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Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ

Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ - 26.08.2024 Украина.ру

Житель Омска передавал Украине секретные данные — ФСБ

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании жителя Омска, который собирал и передавал украинским спецслужбам данные о деятельности одного из оборонных предприятий региона. Об этом сообщил 26 августа Центр общественных связей ФСБ

2024-08-26T10:22

2024-08-26T10:22

2024-08-26T10:22

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Силовики опубликовали видеозапись задержания мужчины, а также его допроса. Он признал, что связался с украинской стороной в ноябре прошлого года и поддерживал контакт до февраля-марта 2024 года.Также при допросе его спросили, зачем он это делал."Помочь хотел", - ответил мужчина.В отношении него возбудили уголовное дело о госизмене в форме оказания помощи иностранному государству, направленной против безопасности РФ.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, фсб, украина, задержание, допрос