания" теперь доступен через мобильное приложение "Дія". Чиновник призвал жителей Украины жениться онлайн "первыми в мире".
"Запускаем брак онлайн в "Дие". Только на Украине вы можете пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до свидетельства в приложении. Больше не надо никуда ездить, собирать документы, складывать их в файлик, чтобы стать мужем и женой. Отныне это несколько кликов в "Дие", - поведал Фёдоров.
По словам министра, всего полчаса может пройти от подачи заявления, оформления брака онлайн и до свидетельства в приложении. Бумажную версию свидетельства пользователям пришлют по почте.
По местному телевидению запустили рекламный ролик сервиса. Исходя из него, в онлайн-бракосочетании заинтересованы военнослужащие, которых теперь не придется отпускать на какое-то время домой - свадьбы они смогут играть дистанционно, прямо из окопов.