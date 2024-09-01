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Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия"
Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия" - 01.09.2024 Украина.ру
Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия"
После ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова сотрудников Минобороны, Администрации президента и правительства обязали удалить свои переписки в Telegram. То же самое рекомендовали сделать крупным предпринимателям. О причинах в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
2024-09-01T06:01
2024-09-01T06:01
2024-09-01T06:01
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По словам эксперта, ему в Telegram удалять нечего. Он заметил, что, если бы и знал какую-то государственную тайну, то не пользовался бы Telegram для её распространения."Конечно, меня беспокоит, что завтра-послезавтра там может начаться цензура, как это было в одной известной социальной сети, откуда вырезался любой контент, который можно было бы расценить как симпатию в отношении России", - сказал Корнилов.О предложил вспомнить, как недавно в России применялись ограничения на использование Telegram. И даже тогда "чиновники не имели права им пользоваться, но по чуть-чуть все пользовались"."А тем, кто имеет доступ к военным секретам, и без ареста Дурова нельзя использовать для связи подобные каналы. Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия", - уверен Корнилов.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает БезпалькоНа эту же тему высказалась автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации "Кейс Дурова" поменяет всю систему цифрового контроля Подробности щепетильного "кейса Дурова" также рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, франция, украина, павел дуров, владимир корнилов, telegram, минобороны, информационная война, информационная безопасность, цензура, русофобия, пропаганда
Новости, Россия, Франция, Украина, Павел Дуров, Владимир Корнилов, Telegram, Минобороны, информационная война, информационная безопасность, цензура, Русофобия, пропаганда
Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия"
После ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова сотрудников Минобороны, Администрации президента и правительства обязали удалить свои переписки в Telegram. То же самое рекомендовали сделать крупным предпринимателям. О причинах в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов
По словам эксперта, ему в Telegram удалять нечего. Он заметил, что, если бы и знал какую-то государственную тайну, то не пользовался бы Telegram для её распространения.
"Конечно, меня беспокоит, что завтра-послезавтра там может начаться цензура, как это было в одной известной социальной сети, откуда вырезался любой контент, который можно было бы расценить как симпатию в отношении России", - сказал Корнилов.
О предложил вспомнить, как недавно в России применялись ограничения на использование Telegram. И даже тогда "чиновники не имели права им пользоваться, но по чуть-чуть все пользовались".
"А тем, кто имеет доступ к военным секретам, и без ареста Дурова нельзя использовать для связи подобные каналы. Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия", - уверен Корнилов.
На эту же тему высказалась автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации "Кейс Дурова" поменяет всю систему цифрового контроля