Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко - 05.09.2024 Украина.ру
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Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко
Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко - 05.09.2024 Украина.ру
Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T16:07
2024-09-05T16:07
видео
россия
германия
западная украина
ростислав ищенко
олаф шольц
алексей арестович
альтернатива для германии (партия)
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги региональных выборов в Германии и глубину раскола немецкого общества, а также рассказал о том, чем отличаются украинцы Западной Украины от русских и нужно ли России возвращать когда-то русский Львов. 00:18 – О массовых отставках в правительстве Украины; 11:14 –о результатах региональных выборов в Германии и разрушительном ударе АДГ по коалиции Шольца; 22:07 – о 110-й годовщине взятия Львова русскими войсками и перспективах возвращения Западной Украины в состав России *во время интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
россия
германия
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видео, россия, германия, западная украина, ростислав ищенко, олаф шольц, алексей арестович, альтернатива для германии (партия), сбу, кабмин, правительство, владимир зеленский, андрей ермак, сво, фрг, львов, выборы, местные выборы, эксперты, видео
Видео, Россия, Германия, Западная Украина, Ростислав Ищенко, Олаф Шольц, Алексей Арестович, Альтернатива для Германии (партия), СБУ, Кабмин, правительство, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, СВО, ФРГ, Львов, выборы, местные выборы, эксперты

Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко

16:07 05.09.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги региональных выборов в Германии и глубину раскола немецкого общества, а также рассказал о том, чем отличаются украинцы Западной Украины от русских и нужно ли России возвращать когда-то русский Львов.
00:18 – О массовых отставках в правительстве Украины;
11:14 –о результатах региональных выборов в Германии и разрушительном ударе АДГ по коалиции Шольца;
22:07 – о 110-й годовщине взятия Львова русскими войсками и перспективах возвращения Западной Украины в состав России
*во время интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
 
ВидеоРоссияГерманияЗападная УкраинаРостислав ИщенкоОлаф ШольцАлексей АрестовичАльтернатива для Германии (партия)СБУКабминправительствоВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакСВОФРГЛьвоввыборыместные выборыэксперты
 
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