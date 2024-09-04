https://ukraina.ru/20240904/1057236307.html

За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ

За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ - 04.09.2024 Украина.ру

За спиной никого: ВСУ бросили польских наемников под Покровском - СМИ

Польские наемники, которые служат в составе 47-й бригады ВСУ "Магура", попали в ситуацию цугцванга на Покровском (Красноармейском) направлении. Причина - украинским войскам просто некем их прикрыть. Об этом 4 сентября сообщило издание "Военное обозрение"

2024-09-04T15:28

2024-09-04T15:28

2024-09-04T15:28

киев

украина

россия

иностранные наемники

польша

всу

покровск/красноармейск

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Судя по сложившейся ситуации, Киев рассчитывал на безоговорочный успех в Курской области, предполагают авторы "Военного обозрения". Именно поэтому главком ВСУ Александр Сырский решил не сохранять под Покровском свои резервы. В результате ВСУ оказались на этом участке фронта в полукольце. И самое страшное для украинского командования, что падение Покровска запустит эффект домино."Есть вероятность, что ВС РФ не ограничатся освобождением ДНР и пойдут в Днепропетровскую область. По мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, после Покровска российские войска не встретят мощного сопротивления, а Часов Яр и Красноармейск станут плацдармами для нанесения дальнейших ударов вглубь Украины", - говорится в публикации издания.Тем временем, резюмирует "Военное обозрение" дела "Магуры" плохи. Мало того, что за спиной никого, так еще и две трети бригады уничтожено или ранено в Сумах.Параллельно с фронта приходят сообщения о том, что линии обороны ВСУ на гране падения, а сами украинские силы в шаге от капкана, открытого для них российскими военными.3 сентября журналисты американского журнала Forbes сообщили, что на южном участке Покровского (Красноармейского) фронта тысячи солдат и офицеров минимум из четырех украинских бригад оказались под угрозой окружения, ВС РФ сжимают их в смертельные тиски.Тем временем ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены сразу несколько населенных пунктов: Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка и Скучное в Донецкой Народной Республике, Стельмаховка в Луганской Народной Республике, а также Константиновка и Синьковка Харьковской области.

https://ukraina.ru/20240904/1057229040.html

https://ukraina.ru/20240903/1057214169.html

https://ukraina.ru/20240904/1057227620.html

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киев, украина, россия, иностранные наемники, польша, всу, покровск/красноармейск