https://ukraina.ru/20240905/1057265904.html

Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко

Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко - 05.09.2024 Украина.ру

Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги... Украина.ру, 05.09.2024

2024-09-05T16:07

2024-09-05T16:07

2024-09-05T16:07

видео

россия

германия

западная украина

ростислав ищенко

олаф шольц

алексей арестович

альтернатива для германии (партия)

сбу

кабмин

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги региональных выборов в Германии и глубину раскола немецкого общества, а также рассказал о том, чем отличаются украинцы Западной Украины от русских и нужно ли России возвращать когда-то русский Львов. 00:18 – О массовых отставках в правительстве Украины; 11:14 –о результатах региональных выборов в Германии и разрушительном ударе АДГ по коалиции Шольца; 22:07 – о 110-й годовщине взятия Львова русскими войсками и перспективах возвращения Западной Украины в состав России *во время интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

россия

германия

западная украина

фрг

львов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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