За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ - 04.09.2024 Украина.ру
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За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ
За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ - 04.09.2024 Украина.ру
За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ
Польские наемники, которые служат в составе 47-й бригады ВСУ "Магура", попали в ситуацию цугцванга на Покровском (Красноармейском) направлении. Причина - украинским войскам просто некем их прикрыть. Об этом 4 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
2024-09-04T15:28
2024-09-04T15:28
киев
украина
россия
иностранные наемники
польша
всу
покровск/красноармейск
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Судя по сложившейся ситуации, Киев рассчитывал на безоговорочный успех в Курской области, предполагают авторы "Военного обозрения". Именно поэтому главком ВСУ Александр Сырский решил не сохранять под Покровском свои резервы. В результате ВСУ оказались на этом участке фронта в полукольце. И самое страшное для украинского командования, что падение Покровска запустит эффект домино."Есть вероятность, что ВС РФ не ограничатся освобождением ДНР и пойдут в Днепропетровскую область. По мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, после Покровска российские войска не встретят мощного сопротивления, а Часов Яр и Красноармейск станут плацдармами для нанесения дальнейших ударов вглубь Украины", - говорится в публикации издания.Тем временем, резюмирует "Военное обозрение" дела "Магуры" плохи. Мало того, что за спиной никого, так еще и две трети бригады уничтожено или ранено в Сумах.Параллельно с фронта приходят сообщения о том, что линии обороны ВСУ на гране падения, а сами украинские силы в шаге от капкана, открытого для них российскими военными.3 сентября журналисты американского журнала Forbes сообщили, что на южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
https://ukraina.ru/20240904/1057229040.html
https://ukraina.ru/20240903/1057214169.html
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киев, украина, россия, иностранные наемники, польша, всу, покровск/красноармейск
Киев, Украина, Россия, иностранные наемники, Польша, ВСУ, Покровск/Красноармейск

За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ

15:28 04.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Польские наемники, которые служат в составе 47-й бригады ВСУ "Магура", попали в ситуацию цугцванга на Покровском (Красноармейском) направлении. Причина - украинским войскам просто некем их прикрыть. Об этом 4 сентября сообщило издание "Военное обозрение"
Судя по сложившейся ситуации, Киев рассчитывал на безоговорочный успех в Курской области, предполагают авторы "Военного обозрения". Именно поэтому главком ВСУ Александр Сырский решил не сохранять под Покровском свои резервы. В результате ВСУ оказались на этом участке фронта в полукольце. И самое страшное для украинского командования, что падение Покровска запустит эффект домино.
"Есть вероятность, что ВС РФ не ограничатся освобождением ДНР и пойдут в Днепропетровскую область. По мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, после Покровска российские войска не встретят мощного сопротивления, а Часов Яр и Красноармейск станут плацдармами для нанесения дальнейших ударов вглубь Украины", - говорится в публикации издания.
Тем временем, резюмирует "Военное обозрение" дела "Магуры" плохи. Мало того, что за спиной никого, так еще и две трети бригады уничтожено или ранено в Сумах.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
12:16
Ликвидировано до 80 боевиков: ВС РФ ударили по военному объекту ВСУ под СумамиРоссийские военные нанесли удар по сосредоточению военной техники и вооружения ВСУ в районе Сум. Соответствующее видео 4 сентября опубликовало Министерство обороны РФ
Параллельно с фронта приходят сообщения о том, что линии обороны ВСУ на гране падения, а сами украинские силы в шаге от капкана, открытого для них российскими военными.
3 сентября журналисты американского журнала Forbes сообщили, что на южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 16:11
Четыре бригады ВСУ в шаге от капкана под Покровском - ForbesНа южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски. Об этом написал американский журнал Forbes
Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
11:25
Клещи сжимаются: на Украине признали потерю Пречистовки под УгледаромРоссийские военные прорывают фланги ВСУ у Угледара, им удалось полностью выбить противника из села Пречистовка, которое является важной частью обороны украинской группировки на этом участке фронта. Об этом 4 сентября сообщил ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины
 
КиевУкраинаРоссияиностранные наемникиПольшаВСУПокровск/Красноармейск
 
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