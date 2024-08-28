В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться российское наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Пока неизвестно, будут ли бои за Селидово. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее. Если целью ВС РФ будет наступление на Красноармейск, то Селидово будет второстепенным участком фронта, ВС РФ будут там сковывать противника, рассказал эксперт.
Но если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ, отметил обозреватель.
"В Гродовку мы уже зашли. Там уже давно идут бои. Мы ее поджимаем. Там еще важно установить контроль над терриконами, чтобы получить контроль над высотами. В Новогродовку мы тоже зашли. Здесь все более-менее понятно", - подчеркнул Угольный.
Он отметил, что в ситуации с Новгородским (Нью-Йорк) "все довольно странно", потому что еще не было видео с фенольного завода. Также эксперт выразил надежду, что ВС РФ там окружили части ВСУ, а сейчас проводят зачистку.
"Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, мы заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска. Там у нас все неплохо. Противник паникует", - заключил собеседник издания.
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