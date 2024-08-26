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"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России

"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России - 26.08.2024 Украина.ру

"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России

Западная пресса поддерживает нарратив киевской пропаганды, публикуя материалы о якобы действующей на территории России сети "групп сопротивления". Однако такие публикации вызывают много вопросов – в том числе и у российских военных экспертов.

2024-08-26T15:33

2024-08-26T15:33

2024-08-26T15:33

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"Глава Сопротивления Сил специальных операций Украины" в звании полковника по имени Микола дал интервью британскому телеканалу Sky News. По словам офицера, действующие на российской территории группы занимаются шпионажем и диверсиями, "таких людей тысячи"."Мы также стараемся любой ценой убивать военнослужащих Российской Федерации - и уничтожать их военную технику", - сказал он в опубликованном 26 августа интервью.По его словам, многие участники таких групп "погибли во время своей работы, многие из них оказались в российских тюрьмах". В то же время, заявил он, в Крыму сотрудники ФСБ "до сих пор не могут поймать наших людей".Зачем сейчас понадобилась эта публикация Sky News и каково в действительности предположительное количество агентов украинских силовых структур в российских регионах – об этом в Украина.ру рассказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.По мнению Владислава Шурыгина, публикация на Sky News понадобилась сейчас "по той же причине, по которой понадобилось вторжение ВСУ в Курскую область" - на горизонте обозначился "этап выхода из войны" и нынешнее руководство Украины желает подготовить себе хорошие переговорные позиции."Разгром России не удался – значит, Киеву нужны переговоры на выгодных для него условиях", - констатировал Шурыгин.По его мнению, нынешнее руководство Украины пытается создать выгодный себе информационный фон и публикация британского издания на тему "украинского сопротивления" на российской территории соответствует этой задаче.Шурыгин уверен, что агентура украинских спецслужб в России есть. Однако "их не "тысячи", как заявляют, и на характер боевых действий их деятельность не влияет", считает эксперт. В противном случае - с такой заявленной численностью и под кураторством опытных офицеров "они давно устроили бы здесь Армагеддон".По словам Шурыгина, украинские спецслужбы "интересуются работой на территории противника, вербуют отбросы без ума и морали". Вербовка осуществляется напрямую либо через Интернет, предоставляющий широкие возможности для установления различных контактов и поддержания связей."Главный аргумент украинских вербовщиков – "чего ты боишься, тебе ничего не будет". Рассказывают, что у них "есть на кого обменять, у нас много сидит русских" и в худшем случае потерпеть придётся годик-два", - отметил эксперт.Подробнее о реальных сроках украинским агентам в публикации Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНРСегодня стало известно, что Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ

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