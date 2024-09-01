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Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия"

Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия" - 01.09.2024 Украина.ру

Эксперт: "Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия"

После ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова сотрудников Минобороны, Администрации президента и правительства обязали удалить свои переписки в Telegram. То же самое рекомендовали сделать крупным предпринимателям. О причинах в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов

2024-09-01T06:01

2024-09-01T06:01

2024-09-01T06:01

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По словам эксперта, ему в Telegram удалять нечего. Он заметил, что, если бы и знал какую-то государственную тайну, то не пользовался бы Telegram для её распространения."Конечно, меня беспокоит, что завтра-послезавтра там может начаться цензура, как это было в одной известной социальной сети, откуда вырезался любой контент, который можно было бы расценить как симпатию в отношении России", - сказал Корнилов.О предложил вспомнить, как недавно в России применялись ограничения на использование Telegram. И даже тогда "чиновники не имели права им пользоваться, но по чуть-чуть все пользовались"."А тем, кто имеет доступ к военным секретам, и без ареста Дурова нельзя использовать для связи подобные каналы. Нам нужно иметь закрытые платформы, защищенные от внешнего воздействия", - уверен Корнилов.Полный текст интервью Владимир Корнилов: Россия разрубит ВСУ пополам, оставит их без металла и откроет путь на Днепропетровскчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему на сайте Украина.ру опубликовано экспертное мнение "Проблема Дурова" решалась в контексте превращения Telegram в инструмент влияния, считает БезпалькоНа эту же тему высказалась автор издания Украина.ру Виктория Титова в публикации "Кейс Дурова" поменяет всю систему цифрового контроля Подробности щепетильного "кейса Дурова" также рассмотрены в публикации Что на самом деле случилось с Павлом Дуровым, чего он не учел? Три ошибки хозяина "Телеграма"

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новости, россия, франция, украина, павел дуров, владимир корнилов, telegram, минобороны, информационная война, информационная безопасность, цензура, русофобия, пропаганда