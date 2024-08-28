В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово - 28.08.2024 Украина.ру
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В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово - 28.08.2024 Украина.ру
В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
Если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться российское наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-28T05:15
2024-08-28T05:15
новости
россия
нью-йорк
артемовский
сво
бои
донбасс
наступление
вс рф
всу
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Пока неизвестно, будут ли бои за Селидово. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее. Если целью ВС РФ будет наступление на Красноармейск, то Селидово будет второстепенным участком фронта, ВС РФ будут там сковывать противника, рассказал эксперт.Но если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ, отметил обозреватель.Он отметил, что в ситуации с Новгородским (Нью-Йорк) "все довольно странно", потому что еще не было видео с фенольного завода. Также эксперт выразил надежду, что ВС РФ там окружили части ВСУ, а сейчас проводят зачистку."Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, мы заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска. Там у нас все неплохо. Противник паникует", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руО своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру
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новости, россия, нью-йорк, артемовский, сво, бои, донбасс, наступление, вс рф, всу
Новости, Россия, Нью-Йорк, Артемовский, СВО, бои, Донбасс, наступление, ВС РФ, ВСУ

В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово

05:15 28.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться российское наступление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Пока неизвестно, будут ли бои за Селидово. Но точно будут бои за терриконы, которые находятся севернее. Если целью ВС РФ будет наступление на Красноармейск, то Селидово будет второстепенным участком фронта, ВС РФ будут там сковывать противника, рассказал эксперт.
Но если целью ВС РФ будет бросок на юг к Курахово, то Селидово придется брать. В этом смысле армия РФ еще может преподнести ВСУ сюрприз. Потому что они не знают, в каком направлении будет развиваться наступление ВС РФ, отметил обозреватель.
"В Гродовку мы уже зашли. Там уже давно идут бои. Мы ее поджимаем. Там еще важно установить контроль над терриконами, чтобы получить контроль над высотами. В Новогродовку мы тоже зашли. Здесь все более-менее понятно", - подчеркнул Угольный.
Он отметил, что в ситуации с Новгородским (Нью-Йорк) "все довольно странно", потому что еще не было видео с фенольного завода. Также эксперт выразил надежду, что ВС РФ там окружили части ВСУ, а сейчас проводят зачистку.
"Пока же идут бои в Нелеповке. Помимо этого, мы заняли Артемовское (Северное) и Дружбу. Бои идут в черте самого Дзержинска. Там у нас все неплохо. Противник паникует", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
О своем подвиге, церемонии награждения и работе инструктором - в интервью Героя России Дмитрий Трачука: Сам-то я троечник, и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе! на сайте Украина.ру
Владимир Орлов интервью
Вчера, 06:12
Владимир Орлов: Вооруженные силы Украины применяют тактику размена людей на времяНа сегодняшний день у ВС РФ есть несколько ключевых задач. Первая ключевая задача — это все-таки выбить противника из Курской области. Вторая задача — это дальнейшее продвижение на Покровск и выход границам ДНР. Третья — это расширение Харьковского плацдарма
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Экономика Украины и война: ракетные удары, металлургические беды и борьба с "Дружбой"
05:15В Гродовку мы уже зашли: эксперт раскрыл, какой неприятный "сюрприз" может ждать ВСУ в Селидово
05:00Украина играет ва-банк: эксперт рассказал, как ВС РФ копят силы в Курске и крушат ВСУ в Красноармейске
04:45Полковник запаса о том, смогут ли вражеские самолеты F-16 "дотянуться" ракетами JASSM до Новороссийска
04:30Эксперт: Если ВС РФ обрушат фронт Донбассе и пойдут на Павлоград, то ВСУ забудут про курский плацдарм
04:15"Никаких 14 бригад у Киева нет": полковник запаса рассказал, как ВСУ наращивали силы перед вторжением
04:00Взятие Карловки и "сюрприз" в Селидово: эксперт о том, как будет развиваться наступление на Покровск
03:45Мощанский рассказал, хватит ли РЭБов на все танки и почему "Вандал Новгородский" похож на Skywalker
03:30Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб"
03:15"Это бред": эксперт объяснил, почему Киев поверил, что в Курске сможет "захватить побольше" территорий
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