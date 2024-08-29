Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта - 29.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240829/1057114110.html
Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта - 29.08.2024 Украина.ру
Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
мария захарова
новости
россия
украина
владимир путин
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c16c6c1b611224d4987a469b923fd466.jpg.webp
"Её суть (мирной инициативы президента РФ. - Ред.) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она.Захарова подчеркнула, что при этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1e/1049032533_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_4ded21d5ef891ffeed6f1fbe7b362d91.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, новости, россия, украина, владимир путин, конфликт
Мария Захарова, Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, конфликт

Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта

12:29 29.08.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"Её суть (мирной инициативы президента РФ. - Ред.) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она.
Захарова подчеркнула, что при этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении.
"Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - добавила Захарова.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
Мария ЗахароваНовостиРоссияУкраинаВладимир Путинконфликт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Стоит ли ждать обрушения фронта? Стешин о продвижении России, истерике по Покровску и планах Украины
13:02"Не смогли убить, вызывают на допросы": защитника УПЦ и депутата объявили в розыск
13:02Актуальность мирной инициативы Путина, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 29 августа
12:47"Молниеносно": британский эксперт заметил проблему ВСУ под Красноармейском
12:45"И продолжают продвижение": ВС РФ освободили Николаевку в ДНР
12:29Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
12:26Тюрьма, потом штрафбат: Аксенов дал совет крымским "ждунам"
12:22Российские военные освободили луганскую Стельмаховку
12:01Боррель призвал страны ЕС полностью снять ограничения на удары по России
11:54В деле о теракте в "Крокусе" появилось пятеро новых фигурантов - суд
11:36Боррель перенес встречу глав МИД ЕС в Брюссель из-за политики Венгрии
11:19Во время ротации: в Днепровском лимане ВСУ встретил российский "Корнет"
11:07"Умер в этой стране": на Украине ликвидирован наемник из Мексики
10:55Боррель рассказал о блокировке миллиардов евро для Киева из-за разногласий в ЕС
10:51Ракеты и дроны над головой. Жительница Суджи прошла 50 км, спасаясь от ВСУ
10:49Минобороны РФ обнародовало архивы к юбилею освобождения Западной Украины от фашизма
10:41Украина, жаждущая любви
10:37Как России ответить на подрыв "грязной" бомбы и что ждёт ВСУ в ближайшее время - Вассерман
10:19ВСУ атаковали курский Льгов, мэр обратился к горожанам
10:08Польский судья объяснил, что Западу нужно от Дурова, российские пользователи ответили
Лента новостейМолния