https://ukraina.ru/20240909/1057290962.html

"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области

"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области - 09.09.2024 Украина.ру

"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области

Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. ВС РФ берут Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-09-09T06:00

2024-09-09T06:00

2024-09-09T06:00

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курская область

курск

всу

михаил онуфриенко

владимир зеленский

донецк

донецкое направление

сво

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По оценкам замдиректора ЦРУ, ВСУ контролируют порядка 450 квадратных километров в Курской области. Расширить этот плацдарм они не могут, хотя они подбрасывают туда подкрепления уже целый месяц, рассказал эксперт.Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. Дело не в том, что в Донбассе освободили примерно столько же территорий, сколько ВСУ захватили в Курской области, подчеркнул обозреватель.Кроме того, стратегические перспективы у России совершенно другие. Владимир Зеленский говорит: "Мы будем бесконечно долго удерживать территорию Курской области". Пожалуйста, бросайте подкрепления в эту мясорубку, которых у Киева явно не хватает, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240906/1057285925.html

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донецк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, курская область, курск, всу, михаил онуфриенко, владимир зеленский, донецк, донецкое направление, сво