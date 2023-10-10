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Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларов

Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларов - 10.10.2023 Украина.ру

Барыня у "Картье". Действительно ли Елена Зеленская за час потратила миллион долларов

Словами "фейк!", "пропаганда", "ложь!" встретил украинский сегмент интернета сообщение о шопинге первой леди Украины в Нью-Йорке

2023-10-10T16:27

2023-10-10T16:27

2023-10-10T17:33

эксклюзив

владимир зеленский

елена зеленская

драгоценности

украшение

нью-йорк

украина

коррупция

бенин

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Все силы украинской пропаганды брошены на то, чтобы доказать: Елена Зеленская не покупала в Нью-Йорке украшений на миллион долларов! Это всё якобы полная ложь.Речь идет о ролике, в котором девушка из Бенина, ныне проживающая в США, жалуется на то, что её уволили из ювелирного магазина из-за жены президента Украины и демонстрирует чек покупок Елены Зеленской.Елена якобы приобрела у «Картье» браслет, серьги и ожерелье из белого золота. Всё — с бриллиантами. А ожерелье ещё и с ониксами и изумрудами. Общая сумма — 1 миллион 100 тысяч долларов.«Чек поддельный!» — твердит украинская пропаганда.Но на самом деле не так уж важно, поддельный чек продемонстрировала девушка, работавшая у «Картье», или нет. Реальная эта девушка или подставное лицо. Споры на эту тему только уводят от сути.Каждый житель Украины, самой коррумпированной страны Европы, знает: Елена Зеленская запросто могла это сделать. Она запросто могла потратить миллион на украшения. И так же, зная характер, не постеснялась бы уволить назойливую, как ей показалось, практикантку.На Украине пишут о том, что это Россия организовала травлю жены президента. Как всегда: что бы ни произошло у Зеленских, виновата Россия.Конкуренты и конкуренткиПусть лучше посмотрят на прямых конкурентов пана Зе на предстоящих выборах. Новых претендентов — Арестовича*, Залужного, Притулу или уже привычных — Порошенко, Кличко, Юлию Тимошенко, — вот кто мог организовать провокацию с «Картье». Или, если это была не провокация, а настоящая покупка, обнародовать эту информацию. Ну разве что боксёр Усик не мог. Но и у него есть политтехнологи.Особенно, конечно, хорошо разбирается и в ювелирных бутиках, и в провокациях Юлия Владимировна Тимошенко.Помните, как эффектно она сняла с себя нитку жемчуга и передала её прямо в зале Рады«на экспертизу»? Давно это было. Юлия Владимировна тогда показала мастер-класс пиара.Специально расставила ловушку, прекрасно разыграла спектакль. Её укоряли в супердорогих украшениях и нарядах. Но в тот день — надо же, какое совпадение! — на ней был искусственный дешёвый жемчуг. Результат — рейтинг «газовой принцессы» летит вверх, её противники неловко оправдываются.Учитесь, малыши! Так, наверное, думает Юлия Владимировна, снисходительно, со своим знаменитым прищуром глядя на двух недалёких выскочек, играющих на Украине роли президента и первой леди.История практиканткиНо что же всё-таки произошло в бутике «Картье»? Версия девушки из Бенина, изложенная в небольшом ролике, выглядит так.Всего две недели проработала эта девушка стажёром в магазине бренда «Картье» в Нью-Йорке. Она очень радовалась новой работе. Но продолжалось это только до тех пор, пока в магазин не пожаловала барыня из Украины. Это была жена президента Зеленского, которая приехала вместе с мужем на небольшой шопинг. Купить ювелирные безделушки, пока муж трясёт кулаком на трибунах и просит ещё больше денег для Украины.И когда продавец по всем правилам провела для неё маленькую экскурсию по магазину, рассказывая об украшениях, Елена Зеленская вдруг крикнула ей в лицо:— Да кто тебе сказал, что меня интересует твоё мнение!После чего Зеленская обратилась к менеджеру магазина — и девушка была моментально уволена.«Ни за что! Меня уволили ни за что! — причитает бедная девушка. — Она сумасшедшая!»Но продавщица, собирая вещи, прихватила копию чека с описанием покупок Зеленской.Скоро выборы!Таково начало скандала, который может похоронить надежды мужа Зеленской на переизбрание.«Скумбрия», как называют Зеленскую на Украине, решила, что ей позволено всё. Кричать, увольнять, капризничать. Ну а как же? Ведь деньги решают всё, не так ли?Тем более их с мужем так принимают на Западе, так улыбаются им. Зеленская участвует в западных телепередачах если не наравне с супругом, то очень близко к тому.Она встречается с президентами и даже с королями. Она участвует в значимых политических событиях, её приглашают на встречи элиты.И тут какая-то практикантка из Бенина.Но мир устроен хитрее, чем представляется жене украинского президента. Никто из дам «высшего политического света» не позволит себе вести себя так на людях. Что вы, наоборот. Принцесса Кейт или Джилл Байден — да они бы устроили шоу любви и поддержки бедной девушке, и тем более если бы она совершила ошибку. Назавтра в газетах появились бы фото этих леди, которые обнимают девушку из Бенина.В скобках надо заметить, что, например, Кейт, принцесса Уэльская, часто сама надевает одежду из масс-маркета и точно по этим же принципам одевает дочку. Как обычную девочку с лондонской улицы. Все, конечно, в восхищении.То же самое было бы и здесь. Небольшой милый пиар. Домохозяйки рыдают. Весь Бенин выучит на память, как зовут ту же, допустим, Джилл Байден.Но Елена Зеленская так не поступила. Почему бы не пнуть бедную девушку, когда никто не видит? Чернокожую, кстати. Что уж совсем не соответствует сегодняшним демократическим стандартам.Поведение Зеленской было отвратительно по всем меркам: и по общечеловеческим, и по меркам того лицемерного, но внешне пристойного «высшего общества», куда, как она считает, уже попала.Скандал будет продолжаться. Не надо думать, что вот сейчас криками «это фейк!» украинская пропаганда заставит всех замолчать, как это делал украинский посол в Германии, публично обзывая канцлера обиженной ливерной колбасой.Те времена в прошлом. Зеленским придется пройти через много разочарований. Бывшие «друзья» на Западе, которые обнимали их на камеру, отвернутся и перестанут брать трубку, как только семейство Зеленских станет невыгодно поддерживать.История всплывёт вновь в самый ненужный момент. А учитывая наличие чека и свидетеля — это ловушка, из которой не так просто выбраться. Чек поддельный? Так это же только повод бесконечно обсуждать покупку и постоянно напоминать: «Картье», миллион, Зеленская... Всё по законам пиара.Скорее всего, покупка была. Иначе, кстати, никак не объяснить молчание Зеленской. Обидно ей, наверное. Как теперь носить тот самый браслетик и серёжки от «Картье»? Никак. Только дома.«Тебе идут украшения на миллион»А помните, как Зеленский рекламировал изделия ювелирного завода на Украине? На каждой станции метро он улыбался со стен и протягивал коробочку с колечком. «Тоби лычыть мое кохання» — «тебе к лицу моя любовь» — уверял незнакомую покупательницу тогда ещё просто популярный актёр.И это тоже вспомнят Зеленскому и разыграют этот сюжет во время предвыборной кампании, нет сомнений.Ни одна жена ни одного президента Украины не попадала в такой скандал.Сумма в миллион долларов за серёжки должна сама по себе привести в шок обычного украинца. Да и не только украинца. Обычного европейца или американца, который уже давно задаёт вопрос: не много ли тратит правительство его страны на помощь Украине?Это, кстати, ещё одна линия этого многомерного скандала. Как можно выделять деньги Украине, если жена президента запросто тратит миллион с лишним за час в одном только бутике? Такой вопрос могут поднять парламентарии многих западных стран.«Она тратит миллион у "Картье", когда её страна находится в войне?» — спрашивает в своем небольшом видео бывшая продавщица браслетов.«Почему она не могла просто потратить свои краденые деньги и просто пойти в следующий бутик? Зачем она разрушила мою жизнь?» — плачет девушка из Бенина.Ну что ж, можно поздравить Зеленского: его предвыборная кампания началась. Немного не так, как ему бы хотелось, правда.* Внесен в список террористов и экстремистов.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, владимир зеленский, елена зеленская, драгоценности, украшение, нью-йорк, украина, коррупция, бенин