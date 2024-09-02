https://ukraina.ru/20240902/1057175182.html

"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ

"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ - 02.09.2024 Украина.ру

"Втянул страну в украинский конфликт": Володин объяснил непопулярность Шольца в ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул страну в конфликт на Украине. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии

2024-09-02T09:11

2024-09-02T09:11

2024-09-02T09:22

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"Шольц втянул свою страну в войну на Украине. Сегодня ФРГ — главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его спонсор", - написал Володин.По мнению Володина, немцы сказали Шольцу "уходи"."На земельных выборах в Тюрингии и Саксонии его партия потерпела сокрушительное поражение, заняв 5-е и 4-е место соответственно, едва пройдя необходимый порог в 5 процентов. Уступив в разы оппозиции — "Альтернативе для Германии" и Христианско-демократическому союзу. А также новой партии "Союз Сары Вагенкнехт" и в Тюрингии — Левой партии", - отметил он.Володин добавил, что партнеры Шольца по правящей коалиции из партии "Зеленые" в Тюрингии не прошли в парламент, а в Саксонии до последнего балансировали на грани, таким образом, свободные демократы нигде не будут иметь депутатских кресел.По его словам, для всех стало очевидно, что Шольц ставит в приоритет не развитие ФРГ и решение проблем ее граждан."Экономика Германии находится в кризисе, предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств", - добавил Володин.Он подчеркнул, что сложно представить, как Шольц и его правительство смогут руководить Германией еще год, учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии."Итоги выборов показали: граждане ФРГ не хотят потерять свою страну", - заключил Володин.Накануне прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, первое место на выборах заняла партия "Христианско-демократический союз", получив поддержку 31,9 процента избирателей. Левая партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" получила поддержку в 11,1 процента. Социал-демократическая партия Германии канцлера ФРГ Олафа Шольца получила только 7,3 процента поддержки.Подробнее о позиции Шольца по Украине - в материале Шольц раскритиковал предложение Орбана прекратить огонь на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, германия, украина, олаф шольц, вячеслав володин, госдума, выборы, партия