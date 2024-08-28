https://ukraina.ru/20240828/1057066655.html

В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово

В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово - 28.08.2024 Украина.ру

В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово

Если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться российское наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-08-28T05:15

2024-08-28T05:15

2024-08-28T05:15

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нью-йорк

артемовский

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бои

донбасс

наступление

вс рф

всу

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Пока неизвестно, будут ли бои за Селидово. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее. Если целью ВС РФ будет наступление на Красноармейск, то Селидово будет второстепенным участком фронта, ВС РФ будут там сковывать противника, рассказал эксперт.Но если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ, отметил обозреватель.Он отметил, что в ситуации с Новгородским (Нью-Йорк) "все довольно странно", потому что еще не было видео с фенольного завода. Также эксперт выразил надежду, что ВС РФ там окружили части ВСУ, а сейчас проводят зачистку."Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, мы заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска. Там у нас все неплохо. Противник паникует", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руО своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240827/1057054537.html

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