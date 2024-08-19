"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине - 19.08.2024 Украина.ру
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"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине
"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине - 19.08.2024 Украина.ру
"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине
Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале прокомментировал доход государства от крупномасштабной приватизации на Украине
2024-08-19T14:37
2024-08-19T14:37
новости
украина
киев
ярослав железняк
энергоатом
мотор сич
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Он отреагировал на пост другого нардепа Алексея Мовчана, который опубликовал дайджест деятельности Фонда государственного имущества страны за июль."Приватизировано 19 объектов. В доход государства взыскано 386 санкционных активов: корпоративные права, жилая недвижимость, транспортные средства, другое движимое имущество, денежные средства и земельные участки. Всего по состоянию на 31.07.2024г. таких объектов – 1175. Среди них, в частности, активы Богуслаева В. А., бывшего президента АО "Мотор Сич" и бывшего народного депутата Украины нескольких созывов. Кроме того, в управление Фонда поступили взысканные в доход государства два самолета АН-148-100Е, принадлежавших АО "Ильюшин Финанс Ко.", крупнейшей российской авиализинговой компании, входящей в состав госкорпорации "Ростех", - перечислил он.Железняк обратил внимание, что всего за семь месяцев года приватизация принесла стране 1,44 миллиарда гривен (или 35 миллионов долларов).В июне американская газета The New York Times писала, что украинские власти планируют реализовать крупномасштабную приватизацию государственных компаний и активов для пополнения бюджета страны по бросовой цене (ниже среднерыночного уровня).Подробнее о проблемах Киева - в материале Ивана Лизана Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, ярослав железняк, энергоатом, мотор сич
Новости, Украина, Киев, Ярослав Железняк, Энергоатом, мотор сич

"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине

14:37 19.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав ЖелезнякЯрослав Железняк
Ярослав Железняк - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ярослав Железняк
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Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем телеграм-канале прокомментировал доход государства от крупномасштабной приватизации на Украине
Он отреагировал на пост другого нардепа Алексея Мовчана, который опубликовал дайджест деятельности Фонда государственного имущества страны за июль.

"Приватизировано 19 объектов. В доход государства взыскано 386 санкционных активов: корпоративные права, жилая недвижимость, транспортные средства, другое движимое имущество, денежные средства и земельные участки. Всего по состоянию на 31.07.2024г. таких объектов – 1175. Среди них, в частности, активы Богуслаева В. А., бывшего президента АО "Мотор Сич" и бывшего народного депутата Украины нескольких созывов. Кроме того, в управление Фонда поступили взысканные в доход государства два самолета АН-148-100Е, принадлежавших АО "Ильюшин Финанс Ко.", крупнейшей российской авиализинговой компании, входящей в состав госкорпорации "Ростех", - перечислил он.
Железняк обратил внимание, что всего за семь месяцев года приватизация принесла стране 1,44 миллиарда гривен (или 35 миллионов долларов).
"Такой результат. Думаю на одном "Энергоатоме" столько воруют за пару месяцев максимум…", - сыронизировал нардеп.
В июне американская газета The New York Times писала, что украинские власти планируют реализовать крупномасштабную приватизацию государственных компаний и активов для пополнения бюджета страны по бросовой цене (ниже среднерыночного уровня).
Подробнее о проблемах Киева - в материале Ивана Лизана Финансово-экономический хребет Украины. Благодаря чему экономика Украины держится на плаву и когда рухнет на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКиевЯрослав ЖелезнякЭнергоатоммотор сич
 
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