За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Польские наемники, которые служат в составе 47-й бригады ВСУ "Магура", попали в ситуацию цугцванга на Покровском (Красноармейском) направлении. Причина - украинским войскам просто некем их прикрыть. Об этом 4 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
Судя по сложившейся ситуации, Киев рассчитывал на безоговорочный успех в Курской области, предполагают авторы "Военного обозрения". Именно поэтому главком ВСУ Александр Сырский решил не сохранять под Покровском свои резервы. В результате ВСУ оказались на этом участке фронта в полукольце. И самое страшное для украинского командования, что падение Покровска запустит эффект домино.
"Есть вероятность, что ВС РФ не ограничатся освобождением ДНР и пойдут в Днепропетровскую область. По мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, после Покровска российские войска не встретят мощного сопротивления, а Часов Яр и Красноармейск станут плацдармами для нанесения дальнейших ударов вглубь Украины", - говорится в публикации издания.
Тем временем, резюмирует "Военное обозрение" дела "Магуры" плохи. Мало того, что за спиной никого, так еще и две трети бригады уничтожено или ранено в Сумах.
Параллельно с фронта приходят сообщения о том, что линии обороны ВСУ на гране падения, а сами украинские силы в шаге от капкана, открытого для них российскими военными.
3 сентября журналисты американского журнала Forbes сообщили, что на южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски.
Вчера, 16:11Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - ForbesНа южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски. Об этом написал американский журнал Forbes
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
11:25Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под УгледаромРоссийские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины