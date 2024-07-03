Шольц раскритиковал предложение Орбана прекратить огонь на Украине
17:45 03.07.2024 (обновлено: 17:46 03.07.2024)
Прекращение огня на Украине будет означать капитуляцию страны, а значит допустить этого нельзя. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в нижней палате германского парламента, передает телеканал Phoenix
Днем ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
"На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", – заявил Шольц.
Не указывая прямо на Орбана, он назвал подобные предложения "циничными". Канцлер также выступил против выполнения условий для переговоров президента России Владимира Путина, так как они подразумевают сдачу Украиной ещё больших территорий, а Германия "этого не потерпит", указал Шольц.
В Офисе Владимира Зеленского также раскритиковали предложение венгерской стороны, а самого Орбана назвали "странным посредником, выпрашивающим для России принятия решения о прекращении огня на Украине".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такую реакцию ожидаемой, так как США избрали Украину своим инструментом, а "инструмент сам не определяет, что ему делать и как ему быть".
15:51Мирный план Орбана так же вреден для России, как и любой другой. Эксперты о переговорах Венгрии и УкраиныС первым официальным визитом после 2022 года в Киев приехал Виктор Орбан. Премьер Венгрии провел переговоры с Владимиром Зеленским. Среди главных "сенсаций" – предложение Орбана рассмотреть возможность прекращения огня со стороны Украины перед мирными переговорами