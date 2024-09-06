Заживо: Марочко рассказал, что произошло с ВСУ и их наемниками в Часовом Яре
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Более 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре были уничтожены российской авиабомбой "ФАБ". Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко
"На Донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - сообщил Марочко, уточнив, что боевики соорудили из бывшего жилого дома хорошо укрепленный опорный пункт с разветвленной системой сообщений и огневых точек.
Подполковник также отметил, что эвакуационно-спасательных работ со стороны ВСУ по этому адресу позже замечено не было.
ВС РФ активно бьют по военным объектам врага. Только за последние дни российские военные нанесли удары по скоплению вражеской техники сразу в нескольких городах. В списке оказались Сумы, где были уничтожены бронемашины и до 80-ти высэушников.
Также в прицел ВС РФ попал Международный аэропорт им. Данилы Галицкого во Львове. По предварительным данным, в результате нанесенных ударов уничтожено два самолета МиГ-29 ВВС Украины и еще один Су-24М получил повреждения.
Во вторник, 3 сентября, российские силы ударили по территории Высшего военного командного училища связи в Полтаве. По разным данным, в результате 600 человек получили ранения и около 200 - были убиты.
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В этот же день российские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, где дислоцировались военнослужащие ВСУ, иностранные наемники и высокопоставленные украинские офицеры.
Как сообщило "Военное обозрение", сразу после мощного взрыва к месту происшествия выехали несколько карет скорой помощи. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек.
3 сентября, 10:02Полсотни иностранных наемников и офицеры ВСУ: ВС РФ ударили в "гнездо" противника в ЗапорожьеРоссийские военные ударили по гостиничному комплексу "Гранд Палас" в Запорожье, который был превращен противником в пункт временной дислокации военных. Известно, что в нем базировались как иностранные наемники ВСУ, так и высокопоставленные украинские офицеры. Об этом сообщило "Военное обозрение"
Также ВС РФ нанесли удар авиабомбой КАБ по пункту временной дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области. В результате чего были ликвидированы более 30 украинских военнослужащих, которые находились в одном из административных зданий города.