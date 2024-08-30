https://ukraina.ru/20240830/1057131786.html

Блэкаут и подземные Рады. Украинские эксперты вытаскивают население из теплой ванны

Блэкаут и подземные Рады. Украинские эксперты вытаскивают население из теплой ванны - 30.08.2024 Украина.ру

Блэкаут и подземные Рады. Украинские эксперты вытаскивают население из теплой ванны

Запад услышал сигнал России о пересмотре ядерной доктрины, теперь следует ожидать, что будут приниматься большие решения, считает украинский политолог Андрей Ермолаев

2024-08-30T06:28

2024-08-30T06:28

2024-08-30T08:58

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андрей ермолаев

игорь мосийчук

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В эфире ютуб-канала Politeka он предположил, что время для принятия таких решений — "пространство всего сентября", во второй половине этого месяца будет еще и Генассамблея ООН, на которой будет рассматриваться вопрос будущего.Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил , что российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия.Будущее — это не абстракция, подчеркнул политолог. По его мнению, в эту повестку впишут вопросы войны и мира и вопросы правил торговли, и вопросы геополитических сфер влияния и т. д. — "все это большая общемировая дискуссия".По словам Ермолаева, Киеву в этот период надо бы иметь поддержку партнеров относительно своих планов. Однако сейчас украинский конфликт входит в фазу эскалации, при этом резко возрастают риски и угрозы для других, в том числе это и угрозы континентального масштаба (не только применения ТЯО, но и возможные разрушения АЭС)."Поэтому сейчас очень динамично будут изменяться отношения национальных правительств к тому, что дальше может нести в себе эта война и к чему она может привести", — сказал политолог. Он высказал уверенность в том, что Россия готова вести длительную войну, но такая затяжная война ей не нужна. Поэтому Россия, по словам Ермолаева, будет ориентирована на то, чтобы сокращать сроки войны. Сама же эскалация несет угрозы прежде всего Украине.И действительно, эти угрозы велики, после ударов ВС РФ по объектам энергосистемы жителям крупных украинских городов надо бы заранее подумать о том, чтобы выехать на зиму куда-то в сельскую местность, в малые города, считает экс-депутат Верховной рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он отметил в эфире одного из интернет-каналов, что удары были довольно эффективными, при этом на Украине "всего 10% информации о попаданиях есть достоянием общественности, все остальное тщательно скрывается, людей держат в теплой ванне".Но, вполне возможно, будет блэкаут, его тяжело будет пережить в городах-миллионниках, сказал политик. Он добавил, что нынешние украинские власти недостаточно делают для предотвращения блэкаута — "никаких укрытий энергосистемы, переноса под землю — их нет, на этом просто банально эта зеленая банда раскрадывает деньги".Мосийчук также рассказал, что для России нет никакого смысла наносить удары по правительственному кварталу в Киеве, по этим "сталинским полупустым зданиям"."Все давно перенесено, центры принятия решений — под землю. Москве это прекрасно известно, потому что эти все бункеры и подземные сессионные залы, кабинеты рабочие — это все делалось при Советском Союзе на случай атомной войны. Я, больше того, скажу, что существует две копии Верховного совета на территории Украины под землей", — рассказал экс-депутат.Украинский политолог Кость Бондаренко напомнил, что ядерная доктрина РФ уточняется в условиях, когда вторжение на территорию России уже произошло. Поэтому Сергей Лавров и говорит: мы уточняем доктрину; можно ли это считать тем самым случаем, мы думаем, применять или не применять ядерное оружие, — так нужно расшифровывать его слова, считает эксперт.Что дальше? Конфликт может длиться очень долго, утверждает украинский политолог Руслан Бортник. Он в интервью журналисту Александру Шелесту** отметил, что "без вмешательства в этот процесс — социального или большого геополитического — эта война может продолжаться еще десятилетиями, менее интенсивно или более интенсивно"."Фактически с 2022 года она потеряла стратегический характер — тогда боевые действия, особенно наступление на Киев, наступление в сторону Одессы, несли стратегический характер. С 2022 года — в лучшем случае оперативный, ну и много политических, информационных, экономических последствий. Поэтому в таком формате, несмотря на всю кровавость, на то, что мы здесь находимся, скорбим о каждой жертве на этой войне, но в таком формате, достаточно связном, она может длиться очень долго, если не изменится сама Украина или Россия или если не будет серьезного геополитического вмешательства", — сказал Бортник.Другие эксперты и просто осведомленные люди выражают опасения, что долго ВСУ могут и не продержаться. Так, Игорь Мосийчук со ссылкой на информацию, полученную от его "воюющих друзей", заявил, что в украинских войсках творится "просто ужас" — и в кадровых вопросах, и в оборонных, и в вопросах ротации и т. д. Это приводит к деморализации войск."Окопы пустые, оборона не готовится. В двадцати километрах от Часова Яра кладут асфальт. В Покровске (бывшем Красноармейске. — Ред.) еще недавно садили цветы. Для кого кладут асфальт?" — задал экс-нардеп вопрос. И сам же ответил, что на этих цветах и дорогах "мародеры отмывают бабки".* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.** Признан иноагентом в РФ.О ходе спецоперации читайте в материале Дениса Рудометова "Военный эксперт Леонков: После освобождения Покровска ВС России смогут выйти в тыл двум группировкам ВСУ"

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, андрей ермолаев, игорь мосийчук, сергей лавров, вооруженные силы украины, рада, оон, эксклюзив