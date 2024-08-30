https://ukraina.ru/20240830/1057136282.html

Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев

Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев - 30.08.2024 Украина.ру

Запад пытается подобраться к полезным ископаемым Киева — Медведев

Спонсирующим войну покровителям Киева нужен доступ к полезным ископаемым этой страны. Таким мнением поделился 30 августа в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

2024-08-30T10:32

дмитрий медведев

киев

сша

запад

ресурсы

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0a/1056171645_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c24b8ea1df78811e570f0824df527736.jpg

"Пустая казна неонацистского государства не заполнится сама собой. Его покровители это прекрасно понимают. Их цель отнюдь не в том, чтобы облагодетельствовать несчастный украинский народ, на который им всегда было плевать. Доступ к полезным ископаемым – вот что может компенсировать потоки невозвратных денег, которые тают прямо на глазах в процессе бесконечного воровства киевских коррупционных мразей", - написал Медведев.Он добавил, что "экономическая основа украинской государственности подорвана".Подробнее о зависимости Киева от США - в материале "Украина без помощи США проиграла бы в первую неделю" - Трамп на сайте Украина.ру.

киев

сша

запад

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дмитрий медведев, киев, сша, запад, ресурсы, новости, украина