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Путин едет в Монголию: экономические проекты и память о Халхин-Голе

Путин едет в Монголию: экономические проекты и память о Халхин-Голе - 02.09.2024 Украина.ру

Путин едет в Монголию: экономические проекты и память о Халхин-Голе

Во вторник, 3 сентября, по приглашению президента Монголии, генерального секретаря Монгольской народной партии Ухнагийна Хурэлсуха президент России Владимир Путин посетит с официальным визитом эту страну, раскинувшуюся между Россией и КНР.

2024-09-02T13:52

2024-09-02T13:52

2024-09-02T14:10

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В рамках визита предусмотрено участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил в битве с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол, которая сыграла в истории СССР немалую роль.Кроме того, Владимир Путин проведет переговоры с другими членами монгольского руководства – председателем местного парламента Дашзэгвийном Амарбаясгаланом и премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.Во время встреч с монгольскими лидерами планируется обсудить дальнейшие перспективы развития российско-монгольских отношений и всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя соседними странами.Монголия до сих пор является для некоторых недооцененной страной. Хотя все, вроде бы, знают, что ее народ построил в свое время одну из самых больших империй в истории человечества, разработал несколько собственных письменностей и создал оригинальную культуру, которая выдержала многовековую конкуренцию с блестящей культурой Китая.Между тем, стратегическое, политическое и экономическое значение этого государства постоянно растет.Современные технологии позволяют осваивать многочисленные месторождения природных ресурсов – железной руды, олова, меди, урана, нефти, угля, цинка, молибдена, фосфора, вольфрама, золота, флюорита и целого ряда других минералов. А сотрудничество с Москвой и Пекином, согласно многим оценкам, позволит Монголии быть причастной к строительству новых газовых магистралей между Россией и Поднебесной, которые меняют энергетический контур Евразии.Сотрудничество между этими странами развивается много лет. В КНР существует автономный регион Внутренняя Монголия с населением 25 миллионов человек, среди которых немало монголов. Ну а Россия – как правопреемница СССР – изначально являлась важнейшим гарантом независимости Монголии – с начала ХХ века, когда монголы освободились от власти империи Цин.Руководители Монгольской Народной Республики следовали в политическом и экономическом фарватере СССР, а простые монголы почти весь ХХ век жили привычным нам советским бытом. Правда, зачастую, не в капитально построенных домах, а в войлочных юртах, куда умудрялись проводить канализацию и устанавливать телевидение.Симпатии к Москве остались у многих жителей Монголии до сих пор, а вот информации о происходящем на постсоветском пространстве совсем немного. Владимир Путин исправил эту ситуацию – накануне поездки в эту страну он дал интервью газете "Оноодор", рассказывая практически про все знаковые политические моменты текущего момента.Президент России объяснил причины украинского кризиса. Путин отметил, что США и Запад десятилетиями добивались полного контроля над Украиной, и после госпереворота 2014 года нацистские группировки стали определять государственный курс Украины, провоцируя бесконечные конфликты с Москвой.Западные элиты поныне рассматривают Украину исключительно в качестве орудия тотальной борьбы с Россией. Ради этой цели уничтожается все – от газопроводов до международного олимпийского движения. Однако Москва видит эту ситуацию, продолжая выполнять задачи в рамках СВО для обеспечения безопасности своих гражданПартнерство с Монголией было названо в интервью одним из приоритетов внешней политики России на евразийском направлении.Две страны прорабатывают новые проекты в экономике и промышленности.При участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Монголией. Кроме того, Россия и Монголия согласовывают международное правовое соглашение по обеспечению её топливом и горюче-смазочными-материалами по льготным ценам. А это очень важно для Улан-Батора.Развитие связей между соседними государствами вообще очень нужны – прежде всего, самим монголам. В последние годы Запад пытался работать с монгольским обществом, в надежде натравить его, как минимум, на Китай. Но из этого пока ничего не вышло.Почему? Монголы предусмотрительно не доверяют Западу. Засевшие на Тайване китайские националисты, полностью зависимые от США, официально считали Монголию своей отколовшейся провинцией как минимум вплоть до 2002 года (ортодоксальные тайваньские западники не признают ее и поныне). Хотя коммунистический Пекин мирно признал независимость Улан-Батора еще в 1946 году.Кроме того, в исторической памяти монголов очень важны события на Халхин-Голе – которые как раз и будут отмечать завтра.85 лет назад внушительная группировка японцев, в составе которой насчитывалось 75 тысяч человек, наступала на Монголию, чтобы оккупировать значительную часть этой страны – в пользу марионеточной страны Манчжурии, которую контролировал Токио.Запад не оказал монголам никакой помощи – как и Китаю, который тоже захватила Япония. А вот Советский Союз выполнил свои союзнические обязательства.Завязались тяжелые бои, с применением новейших образцов танков и самолетов. Советские дивизии, во главе с Григорием Штерном и Георигием Жуковым, при активной поддержке монгольской революционной армии, окружили, разбили и отбросили японских агрессоров. Причем, Жуков умело использовал рельеф монгольской степи, бросая вперед танки и создавая котлы для частей противника.Японцы потеряли убитыми около 10 тысяч человек, Генерал Мититаро Комацубара, командующий японской группировкой, который служил военным атташе сначала в царской, а потом в советской России, свободно говорил по-русски, и традиционно курировал в японской армии советское направление, был от отправлен в отставку и вскоре умер – то ли от болезни, то ли в результате самоубийства.Масштаб схватки оказался таким, что современные японские историки иногда называют тот конфликт "Второй русско-японской войной". О нем иногда забывают на фоне масштабных битв Великой Отечественной войны. Но именно убедительная победа на Халхин-Голе гарантировала советскому руководству нейтралитет Японии после начала Второй мировой, потому что связываться с Красной Армией в Токио после этого не хотели.Именно на Халхин-Голе впервые раскрылся полководческий талант Жукова, а новое советское оружие успешно прошло боевое крещение, что было очень важно для военных конструкторов.Монголия сохранила по результатам битвы свою независимость, не которую с тех пор больше не посягали.И символично, что лидеры двух стран сохраняют преемственность поколений, вспоминая о совместной выдающейся победе, которая до сих пор сближает наши народы.

https://ukraina.ru/20240427/1054772730.html

https://ukraina.ru/20220718/1036527460.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

новости, монголия, россия, китай, дмитрий жуков, красная армия, еаэс, эксклюзив, украина, владимир путин