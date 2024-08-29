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Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта

Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта - 29.08.2024 Украина.ру

Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта

Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

2024-08-29T12:29

2024-08-29T12:29

2024-08-29T12:29

мария захарова

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конфликт

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"Её суть (мирной инициативы президента РФ. - Ред.) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она.Захарова подчеркнула, что при этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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мария захарова, новости, россия, украина, владимир путин, конфликт