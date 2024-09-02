"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ - 02.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240902/1057175182.html
"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ
"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ - 02.09.2024 Украина.ру
"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ
Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул страну в конфликт на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии
2024-09-02T09:11
2024-09-02T09:22
новости
германия
украина
олаф шольц
вячеслав володин
госдума
выборы
партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/05/1043263689_0:0:1088:612_1920x0_80_0_0_4bdb3130ac21512645a35dbb5972dabb.png
"Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор", - написал Володин.По мнению Володина, немцы сказали Шольцу "уходи"."На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5 процентов. Уступив в разы оппозиции — "Альтернативе для Германии" и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — Левой партии", - отметил он.Володин добавил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент, а в Саксонии до последнего балансировали на грани, таким образом, свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел.По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан."Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств", - добавил Володин.Он подчеркнул, что сложно представить, как Шольц и его правительство смогут руководить Германией еще год, учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии."Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну", - заключил Володин.Накануне прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз", получив поддержку 31,9 процента избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" получила поддержку в 11,1 процента. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3 процента поддержки.Подробнее о позиции Шольца по Украине - в материале Шольц раскритиковал предложение Орбана прекратить огонь на Украине на сайте Украина.ру.
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/05/1043263689_21:0:921:675_1920x0_80_0_0_0d907728993d363c2255367913e3682f.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, украина, олаф шольц, вячеслав володин, госдума, выборы, партия
Новости, Германия, Украина, Олаф Шольц, Вячеслав Володин, Госдума, выборы, партия

"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ

09:11 02.09.2024 (обновлено: 09:22 02.09.2024)
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© commons.wikimedia.org
Читать в
Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул страну в конфликт на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии
"Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор", - написал Володин.
По мнению Володина, немцы сказали Шольцу "уходи".
"На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5 процентов. Уступив в разы оппозиции — "Альтернативе для Германии" и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — Левой партии", - отметил он.
Володин добавил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент, а в Саксонии до последнего балансировали на грани, таким образом, свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел.
"Аналогичные тенденции складываются и в других регионах Германии — правительство Шольца непопулярно", - подчеркнул председатель Госдумы.
По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан.
"Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств", - добавил Володин.
Он подчеркнул, что сложно представить, как Шольц и его правительство смогут руководить Германией еще год, учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии.
"Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну", - заключил Володин.
Накануне прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз", получив поддержку 31,9 процента избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" получила поддержку в 11,1 процента. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3 процента поддержки.
Подробнее о позиции Шольца по Украине - в материале Шольц раскритиковал предложение Орбана прекратить огонь на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияУкраинаОлаф ШольцВячеслав ВолодинГосдумавыборыпартия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:59Разрушили детсад, ранили женщину: ВСУ снова атаковали Белгород
09:57СКР расследует очередные преступления ВФУ в Белгородской области и ДНР
09:11"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ
09:10Удар по Белгороду, День знаний с особыми линейками. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:41Ганчев предложил создать санитарную зону для защиты атомных электростанций
08:16В Киеве горит предприятие, на Украине что-то взрывается
08:09Главное за ночь 2 сентября
08:06Приднестровье: первая республика в новейшей истории Новороссии
07:48Путин отреагировал на запрет канонического православия на Украине
07:30"Ненависть ко всему русскому": Путин об официальной идеологии Киева
07:15Россия обезопасит граждан, несмотря на угрозы с Запада - Путин
06:50Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска
06:45Александр Казаков: Россия подлатала "забор" под Курском, заставив ВСУ погибать ради "хорошего поражения"
06:30Мы взяли первую и вторую линии: Леонков о том, что будет, когда ВС РФ возьмут последнюю полосу обороны
06:15Для затыкания дыр подойдут: эксперт объяснил, зачем ВСУ отправляют в Курскую область егерские части
06:00Там действуют 13 бригад: Леонков рассказал, как ВСУ пытаются закрепиться на участке в Курской области
05:45Перенджиев раскрыл, как ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску и готовят ВСУ "мину" в Волчанске
05:30Отступать некуда: военный аналитик объяснил, как ВС РФ вычисляют позиции и выбивают из "укрепов" ВСУ
05:15Туда еще надо дойти: Леонков о том, смогут ли ВСУ собрать новую группировку для крупной операции на юге
05:10"Только капитуляция". Украинские эксперты и политики о том, чем закончится для страны курская авантюра
Лента новостейМолния