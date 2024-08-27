Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович - 27.08.2024 Украина.ру
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Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович
Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович - 27.08.2024 Украина.ру
Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в студии Украина.ру прокомментировал арест основателя ТГ Павла Дурова, массированные удары Украина.ру, 27.08.2024
2024-08-27T09:56
2024-08-27T09:56
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россия
украина
калининградская область
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в студии Украина.ру прокомментировал арест основателя ТГ Павла Дурова, массированные удары ВС России по объектам на Украине, а также рассказал о ситуации в Калининградской области: 00:50 - Об аресте Павла Дурова; 05:48 - какую ошибку совершил Дуров? 07:01 - Какие выводы должна сделать Россия? 11:21 - О массированных ударах ВС России по объектам на Украине; 18:09 - о переговорах по прекращению ударов по энергетике; 19:40 - о балтийском пути и независимости Украины; 24:07 - о ситуации в Калининградской области. *В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta - признана экстремистской организацией в РФ
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видео, россия, украина, калининградская область, павел дуров, александр носович, facebook, telegram, сво, прибалтика, нато, видео
Видео, Россия, Украина, Калининградская область, Павел Дуров, Александр Носович, Facebook, Telegram, СВО, Прибалтика, НАТО

Месть или продуманная стратегия? О масштабной атаке России на ключевые объекты Украины - Носович

09:56 27.08.2024
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в студии Украина.ру прокомментировал арест основателя ТГ Павла Дурова, массированные удары ВС России по объектам на Украине, а также рассказал о ситуации в Калининградской области:
00:50 - Об аресте Павла Дурова;
05:48 - какую ошибку совершил Дуров?
07:01 - Какие выводы должна сделать Россия?
11:21 - О массированных ударах ВС России по объектам на Украине;
18:09 - о переговорах по прекращению ударов по энергетике;
19:40 - о балтийском пути и независимости Украины;
24:07 - о ситуации в Калининградской области.
*В интервью упоминается Facebook, продукт компании Meta - признана экстремистской организацией в РФ
 
ВидеоРоссияУкраинаКалининградская областьПавел ДуровАлександр НосовичFacebookTelegramСВОПрибалтикаНАТО
 
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