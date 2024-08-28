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У Польши закончилось оружие для Украины - глава Минобороны
У Польши закончилось оружие для Украины - глава Минобороны - 28.08.2024 Украина.ру
У Польши закончилось оружие для Украины - глава Минобороны
Польское правительство передало Украине многомиллиардные пожертвования в виде техники. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР
2024-08-28T12:10
2024-08-28T12:10
2024-08-28T12:10
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"Сегодня все те вещи, которые мы могли бы передать в пользу Украины, мы передали", - заверил Косиняк-Камыш.Он отметил, что Польша руководствуется в первую очередь интересами собственной безопасности.Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.В июле глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что Польше надо помогать Украине, чтобы ей самой не пришлось находиться в конфликте с Россией. При этом он подчеркнул, что российская армия на данный момент добивается успеха и имеет инициативу на местах.Подробнее о помощи Польши - в материале "Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, минобороны, помощь, оружие
Новости, Польша, Украина, Минобороны, помощь, оружие
У Польши закончилось оружие для Украины - глава Минобороны
Польское правительство передало Украине многомиллиардные пожертвования в виде техники. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР
"Сегодня все те вещи, которые мы могли бы передать в пользу Украины, мы передали", - заверил Косиняк-Камыш.
Он отметил, что Польша руководствуется в первую очередь интересами собственной безопасности.
"Я знаю, что Украине нужны многие виды оружия, но наши партнеры с Украины должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это для меня как министра обороны приоритет", - объяснил он.
Ранее руководство Польши заявляло, что Варшава поставила Украине больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна.
В июле глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что Польше надо помогать Украине, чтобы ей самой не пришлось находиться в конфликте с Россией. При этом он подчеркнул, что российская армия на данный момент добивается успеха и имеет инициативу на местах.