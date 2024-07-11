https://ukraina.ru/20240711/1056178780.html

"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины

"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины - 11.07.2024 Украина.ру

"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины

История с созданием на территории Польши легиона для граждан Украины может повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский

2024-07-11T04:45

2024-07-11T04:45

2024-07-11T04:45

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Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.В этом соглашении также прописано, что на территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза.Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Это может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому для бегства. Возможно, ему придется поделиться "честно наворованными деньгами", отметил эксперт.Что касается создания на территории Польши легиона для граждан Украины, то эта история повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Бригада проводила некие учения и все на этом, уточнил Стремидловский.То есть в итоге будет еще один Украинский легион. Который будет, например, обеспечивать порядок на территории Западной Украины, когда туда будет входить "победоносная" польская армия, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе

https://ukraina.ru/20240709/1056138185.html

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новости, польша, украина, станислав стремидловский, вс рф, легион, соглашение, война, великая отечественная война, диверсанты