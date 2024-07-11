"Очередная показуха": эксперт объяснил, чем обернется создание в Польше легиона из граждан Украины
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
История с созданием на территории Польши легиона для граждан Украины может повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
Подписанное в Варшаве Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском оборонное соглашение предусматривает разработку механизма перехвата ракет в украинском воздушном пространстве.
В этом соглашении также прописано, что на территории Польши будет создан легион для граждан Украины, которые находятся в странах Евросоюза.
Встаёт вопрос, какие секретные статьи содержатся в этом соглашении. Это может быть все, что угодно, вплоть до гарантий поляков предоставить коридор Зеленскому для бегства. Возможно, ему придется поделиться "честно наворованными деньгами", отметил эксперт.
Что касается создания на территории Польши легиона для граждан Украины, то эта история повторится в том же варианте, в котором в свое время с помпой объявлялось о создании украинско-литовско-польской бригады. Бригада проводила некие учения и все на этом, уточнил Стремидловский.
"Сейчас, скорее, это будет некий диверсионный отряд, если у них есть подготовленные для этого люди. Либо это очередная показуха", - указал он.
То есть в итоге будет еще один Украинский легион. Который будет, например, обеспечивать порядок на территории Западной Украины, когда туда будет входить "победоносная" польская армия, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого читайте на сайте Украина.ру
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