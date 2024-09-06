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Британия направит Киеву 650 ракет Martlet

Британия направит Киеву 650 ракет Martlet - 06.09.2024 Украина.ру

Британия направит Киеву 650 ракет Martlet

Великобритания направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО. Об этом сообщили в министерстве обороны Британии

2024-09-06T07:32

2024-09-06T07:32

2024-09-06T07:42

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"Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов (более 213 млн долларов) для поддержки ПВО Украины", - говорится в заявлении.Об этом 6 сентября официально объявит министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии.В заявлении также указано, что первые партии артиллерийских снарядов на общую сумму 300 миллионов фунтов стерлингов (около 395 миллионов долларов) от Великобритании начнут поступать на Украину до конца этого года.Ракета Martlet (LMM) с лазерным наведением и скоростью полета в 1,5 Маха и дальностью полета более шести километров разрабатывается французской компанией Thales Air Defence для Великобритании. Многоцелевая управляемая ракета предназначается для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и затягивают его. Подробнее о вмешательстве Запада в конфликт - в материале Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, великобритания, украина, британия, нато, пво, ракеты