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Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта - 29.08.2024 Украина.ру
Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
2024-08-29T12:29
мария захарова
новости
россия
украина
владимир путин
конфликт
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"Её суть (мирной инициативы президента РФ. - Ред.) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она.Захарова подчеркнула, что при этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, новости, россия, украина, владимир путин, конфликт
Мария Захарова, Новости, Россия, Украина, Владимир Путин, конфликт
Захарова назвала универсальный рецепт решения украинского конфликта
Мирная инициатива президента РФ Владимира Путина останется универсальным и долгосрочным рецептом решения конфликта на Украине. Об этом 29 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости
"Её суть (мирной инициативы президента РФ. - Ред.) заключалась в выводе украинских вооружённых формирований из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказе Киева от заявки на членство в НАТО, отмене всех западных санкций против России, обеспечении прав русскоязычных граждан Украины", - напомнила она.
Захарова подчеркнула, что при этом речь шла не о заморозке конфликта с целью перевооружения киевского режима, а о его окончательном завершении.
"Безусловно, мирная инициатива президента России останется универсальным и долгосрочным рецептом решения украинского конфликта, ведь она содержит способ устранения его первопричин", - добавила Захарова.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.