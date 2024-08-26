"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России - 26.08.2024 Украина.ру
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"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России
"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России - 26.08.2024 Украина.ру
"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России
Западная пресса поддерживает нарратив киевской пропаганды, публикуя материалы о якобы действующей на территории России сети "групп сопротивления". Однако такие публикации вызывают много вопросов – в том числе и у российских военных экспертов.
2024-08-26T15:33
2024-08-26T15:33
новости
украина
россия
фсб
вооруженные силы украины
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сбу
силы специальных операций
спецоперация
шпионаж
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"Глава Сопротивления Сил специальных операций Украины" в звании полковника по имени Микола дал интервью британскому телеканалу Sky News. По словам офицера, действующие на российской территории группы занимаются шпионажем и диверсиями, "таких людей тысячи"."Мы также стараемся любой ценой убивать военнослужащих Российской Федерации - и уничтожать их военную технику", - сказал он в опубликованном 26 августа интервью.По его словам, многие участники таких групп "погибли во время своей работы, многие из них оказались в российских тюрьмах". В то же время, заявил он, в Крыму сотрудники ФСБ "до сих пор не могут поймать наших людей".Зачем сейчас понадобилась эта публикация Sky News и каково в действительности предположительное количество агентов украинских силовых структур в российских регионах – об этом в Украина.ру рассказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.По мнению Владислава Шурыгина, публикация на Sky News понадобилась сейчас "по той же причине, по которой понадобилось вторжение ВСУ в Курскую область" - на горизонте обозначился "этап выхода из войны" и нынешнее руководство Украины желает подготовить себе хорошие переговорные позиции."Разгром России не удался – значит, Киеву нужны переговоры на выгодных для него условиях", - констатировал Шурыгин.По его мнению, нынешнее руководство Украины пытается создать выгодный себе информационный фон и публикация британского издания на тему "украинского сопротивления" на российской территории соответствует этой задаче.Шурыгин уверен, что агентура украинских спецслужб в России есть. Однако "их не "тысячи", как заявляют, и на характер боевых действий их деятельность не влияет", считает эксперт. В противном случае - с такой заявленной численностью и под кураторством опытных офицеров "они давно устроили бы здесь Армагеддон".По словам Шурыгина, украинские спецслужбы "интересуются работой на территории противника, вербуют отбросы без ума и морали". Вербовка осуществляется напрямую либо через Интернет, предоставляющий широкие возможности для установления различных контактов и поддержания связей."Главный аргумент украинских вербовщиков – "чего ты боишься, тебе ничего не будет". Рассказывают, что у них "есть на кого обменять, у нас много сидит русских" и в худшем случае потерпеть придётся годик-два", - отметил эксперт.Подробнее о реальных сроках украинским агентам в публикации Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНРСегодня стало известно, что Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ
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Сергей Шиптенко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, фсб, вооруженные силы украины, гур моу, сбу, силы специальных операций, спецоперация, шпионаж, диверсия, криминал, спецслужба, покушение, сво, кто, курская область, эксклюзив
Новости, Украина, Россия, ФСБ, Вооруженные силы Украины, ГУР МОУ, СБУ, Силы специальных операций, Спецоперация, шпионаж, диверсия, криминал, спецслужба, покушение, СВО, КТО, Курская область, Эксклюзив

"Они давно устроили бы здесь Армагеддон": эксперт об украинских диверсантах в России

15:33 26.08.2024
 
© 1tv.ruВладислав Шурыгин
Владислав Шурыгин
© 1tv.ru
Читать в
Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западная пресса поддерживает нарратив киевской пропаганды, публикуя материалы о якобы действующей на территории России сети "групп сопротивления". Однако такие публикации вызывают много вопросов – в том числе и у российских военных экспертов.
"Глава Сопротивления Сил специальных операций Украины" в звании полковника по имени Микола дал интервью британскому телеканалу Sky News. По словам офицера, действующие на российской территории группы занимаются шпионажем и диверсиями, "таких людей тысячи".
"Мы также стараемся любой ценой убивать военнослужащих Российской Федерации - и уничтожать их военную технику", - сказал он в опубликованном 26 августа интервью.
По его словам, многие участники таких групп "погибли во время своей работы, многие из них оказались в российских тюрьмах". В то же время, заявил он, в Крыму сотрудники ФСБ "до сих пор не могут поймать наших людей".
Зачем сейчас понадобилась эта публикация Sky News и каково в действительности предположительное количество агентов украинских силовых структур в российских регионах – об этом в Украина.ру рассказал российский военный эксперт Владислав Шурыгин.
По мнению Владислава Шурыгина, публикация на Sky News понадобилась сейчас "по той же причине, по которой понадобилось вторжение ВСУ в Курскую область" - на горизонте обозначился "этап выхода из войны" и нынешнее руководство Украины желает подготовить себе хорошие переговорные позиции.
"Разгром России не удался – значит, Киеву нужны переговоры на выгодных для него условиях", - констатировал Шурыгин.
По его мнению, нынешнее руководство Украины пытается создать выгодный себе информационный фон и публикация британского издания на тему "украинского сопротивления" на российской территории соответствует этой задаче.
"История о "тысячах боевиков" служит психологическому давлению на россиян, - уверен эксперт. – Цель таких публикаций- создавать негативный фон, и если не панику, то напряжение".
Шурыгин уверен, что агентура украинских спецслужб в России есть. Однако "их не "тысячи", как заявляют, и на характер боевых действий их деятельность не влияет", считает эксперт.
В противном случае - с такой заявленной численностью и под кураторством опытных офицеров "они давно устроили бы здесь Армагеддон".
По словам Шурыгина, украинские спецслужбы "интересуются работой на территории противника, вербуют отбросы без ума и морали". Вербовка осуществляется напрямую либо через Интернет, предоставляющий широкие возможности для установления различных контактов и поддержания связей.
"Главный аргумент украинских вербовщиков – "чего ты боишься, тебе ничего не будет". Рассказывают, что у них "есть на кого обменять, у нас много сидит русских" и в худшем случае потерпеть придётся годик-два", - отметил эксперт.
Подробнее о реальных сроках украинским агентам в публикации Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
Сегодня стало известно, что Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ
 
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