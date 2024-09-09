"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области - 09.09.2024 Украина.ру
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"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области - 09.09.2024 Украина.ру
"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области
Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. ВС РФ берут Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-09-09T06:00
2024-09-09T06:00
новости
россия
курская область
курск
всу
михаил онуфриенко
владимир зеленский
донецк
донецкое направление
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По оценкам замдиректора ЦРУ, ВСУ контролируют порядка 450 квадратных километров в Курской области. Расширить этот плацдарм они не могут, хотя они подбрасывают туда подкрепления уже целый месяц, рассказал эксперт.Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. Дело не в том, что в Донбассе освободили примерно столько же территорий, сколько ВСУ захватили в Курской области, подчеркнул обозреватель.Кроме того, стратегические перспективы у России совершенно другие. Владимир Зеленский говорит: "Мы будем бесконечно долго удерживать территорию Курской области". Пожалуйста, бросайте подкрепления в эту мясорубку, которых у Киева явно не хватает, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.руО других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курская область, курск, всу, михаил онуфриенко, владимир зеленский, донецк, донецкое направление, сво
Новости, Россия, Курская область, Курск, ВСУ, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, Донецк, Донецкое направление, СВО

"Бросайте подкрепления в эту мясорубку!" Эксперт о том, чем закончится для ВСУ удержание Курской области

06:00 09.09.2024
 
© AP / Kostiantyn Liberov
- РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP / Kostiantyn Liberov
Читать в
Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. ВС РФ берут Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
По оценкам замдиректора ЦРУ, ВСУ контролируют порядка 450 квадратных километров в Курской области. Расширить этот плацдарм они не могут, хотя они подбрасывают туда подкрепления уже целый месяц, рассказал эксперт.
Противник перебрасывает под Курск резервы с тех направлений, где ВС РФ добиваются наибольших успехов. Дело не в том, что в Донбассе освободили примерно столько же территорий, сколько ВСУ захватили в Курской области, подчеркнул обозреватель.

"Мы берем Донецкую агломерацию, которая значительно более плотно застроена, поэтому бои там носят значительно более тяжелый характер. Противник их укреплял годами. Довоенное население Суджы составляло 6 тысяч человек. А у нас только под Покровском [Красноармейск] пять городов с довоенным населением в 50 тысяч человек", — отметил Онуфриенко.

Кроме того, стратегические перспективы у России совершенно другие. Владимир Зеленский говорит: "Мы будем бесконечно долго удерживать территорию Курской области". Пожалуйста, бросайте подкрепления в эту мясорубку, которых у Киева явно не хватает, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Россия хорошо попала по Полтаве, надолго оставив ВСУ без штучных специалистов читайте на сайте Украина.ру
О других важных аспектах спецоперации на Украине - в интервью Андрея Клинцевича: ВСУ бросят на Крым флотилию, сотни "Леопардов" и жестко зацепятся за Покровск ради США читайте на сайте Украина.ру
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