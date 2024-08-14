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Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР - 14.08.2024 Украина.ру
Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
Украинский гражданин Александр Король приговорён к семи годам лишения свободы за пособничество в участии в террористическом сообществе. Такой решение принял 14 августа Южный окружной военный суд
2024-08-14T12:18
2024-08-14T12:18
2024-08-14T12:18
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Согласно материалам следствия, в 2014 году сотрудники СБУ создали на территории ДНР террористическое сообщество, в одну из структур которого вошел Король. Он, по заданию сотрудника СБУ, собирал и передавал данные о постах передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка".Кроль был задержан в сентябре 2017 года. С декабря 2023 года дело рассматривалось в суде.Преступник обвинялся по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и статье 276 (шпионаж) УК РФ. Свою вину фигурант не признал. В ходе прений гособвинитель просил назначить ему 16 лет лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима.Однако, как сообщил корреспондент РИА "Новости" из зала суда, вменяемые Королю обвинения были переквалифицированы. Статью УК РФ с ответственностью за шпионаж суд признал излишне вменённой, оставив в приговоре "пособничество в участии в террористическом сообществе".Подробнее о современной практике обмена шпионами - в публикации Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, донецкая народная республика, сбу, шпионаж, терроризм, суд, приговор, уголовное дело
Новости, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, СБУ, шпионаж, терроризм, Суд, приговор, уголовное дело
Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
Украинский гражданин Александр Король приговорён к семи годам лишения свободы за пособничество в участии в террористическом сообществе. Такой решение принял 14 августа Южный окружной военный суд
Согласно материалам следствия, в 2014 году сотрудники СБУ создали на территории ДНР террористическое сообщество, в одну из структур которого вошел Король. Он, по заданию сотрудника СБУ, собирал и передавал данные о постах передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка".
Кроль был задержан в сентябре 2017 года. С декабря 2023 года дело рассматривалось в суде.
Преступник обвинялся по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и статье 276 (шпионаж) УК РФ. Свою вину фигурант не признал. В ходе прений гособвинитель просил назначить ему 16 лет лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима.
Однако, как сообщил корреспондент РИА "Новости" из зала суда, вменяемые Королю обвинения были переквалифицированы. Статью УК РФ с ответственностью за шпионаж суд признал излишне вменённой, оставив в приговоре "пособничество в участии в террористическом сообществе".