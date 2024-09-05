https://ukraina.ru/20240905/1057252429.html

Коровин – тульский оружейник, опередивший свое время

Коровин – тульский оружейник, опередивший свое время - 05.09.2024 Украина.ру

Коровин – тульский оружейник, опередивший свое время

140 лет назад в Харькове родился будущий тульский оружейник Сергей Александрович Коровин. В октябре 1941 года он сумел в осажденной Туле, всего за два дня, наладить массовое производство пистолетов-пулемётов и вооружить ими тульское ополчение. А на закате жизни Сергей Александрович создал образец, который на многие десятки лет опередил свое время

2024-09-05T16:00

2024-09-05T16:00

2024-09-05T16:00

история

история

история ссср

харьков

оружие

огнестрельное оружие

автомат

xx век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057251677_0:20:452:274_1920x0_80_0_0_bd5eb1bb1d0e443361adf6e93dfcd107.jpg.webp

Сергей Александрович родился 5 сентября 1884 года в Харькове, в семье мелкого государственного служащего. Окончив гимназию, поступил в Харьковский практический технологический институт: имел склонность к технике, был круглым отличником. Но в его судьбу вмешалась политика. Юный Коровин попал под влияние революционных агитаторов и вступил в местную партячейку. В конце концов, на Сергея кто-то донес, и в 1905 году его исключили из института за "участие в революционном движении".Во избежание возможного ареста Коровин покинул Родину и эмигрировал в Бельгию. Здесь он поселился под Льежем в городке Герсталь и устроился работать в фирму прославленного оружейника Джона Мозеса Браунинга Fabrique Nationale d’Armes de Guerre (FN), где начал работать простым рабочим. Однако интерес и упорство молодого русского рабочего заметил сам Браунинг, и Коровин сделался его учеником.Обучение проходило настолько успешно, что уже в 1912 году Коровин получил патент за изобретение самовзводного ударно-спускового механизма. Однако, как говорится, "в гостях хорошо, а дома лучше" и в 1914 году молодой конструктор принял решение вернуться в Россию. Своей целью он поставил стать конструктором на Тульском оружейном заводе (ТОЗ).Однако по возвращении в Тулу Коровину припомнили его революционное прошлое и отказали. Пришлось переехать в Петроград и до 1920 года работать инженером на гражданских заводах. Мечта стать конструктором ТОЗа сбылась уже после революции – в 1920 году.Коровин настолько рьяно приступил к работе, что уже через год разработал свой первый самозарядный пистолет под патрон Браунинга 7,65 мм. В 1923 году его даже рассматривали для принятия на вооружение, как личное оружие командного состава РККА. Но после разносторонних испытаний приёмная комиссия пришла к выводу, что, несмотря на явные преимущества (пистолет постоянно был готов к бою), слишком большая масса в 915 грамм и технологическая сложность делают его для массового производства неприемлемым.Спустя какое-то время с заказом на разработку самозарядного пистолета к конструктору обратилось руководство спортивного общества "Динамо", которое курировало НКВД. Для них Коровин создал пистолет под патрон 6,35x15 мм. При этом существующий патрон показался ему маломощным, и Сергей Александрович переработал и его, увеличив начальную скорость пули, при тех же габаритах боеприпаса, с 200 до 228 м/с. В 1926 году пистолет запустили в производство под наименованием "гражданского" личного оружия ТК (Тульский Коровина). Выпуск продолжался до 1935 года.В 1930 году Коровин со своим ТК, только переделанным под калибр 7,62 мм, участвовал в конкурсе на армейский пистолет наряду с Сергеем Александровичем Прилуцким, Фёдором Васильевичем Токаревым и несколькими моделями Вальтера. Но и здесь его образец оказался слишком сложным – самым сложным из всех конкурсантов, он состоял из 56-ти деталей, и несмотря на самую высокую точность стрельбы, ТК проиграл. Тогда победил Токарев со своим ТТ (Тульский Токарев) – он состоит из 33 деталей.В том же году Сергей Александрович принял участие в еще одном конкурсе, только на этот раз с пистолетом-пулеметом (ПП), который он назвал пистолет-карабин, под пистолетный патрон калибра 7,62 мм. Его оппонентами были: Василий Алексеевич Дегтярёв, Игорь Николаевич Колесников, Прилуцкий и Токарев. На этот раз Коровина подвела автоматика: он использовал новый до конца не отработанный принцип действия отвода пороховых газов. В этот раз конкурс выиграл Дегтярев со своим ППД-34.В 1938 году Приказом Наркома обороны и Наркома оборонной промышленности СССР объявили новый конкурс. На этот раз уже готовили замену для Токаревского ТТ, и в этот раз по результатам испытаний марта 1939 года у конструктора были все шансы победить. Но сравнительные испытания начались весной 1941 года, а с началом ВОВ их отменили.Через несколько месяцев вражеские войска уже подходили к Туле. 23 октября 1941 года городской комитет обороны принял решение о формировании Тульского рабочего полка из пяти истребительных батальонов общей численностью 1500 человек. Всех их в самые сжатые сроки нужно было вооружить автоматическим оружием. Тут то и вспомнили про пистолет-пулемёт Коровина. В этот же день конструктору дали задание срочно наладить промышленное производство его ПП.Сергей Александрович максимально упростил технологический процесс, где практически все части оружия делались штамповкой и сваркой. Технологически трудоёмкими остались только ствол и затвор. Благодаря такому упрощению практически все предприятия Тулы, где имелось соответствующее оборудование уже 25-го числа приступили к выпуску нового ПП, получившего наименование ППК (пистолет-пулемет Коровина). Уже 30 октября вооруженные ППК бойцы Тульского рабочего полка вступили в бой с оккупантами. Кроме своего пистолета-пулемета Сергей Александрович в те дни занимался и технологическим упрощением выпуска 82-мм миномёта БМ-37, который так же поставлялся тульским ополченцам.В конце ВОВ конструктор принял участие в конкурсе по разработке первого отечественного автомата под промежуточный патрон 7,62 мм (известный как 7,62х39). И здесь полёт конструкторской мысли Коровина достиг своего апогея. Сергей Александрович, помня о компактности своего ППК, у которого был простой складной приклад из проволоки, решил довести компактность оружия до совершенства. Результатом стала компоновка "булл-пап". Ее особенностью стало то, что магазин с патронами находится за спусковым крючком оружия, а механизмы – в прикладе. Благодаря этому при нормальной длине ствола размер оружия сокращался минимум на треть. Но когда дело дошло до приемной комиссии выяснилось, что на тот момент технологически наладить производство таких систем практически невозможно. Так СССР вполне мог стать первой в мире страной, принявшей на вооружение оружие компоновки булл-пап. Такое оружие сейчас массово производится в США. К слову, в том конкурсе победил Михаил Тимофеевич Калашников.После войны Сергей Александрович принял участие в новом конкурсе на замену пистолета ТТ, но и в этот раз его образец отвергли. Победителем стал Николай Фёдорович Макаров со своим ПМ. А 9 апреля 1946 года Сергея Александровича Коровина не стало – жизнь уникального конструктора оборвалась на 62-м году жизни. Похоронили Сергея Александровича в Туле на Всехсвятском кладбище.Сергей Александрович Коровин стал частью славной истории отечественного оружейного дела, хотя ни звания Героя труда, ни Сталинской премии он не получил. Из всех наград у него были лишь орден Знак Почёта, орден Красной звезды, за вклад в оборону Тулы, и медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Но в народной памяти он остался навсегда, и как человек, вооруживший тульское ополчение, и как создатель первого отечественного автомата, сконструированного по схеме булл-пап, и как просто талантливый конструктор, по-настоящему болевший своим делом.

https://ukraina.ru/20230613/1047128134.html

https://ukraina.ru/20220719/1036637732.html

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, харьков, оружие, огнестрельное оружие, автомат, xx век