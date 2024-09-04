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Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине

Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине - 04.09.2024 Украина.ру

Борис Джонсон захотел возглавить иностранный легион на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров), что мог бы возглавить иностранный легион на Украине. Видеозапись разговора опубликовали в телеграм-канале пранкеров

2024-09-04T09:59

2024-09-04T09:59

2024-09-04T09:59

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"Я настолько рьяный сторонник Украины, насколько вы можете себе представить. И мне часто хотелось бы быть одаренным в военном деле, чтобы я мог пойти и возглавить иностранный легион на Украине, если бы я был генералом", - сказал Джонсон пранкерам, говорившим от лица идеолога "оранжевых революций", экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эммануэля Макрона Жака Аттали.Бывший британский премьер добавил, что считает переговоры Москвы и Киева возможными, но в случае "поражения России"."Боюсь, предварительным условием должно быть поражение России, и украинцы должны иметь какое-то чувство победы, потому что это единственный способ, которым, я думаю, они смогут прийти к любым переговорам", - отметил Джонсон.Он также указал, что Запад уже является стороной конфликта. Он призвал передать Киеву ракеты ATACMS."Нам следует убрать ограничения на дальность использования... И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу", - сказал Джонсон.Подробнее о разжигании конфликта Джонсоном - в материале Василия Стоякина Как Зеленский с Джонсоном хотят опять всех обмануть на сайте Украина.ру.

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новости, украина, борис джонсон, киев, великобритания, пранкеры