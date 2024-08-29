https://ukraina.ru/20240829/1057122038.html

Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно

Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно - 29.08.2024 Украина.ру

Зеленский снова просит крови. Для НАТО и США эскалация СВО - и хочется, и колется, ибо страшно

Заседание Совета Украина-НАТО (СУН) 28 августа 2024 года закончился ничем. Во всяком случае, для просроченного главы Украины Владимира Зеленского, который затребовал это эрзац-саммит, надеялся на помощь, но так и остался с очередным набором обещаний. И это может стать новым трендом. Но может и не стать.

2024-08-29T15:39

2024-08-29T15:39

2024-08-29T15:39

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Украины Рустем Умеров, принявший участие в заседании в режиме видеоконференции, сообщили, что по итогам заседания было принято заявление. Оно и констатировало, что стороны-союзники были шокированы ударами России по украинской энергоинфраструктуре и обсудили дальнейшие планы по поставке Украине всего необходимого ей для войны с Россией, но в первую очередь -- систем противовоздушной обороны и ракет для них, чтобы создать более надежный щит ПВО."Совет НАТО-Украина собрался, чтобы обсудить события на поле боя и приоритетные потребности Украины. Мы должны продолжать поставлять Киеву оборудование и боеприпасы, необходимые ему для самообороны", — резюмировал Столтенберг в соцсетях. И добавил: "После последних российских ударов союзники подтвердили, что они увеличивают свою военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, необходимые для защиты от российского вторжения. Это жизненно важно для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу"."Также мы продолжаем консультации, в том числе и в двусторонних форматах, по созданию щита противовоздушной обороны — так называемого пояса безопасности над западными регионами государства", — добавил глава Минобороны УкраиныОднако все обещания эти еще нужно утвердить в США, куда на следующей неделе засобирались эмиссары Зеленского – глава его Офиса (ОПУ) Андрей Ермак, которого по степени влияния на шефа называют "второй и любимой женой", и министр обороны Рустем Умеров, известные, как говорят своим лоббистскими связями за Атлантикой (интересно, кто это у него, этнического крымского татарина и, правда, соросенка, воспитанного на гранты?).Если проанализировать все эпистолярные (по всем нужным адресам спонсоров) и словесные (на всех возможных площадках и форумах) телодвижения фюреров неонацистского режима в Киеве во главе с Зеленским, то получается, что Ермак и Умеров в Вашингтоне представят, с одной стороны, свои очередные и перманентные аргументированные слезные просьбы и мольбы о снятии американцами запрета на удары дальнобойными ракетами по российской территории в любом месте.Это-де уравняет Украину и Россию в методах ведения войны. По мнению Зеленского, тут есть неравноправие, ибо Россия может бить по Украине в любой точке, а вот Украина в ответах ограничена запретами.А если взять беглую хронологию обращений украинской стороны с такими просьбами, то они ужа напоминают заезженную пластинку или рефрен. Начал Зеленский об этом просить еще весной текущего года. В мае в интервью для The New York Times он обратился к США и ЕС и призвал их разрешить бить западным оружием по России. "Так из-за чего же разговор о вовлечении стран НАТО в войну? Такой проблемы нет. Сбейте то, что находится в небе над Украиной и дайте нам оружие, чтобы мы могли использовать его против российских войск на границах", — умолял тогда Зеленский.Тогда же, в мае, глава Белого дома Джо Байден частично снял запрет на использование Киевом американского оружия для ударов по России. Но только по территории, с которой ведется наступление на территорию самой Украины, и только с применением пусковых установок HIMARS и управляемых ракетных систем залпового огня GMLRS. Использовать же дальнобойные ракет ATACMS для атак по России Вашингтон запрещает категорически и сейчас. "Наша политика не меняется. Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней", — на днях сказал на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.Умеров с Ермаком буду ломать этот запрет. И их точнее всего напутствовал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Если мы получим достаточное количество ракет, если нам позволят наносить удары, мы значительно уменьшим возможности России по нанесению ущерба нашей критической инфраструктуре и улучшим ситуацию для наших сил на земле. Успех России зависит от одного - от готовности партнеров принимать смелые решения. Если решения принимаются, то Украина успешна на земле. Если же они не принимаются, то не надо жаловаться на Украину, жалуйтесь на себя".Потом в июле фюрер неонацистов во время официального приема на Даунинг-стрит попросил об этом же Британию и предложил ей стать лидером в разрешении бить вглубь России. И Лондон пошел Киеву навстречу – разрешил, но заявил, что ни к чему призывать не будет.И уже в августе этого года, за несколько дней до обострения ситуации в СВО, дал соответствующее поручение Министерству обороны Украины "представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории".При этом другая фишка, которую эксплуатирует Зеленский, добиваясь снятия запретов, -- это убеждение западных стран в том, что Россия не ответит на удары Украины. Потому что испугается полномасштабного конфликта со всем Западом или хотя с НАТО. Зеленский нагло и цинично уверяет своих хозяев и спонсоров, что Россия, мол, только говорит о своих "красных линиях", которые никому нельзя переходить, а на самом деле ни разу не ответила достойно на нарушение этих ее требований и предупреждений.И в словах Зеленского, в принципе, есть своя сермяжная правда. Но удары России по энергосистеме 16 августа 2024 года в ответ за курскую авантюру ВСУ показывают, что Россия может ответить, ой как может.Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил журналистам, что все ГЭС в Украине были атакованы российскими ударами, что привело к значительным потерям в производстве электроэнергии: страна лишилась 40% своей генерационной мощности, а тепловые станции – более 80%. И поскольку эти объекты играют ключевую роль в балансировании энергетической системы Украины, возник существенный дефицит балансирующей генерации.По словам директора "Укргидроэнерго", Каховская ГЭС была полностью уничтожена, а ДнепроГЭС получила серьезные повреждения. Другие гидроэлектростанции также пострадали, но сейчас ведутся работы по их восстановлению. И хотя до похолодания нужно возобновить повреждения как можно быстрее, но сделать это будет крайне сложно.С другой стороны, по заданию Зеленского Ермак с Умеровым намерены предоставить Вашингтону список целей в России, которые, по оценкам ВСУ, они имеют возможность и должны поразить в случае снятия запрета на удары. Зеленский давно распорядился подготовить как такой список, так и перечень всего необходимого для реализации поставленных задач.В этот список требуемого, как уже известно, вошли:- ускорение поставки американских истребителей F-16 и подготовка летчиков для их пилотирования. С привлечением к участию в боевых действиях пилотов иностранных государств;- дополнительное западное финансирование для производства в этом году до 1,5–2 млн беспилотников, что Киев не сможет без дополнительных денег;- подготовка украинских военных на территории Украины, ибо "это считается более быстрым, более экономически эффективным и более простым с точки зрения логистики". В дополнение к тем около 60 тыс. украинских военнослужащих, которые прошли такое обучение в основном в Польше, Германии и других странах Запада;- зенитное ракетное и радиолокационное вооружение, средства автоматизации управления боевыми действиями сил и средств противовоздушной обороны (ПВО). Причем зенитных управляемых ракет в количестве не менее двух боекомплектов на каждую батарею/дивизион;- увеличение поставок комплексов и систем радиоэлектронной борьбы, в первую очередь предназначенных для создания организованных помех российской системе глобального позиционирования в борьбе с высокоточным оружием России;- банальное ускорение поставок боевых бронированных машин всех типов, самоходных артиллерийских установок, боевых машин РСЗО, боеприпасов к минометам, ствольной и реактивной артиллерии, а также инженерных боеприпасов (мин), патронов к стрелковому вооружению и снаряжения, медицинского имущества, продовольствия.Что из этого Зеленский, его эмиссары и их режим получат, станет известно уже в ближайшее время. Но многое получат или могут получить, если не будет снят заказа Запада на продолжение войны против России любыми средствами. И с одной целью – усилить позиции Украины перед возможными переговорами. И конечно же, вытянуть максимум пользы из курской авантюры, затеянной ВСУ с подачи Зеленского, которому война – и мать родна (может по-прежнему бесконтрольно свою мошну набивать грабежом из поставок), и самое надежное средство удержания власти.Какова диспозиция сейчас? НАТО готовится к смене руководства и к началу работы миссии по координации поддержки Украины. Численность этой новой структуры, созданной параллельно с СУН, составит 700 человек, работать она будет в Германии, а штаб ее возглавит главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Они и будут воплощать в жизнь анонсированную в июле координацию помощи и подготовку военных кадров для Украины. Это и есть работа нового руководства Альянса. И задачи для всех стран НАТО, которые не горят желанием втягиваться в прямое столкновение с Россией из-за Украины. И уж точно не очень хотят, чтобы Украина провоцировала это столкновение ударами дальнобойными ракетами по России. Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на днях польским журналистам признался: "Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. В НАТО нет сторонников принятия такого решения". И это притом, что несколькими днями ранее президент Польши Анджей Дуда в деле русофобии побежал впереди паровоза и заявил, что Варшава сама "поставила вопрос о том, чтобы НАТО защищало каким-то образом территории своих стран, сбивая ракеты, которые летят в сторону НАТО над территорией Украины". Но в МИД России, похоже, охладили горячие головы "сбивальщиков", предупредив, что Москва даст ответ, если Варшава все же попытается перехватить российские ракеты.Конечно же, на настроение Запада влияет ситуация в Курской области, которая должна была подтвердить, что Украина на поле боя "способна принудить Россию к капитуляции". Экс-замначальника Генштаба обороны Великобритании Саймон Мейолл в комментарии Sky News заявили, что Россия может специально не спешить с вытеснением ВСУ из Курской области. Зачем? А чтобы ослабить украинское сопротивление на других участках фронта, отвлекая внимание украинских военных от более приоритетных направлений, таких, как Донбасс. "Это может иметь неприятные последствия для украинцев, поскольку они ввезли довольно много иностранной техники, и они могут просто сидеть там, управляемые русскими, не оказывая реального влияния на то, что происходит в Донбассе", — сказал британский генерал, которого трудно заподозрить в любви к России.И с ним согласен экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, который уверен, что Россия получила полную свободу действий на Донбассе после того, как Киев направил свои лучшие войска на гибель в Курскую область.Значит, ждем, что получится. Тем более что ситуация на фронтах СВО по-прежнему складывается в пользу России.О работе Совета Украина-НАТО читайте в статье Владимира Скачко "В ответ на мощные удары русского оружия. НАТО благословит Украину на дальнейшую эскалацию СВО"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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