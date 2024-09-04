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Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине
Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине - 04.09.2024 Украина.ру
Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что мог бы возглавить иностранный легион на Украине. Видеозапись разговора опубликовали в телеграм-канале пранкеров
2024-09-04T09:59
2024-09-04T09:59
2024-09-04T09:59
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"Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", - сказал Джонсон пранкерам, говорившим от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали.Бывший британский премьер добавил, что считает переговоры Москвы и Киева возможными, но в случае "поражения России"."Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам", - отметил Джонсон.Он также указал, что Запад уже является стороной конфликта. Он призвал передать Киеву ракеты ATACMS."Нам следует убрать ограничения на дальность использования... И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - сказал Джонсон.Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, борис джонсон, киев, великобритания, пранкеры
Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что мог бы возглавить иностранный легион на Украине. Видеозапись разговора опубликовали в телеграм-канале пранкеров
"Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", - сказал Джонсон пранкерам, говорившим от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали.
Бывший британский премьер добавил, что считает переговоры Москвы и Киева возможными, но в случае "поражения России".
"Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам", - отметил Джонсон.
Он также указал, что Запад уже является стороной конфликта.
"Мне грустно это говорить, я думаю, что мы уже участвуем. Мы поддерживаем украинцев. Но реальность такова, и это ужасная трагедия, но украинцы воюют за нас. И я думаю, что в ту минуту, когда мы публично введем на их территорию наши силы, наши собственные войска, это станет другой категорией, совсем другой категорией конфликта… Последствия предугадать нелегко", - подчеркнул Джонсон.
Он призвал передать Киеву ракеты ATACMS.
"Нам следует убрать ограничения на дальность использования... И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - сказал Джонсон.
Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.