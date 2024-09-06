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Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре

Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре - 06.09.2024 Украина.ру

Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре

Более 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре были уничтожены российской авиабомбой "ФАБ". Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко

2024-09-06T11:15

2024-09-06T11:15

2024-09-06T11:15

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Подполковник также отметил, что эвакуационно-спасательных работ со стороны ВСУ по этому адресу позже замечено не было.ВС РФ активно бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. По разным данным, в результате 600 человек получили ранения и около 200 - были убиты.В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.

https://ukraina.ru/20240904/1057229040.html

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новости, россия, часов яр, луганская народная республика, андрей марочко, всу, вс рф