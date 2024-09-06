Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре - 06.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240906/1057278496.html
Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре
Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре - 06.09.2024 Украина.ру
Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре
Более 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре были уничтожены российской авиабомбой "ФАБ". Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко
2024-09-06T11:15
2024-09-06T11:15
новости
россия
часов яр
луганская народная республика
андрей марочко
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913024_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_b5256be307e9dc8011d66c627d19632b.jpg
Подполковник также отметил, что эвакуационно-спасательных работ со стороны ВСУ по этому адресу позже замечено не было.ВС РФ активно бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. По разным данным, в результате 600 человек получили ранения и около 200 - были убиты.В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.
https://ukraina.ru/20240904/1057229040.html
https://ukraina.ru/20240905/1057263810.html
https://ukraina.ru/20240903/1057200104.html
россия
часов яр
луганская народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913024_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8b3dc41c58bb11f8340164515cdecf17.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, часов яр, луганская народная республика, андрей марочко, всу, вс рф
Новости, Россия, Часов Яр, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, ВСУ, ВС РФ

Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре

11:15 06.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Более 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре были уничтожены российской авиабомбой "ФАБ". Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко

"На Донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - сообщил Марочко, уточнив, что боевики соорудили из бывшего жилого дома хорошо укрепленный опорный пункт с разветвленной системой сообщений и огневых точек.

Подполковник также отметил, что эвакуационно-спасательных работ со стороны ВСУ по этому адресу позже замечено не было.
ВС РФ активно бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
4 сентября, 12:16
Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под СумамиРоссийские военные нанесли удар по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе Сум. Соответствующее видео 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ
Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.
Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. По разным данным, в результате 600 человек получили ранения и около 200 - были убиты.
Вчера, 15:52
Запад начал легализацию покойников: США сообщили о странной смерти своего офицера после удара по ПолтавеПодполковник армии США 45-летний Джошуа Камара неожиданно умер 3 сентября. По официальным данным Вашингтона, офицер скоропостижно скончался в польском городе Познань, однако ряд СМИ связывает его смерть с ударом ВС РФ по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве
В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.
Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 10:02
Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в ЗапорожьеРоссийские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"
Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.
 
НовостиРоссияЧасов ЯрЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:19Вторжение ВСУ в Курскую область: украинская эйфория закончилась, но у РФ еще много работы
13:11Военное обозрение: ВС РФ вырыли под Сумами "братскую" могилу для американских HIMARS
13:09Зеленский хочет заставить Россию помириться при помощи США
13:00"Денег нет, но вы сражайтесь", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 сентября
12:50Симоньян высмеяла западные СМИ, прозвавшие ее "медиакоролевой Путина"
12:23Запущен телеграм-бот для поиска пропавших бойцов ВСУ
12:21Когда русскую Одессу освободим из украинского плена? Наш спецрепортаж к 230-летию города
12:20Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
11:56У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты ВСУ
11:55На Максакову* завели уголовное дело, известна статья
11:31Дуров отказался от помощи России и ОАЭ. Сент-Китс и Невис пока молчит
11:15Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре
10:45Обвинения против Дурова вызвали переполох в технологическом секторе - Politico
10:43"Нас как начало раздалбывать!": пленный рассказал о потерях ВСУ
10:06Что поразило патриота Японии на ВЭФ и почему без России невозможно мировое развитие - Мицухиро Кимура
09:10Наёмники приуныли. Главное на Украине на утро 6 сентября
08:59Захарова назвала "самое отвратительное и трагикомичное" в задержании Дурова
08:30Лавров отреагировал на перестановки в украинском руководстве
08:11Главное за ночь 6 сентября
07:59Михаил Брайчевский: творец националистического канона в истории
Лента новостейМолния