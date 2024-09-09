Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит - 09.09.2024 Украина.ру
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Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит - 09.09.2024 Украина.ру
Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит
Национальный банк Украины (НБУ) вносит изменения в действующие валютные ограничения. В частности, украинцы больше не смогут безлимитно скупать ювелирные украшения за границей. Об этом сообщается на сайте регулятора
2024-09-09T14:53
2024-09-09T14:53
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Теперь приобрести такого рода товары украинцы смогут на сумму, не превышающую 100 тысяч гривен (218 тысяч рублей). Оплату проживания за границей для граждан Украины также ограничат. Лимит по этой статье составит 500 тысяч гривен (чуть более миллиона рублей).В сообщении регулятора отмечается, что делается это для того, чтобы "избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах".Изменения вступят в силу во вторник, 10 сентября.В октябре прошлого года во время визита в США, где Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, его супруга Елена прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). В числе покупок, по информации СМИ, значилось, например, "Колье с кошечкой".Украинская общественность возмутилась произошедшим, так как на дроны для ВСУ уже тогда собирали "всем миром". Позже на Украине назвали сообщение фейком. Однако убедить украинцев в том, что супруга Зеленского не располагает такими суммами на украшения, оказалось невозможным. Подробнее - в материале Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларов.
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Новости, Украина, США, Вашингтон, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, золото

Зеленская точно не сможет купить "Колье с кошечкой" у "Картье": на Украине ввели драгоценный лимит

14:53 09.09.2024
 
© РИА Новости . Игорь Катаев / Перейти в фотобанкЮвелирное производство в Перми
Ювелирное производство в Перми - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости . Игорь Катаев
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Национальный банк Украины (НБУ) вносит изменения в действующие валютные ограничения. В частности, украинцы больше не смогут безлимитно скупать ювелирные украшения за границей. Об этом сообщается на сайте регулятора
"Ужесточение ограничений будет касаться расчетов за рубежом с использованием платежных карт, выпущенных украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты ряда товаров и услуг, в частности часов, ювелирных изделий, изделий из серебра, драгоценных камней, монет", - отмечается в сообщении НБУ.
Теперь приобрести такого рода товары украинцы смогут на сумму, не превышающую 100 тысяч гривен (218 тысяч рублей). Оплату проживания за границей для граждан Украины также ограничат. Лимит по этой статье составит 500 тысяч гривен (чуть более миллиона рублей).
В сообщении регулятора отмечается, что делается это для того, чтобы "избежать оттока капитала из Украины в значительных объемах".
Изменения вступят в силу во вторник, 10 сентября.
В октябре прошлого года во время визита в США, где Владимир Зеленский пытался заручиться поддержкой Вашингтона, его супруга Елена прошлась по магазинам в Нью-Йорке и только в ювелирном доме "Картье" якобы оставила более 1,1 миллиона долларов (на тот момент порядка 100 миллионов рублей). В числе покупок, по информации СМИ, значилось, например, "Колье с кошечкой".
Украинская общественность возмутилась произошедшим, так как на дроны для ВСУ уже тогда собирали "всем миром".
Позже на Украине назвали сообщение фейком. Однако убедить украинцев в том, что супруга Зеленского не располагает такими суммами на украшения, оказалось невозможным. Подробнее - в материале Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларов.
 
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