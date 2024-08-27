https://ukraina.ru/20240827/1057064807.html

Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович

Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович - 27.08.2024 Украина.ру

Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в студии Украина.ру прокомментировал арест основателя ТГ Павла Дурова, массированные удары Украина.ру, 27.08.2024

2024-08-27T09:56

2024-08-27T09:56

2024-08-27T09:56

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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в студии Украина.ру прокомментировал арест основателя ТГ Павла Дурова, массированные удары ВС России по объектам на Украине, а также рассказал о ситуации в Калининградской области: 00:50 - Об аресте Павла Дурова; 05:48 - какую ошибку совершил Дуров? 07:01 - Какие выводы должна сделать Россия? 11:21 - О массированных ударах ВС России по объектам на Украине; 18:09 - о переговорах по прекращению ударов по энергетике; 19:40 - о балтийском пути и независимости Украины; 24:07 - о ситуации в Калининградской области. *В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta - признана экстремистской организацией в РФ

россия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, калининградская область, павел дуров, александр носович, facebook, telegram, сво, прибалтика, нато, видео