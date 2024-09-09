"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
© AP / Kostiantyn Liberov
© AP / Kostiantyn Liberov
Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. ВС РФ берут Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По оценкам замдиректора ЦРУ, ВСУ контролируют порядка 450 квадратных километров в Курской области. Расширить этот плацдарм они не могут, хотя они подбрасывают туда подкрепления уже целый месяц, рассказал эксперт.
Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. Дело не в том, что в Донбассе освободили примерно столько же территорий, сколько ВСУ захватили в Курской области, подчеркнул обозреватель.
"Мы берем Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Противник их укреплял годами. Довоенное население Суджы составляло 6 тысяч человек. А у нас только под Покровском [Красноармейск] пять городов с довоенным населением в 50 тысяч человек", — отметил Онуфриенко.
Кроме того, стратегические перспективы у России совершенно другие. Владимир Зеленский говорит: "Мы будем бесконечно долго удерживать территорию Курской области". Пожалуйста, бросайте подкрепления в эту мясорубку, которых у Киева явно не хватает, резюмировал собеседник издания.
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