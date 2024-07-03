Шольц раскритиковал предложение Орбана прекратить огонь на Украине

Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и Украины

С первым официальным визитом после 2022 года в Киев приехал Виктор Орбан. Премьер Венгрии провел переговоры с Владимиром Зеленским. Среди главных "сенсаций" – предложение Орбана рассмотреть возможность прекращения огня со стороны Украины перед мирными переговорами