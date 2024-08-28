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"Энергоатом" хочет присвоить деньги на строительстве АЭС - Железняк

"Энергоатом" хочет присвоить деньги на строительстве АЭС - Железняк - 28.08.2024 Украина.ру

"Энергоатом" хочет присвоить деньги на строительстве АЭС - Железняк

Украинская энергетическая компания "Энергоатом" хочет присвоить средства, которые выделят на строительство Чигиринской атомной электростанции. Об этом 28 августа заявил в телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк

2024-08-28T12:57

2024-08-28T12:57

2024-08-28T12:57

новости

ярослав железняк

черкасская область

украина

энергоатом

верховная рада

кабмин

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"Вы, наверное, уже видели, что эти наши "Cупер Марио" от "Энергоатома" придумали новую идею, куда же списать деньги. На этот раз хотят Чигиринскую АЭС строить. Для тех, кто пропустил, почему так хотят хоть что-то начать строить – надо куда-то деньги "инвестировать", иначе после поднятия тарифов придется заплатить их в виде дивидендов", - написал Железняк.По словам депутата, для начала строительства АЭС нужно иметь техническое обоснование, а затем одобрение Кабмина и парламента, чего у "Энергоатома" пока нет.Накануне "Энергоатом" заявил о намерении достроить в Черкасской области Чигиринскую АЭС, там планируется возвести четыре новых энергоблока по американской технологии.Компания заверяла, что строительство Чигиринской АЭС производится в рамках программы по увеличению "мощности отечественной атомной генерации", рассчитанной на период до 2050 года. Под строительство, как утверждается, уже выделен земельный участок площадью более 38 гектаров.Подробнее о воровстве компании - в материале "Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, ярослав железняк, черкасская область, украина, энергоатом, верховная рада, кабмин