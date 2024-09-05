https://ukraina.ru/20240905/1057265904.html
Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко
Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко - 05.09.2024 Украина.ру
Как сделать русскими тех, кто живёт на Западной Украине, и должна ли Россия вернуть Львов - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги... Украина.ру, 05.09.2024
2024-09-05T16:07
2024-09-05T16:07
2024-09-05T16:07
видео
россия
германия
западная украина
ростислав ищенко
олаф шольц
алексей арестович
альтернатива для германии (партия)
сбу
кабмин
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги региональных выборов в Германии и глубину раскола немецкого общества, а также рассказал о том, чем отличаются украинцы Западной Украины от русских и нужно ли России возвращать когда-то русский Львов. 00:18 – О массовых отставках в правительстве Украины; 11:14 –о результатах региональных выборов в Германии и разрушительном ударе АДГ по коалиции Шольца; 22:07 – о 110-й годовщине взятия Львова русскими войсками и перспективах возвращения Западной Украины в состав России *во время интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
россия
германия
западная украина
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил причины массовых отставок в украинском правительстве, оценил итоги региональных выборов в Германии и глубину раскола немецкого общества, а также рассказал о том, чем отличаются украинцы Западной Украины от русских и нужно ли России возвращать когда-то русский Львов.
00:18 – О массовых отставках в правительстве Украины;
11:14 –о результатах региональных выборов в Германии и разрушительном ударе АДГ по коалиции Шольца;
22:07 – о 110-й годовщине взятия Львова русскими войсками и перспективах возвращения Западной Украины в состав России
*во время интервью упоминаются Алексей Арестович, Кирилл Буданов и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов