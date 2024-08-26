Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ - 26.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240826/1057046284.html
Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ
Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ - 26.08.2024 Украина.ру
Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона. Об этом сообщил 26 августа Центр общественных связей ФСБ
2024-08-26T10:22
2024-08-26T10:22
новости
россия
фсб
украина
задержание
допрос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0bab4914d85425c1a181d5a8f81bddee.jpg
Силовики опубликовали видеозапись задержания мужчины, а также его допроса. Он признал, что связался с украинской стороной в ноябре прошлого года и поддерживал контакт до февраля-марта 2024 года.Также при допросе его спросили, зачем он это делал."Помочь хотел", - ответил мужчина.В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/17/1056419112_20:0:1460:1080_1920x0_80_0_0_90e7c2903c1f345e389f5fe0e1f5a52e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, фсб, украина, задержание, допрос
Новости, Россия, ФСБ, Украина, задержание, допрос

Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ

10:22 26.08.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона. Об этом сообщил 26 августа Центр общественных связей ФСБ
Силовики опубликовали видеозапись задержания мужчины, а также его допроса.
Он признал, что связался с украинской стороной в ноябре прошлого года и поддерживал контакт до февраля-марта 2024 года.
"Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области", - говорится в материале ФСБ.
Также при допросе его спросили, зачем он это делал.
"Помочь хотел", - ответил мужчина.
В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФСБУкраиназадержаниедопрос
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:02Не Севастополь и не Крым: где России ждать масштабного налёта F-16 и в чём ошиблась Украина – Мощанский
13:00Минск ответил на хамство Киева, удары и налёты. Главное на Украине на 13:00 26 августа
12:59"Назначенные цели поражены": МО РФ о результате ударов по Украине
12:41В украинских регионах публикуют графики отключения света
12:40Харрис станет катастрофой для США - Маск
11:54Женщина из атакованной украинским БПЛА квартиры саратовского ЖК жива - СМИ
11:14В 15 областях Украины произошли взрывы, сообщил Шмыгаль
11:08Глава Минэнерго Украины пожаловался на сложную ситуацию в энергосистеме страны
10:49Минобороны РФ круглосуточно взаимодействует с главами приграничных областей
10:35Возле Ярославля сбили БПЛА при попытке атаковать нефтеперерабатывающий завод
10:23В Киеве снова развернули "пункты незламности"
10:22Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ
10:11Российские ракеты и БПЛА атаковали 20 городов Украины
09:38Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа
09:33Кличко рассказал о проблемах с энергоснабжением после взрывов в Киеве
09:20Украинские БПЛА уничтожены над Брянской и Ярославской областями
08:57Утро на Украине началось с воздушной тревоги, взрывов и повреждений
08:32Защищавшего УПЦ нардепа обвинили в незаконном пересечении границы - ГБР
08:05Главное за ночь 26 августа
08:00Операция "Согласие": забытая советско-британская СВО
Лента новостейМолния