"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины - 11.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240711/1056178780.html
"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины
"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины - 11.07.2024 Украина.ру
"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины
История с созданием на территории Польши легиона для граждан Украины может повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
2024-07-11T04:45
2024-07-11T04:45
новости
польша
украина
станислав стремидловский
вс рф
легион
соглашение
война
великая отечественная война
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/08/1033880859_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de2ec372c88b3a5b5626748e3ea904e8.jpg
Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.В этом соглашении также прописано, что на территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза.Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Это может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому для бегства. Возможно, ему придется поделиться "честно наворованными деньгами", отметил эксперт.Что касается создания на территории Польши легиона для граждан Украины, то эта история повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Бригада проводила некие учения и все на этом, уточнил Стремидловский.То есть в итоге будет еще один Украинский легион. Который будет, например, обеспечивать порядок на территории Западной Украины, когда туда будет входить "победоносная" польская армия, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.руО том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
https://ukraina.ru/20240709/1056138185.html
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103388/08/1033880859_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d16e580dba7f17ba0249cb386d4ad0ba.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, украина, станислав стремидловский, вс рф, легион, соглашение, война, великая отечественная война, диверсанты
Новости, Польша, Украина, Станислав Стремидловский, ВС РФ, легион, соглашение, война, Великая Отечественная война, диверсанты

"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины

04:45 11.07.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
История с созданием на территории Польши легиона для граждан Украины может повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.
В этом соглашении также прописано, что на территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза.
Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Это может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому для бегства. Возможно, ему придется поделиться "честно наворованными деньгами", отметил эксперт.
Что касается создания на территории Польши легиона для граждан Украины, то эта история повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Бригада проводила некие учения и все на этом, уточнил Стремидловский.
"Сейчас, скорее, это будет некий диверсионный отряд, если у них есть подготовленные для этого люди. Либо это очередная показуха", - указал он.
То есть в итоге будет еще один Украинский легион. Который будет, например, обеспечивать порядок на территории Западной Украины, когда туда будет входить "победоносная" польская армия, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.ру
О том, как российские военные смогли переправиться через Северский Донец и занять плацдарм у села Прилипка - в интервью Олега Измайлова: Россия прилепила ВСУ пластырь в Волчанске, чтобы вытянуть все соки из "Ржева" в Донбассе
Дмитрий Корнев интервью - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 05:32
Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше Никто пока не сбрасывал со счетов, что мы можем достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку. Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад
 
НовостиПольшаУкраинаСтанислав СтремидловскийВС РФлегионсоглашениевойнаВеликая Отечественная войнадиверсанты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Главное за ночь 11 июля
08:03Как началась "Волынская резня"
06:45Запад не поощряет покорных. Почему Украина метила в рай, а попала в ад
06:26Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов Украины
06:00Военный эксперт раскрыл, как после потери Новгородского и Дзержинска ВСУ ждет позор в Константиновке
05:58Всех не пересажают. Украинские эксперты о том, как трансформируется Украина и где потеряется Зеленский
05:50"Это предвестник катастрофы": эксперт раскрыл, как ВС РФ заняли плацдарм и перекрыли пути отступления ВСУ
05:43Особо привилегированное стратегическое партнёрство: политэкономия взаимоотношений Индии и России
05:40Коридор для бегства Зеленского: эксперт рассказал, зачем Киев подписал оборонное соглашение с Варшавой
05:30Олег Измайлов рассказал, почему Волчанск стал "пластырем" и предвестником катастрофы ВСУ в Харькове
05:15"Если Запад даст добро": Корнев рассказал, какими ракетами Киев хочет уничтожать российскую авиацию
05:09Американские правозащитники: Россия хочет мира, но США провоцируют ядерную войну
05:00Станислав Крапивник: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну
05:00"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла
04:45"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины
04:37Грег Вайнер: Пока Байден разогревал саммит НАТО, он потерял Голливуд
04:30"Это объявление войны России": эксперт о том, решится ли НАТО установить бесполетную зону над Украиной
04:15"Усталость металла ВСУ": эксперт раскрыл, как взятие Часова Яра откроет выход сразу на три города
04:00"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ
03:45Эксперт раскрыл, какие города могут стать "новым Ржевом" и какую "каверзу" готовят для ВСУ в Волчанске
Лента новостейМолния