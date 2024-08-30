Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев - 30.08.2024 Украина.ру
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Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев
Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев - 30.08.2024 Украина.ру
Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев
Спонсирующим войну покровителям Киева нужен доступ к полезным ископаемым этой страны. Таким мнением поделился 30 августа в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
2024-08-30T10:32
2024-08-30T10:32
дмитрий медведев
киев
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"Пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой. Его покровители это прекрасно понимают. Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства киевских коррупционных мразей", - написал Медведев.Он добавил, что "экономическая основа украинской государственности подорвана".Подробнее о зависимости Киева от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.
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дмитрий медведев, киев, сша, запад, ресурсы, новости, украина
Дмитрий Медведев, Киев, США, Запад, ресурсы, Новости, Украина

Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев

10:32 30.08.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Спонсирующим войну покровителям Киева нужен доступ к полезным ископаемым этой страны. Таким мнением поделился 30 августа в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
"Пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой. Его покровители это прекрасно понимают. Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства киевских коррупционных мразей", - написал Медведев.
Он добавил, что "экономическая основа украинской государственности подорвана".
"Паразитировать больше не на чем. Обильная западная помощь скоро закончится по вполне прозаическим причинам. Своего осталось очень мало. И дальше только быстрое разложение и неминуемый распад", - заверил Медведев
Подробнее о зависимости Киева от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.
 
Дмитрий МедведевКиевСШАЗападресурсыНовостиУкраина
 
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