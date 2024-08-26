Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ
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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона. Об этом сообщил 26 августа Центр общественных связей ФСБ
Силовики опубликовали видеозапись задержания мужчины, а также его допроса.
Он признал, что связался с украинской стороной в ноябре прошлого года и поддерживал контакт до февраля-марта 2024 года.
"Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области", - говорится в материале ФСБ.
Также при допросе его спросили, зачем он это делал.
"Помочь хотел", - ответил мужчина.
В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ.
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