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Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР

Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР - 14.08.2024 Украина.ру

Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР

Украинский гражданин Александр Король приговорён к семи годам лишения свободы за пособничество в участии в террористическом сообществе. Такой решение принял 14 августа Южный окружной военный суд

2024-08-14T12:18

2024-08-14T12:18

2024-08-14T12:18

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Согласно материалам следствия, в 2014 году сотрудники СБУ создали на территории ДНР террористическое сообщество, в одну из структур которого вошел Король. Он, по заданию сотрудника СБУ, собирал и передавал данные о постах передовых позиций войсковых частей и других военных объектов в районе пункта пропуска "Александровка".Кроль был задержан в сентябре 2017 года. С декабря 2023 года дело рассматривалось в суде.Преступник обвинялся по части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) и статье 276 (шпионаж) УК РФ. Свою вину фигурант не признал. В ходе прений гособвинитель просил назначить ему 16 лет лишения свободы с отбытием в колонии строгого режима.Однако, как сообщил корреспондент РИА "Новости" из зала суда, вменяемые Королю обвинения были переквалифицированы. Статью УК РФ с ответственностью за шпионаж суд признал излишне вменённой, оставив в приговоре "пособничество в участии в террористическом сообществе".Подробнее о современной практике обмена шпионами - в публикации Анны Черкасовой Три американца и восемь русских. Майкл Бом о том, почему в США негодуют из-за обмена заключенными с РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, донецкая народная республика, сбу, шпионаж, терроризм, суд, приговор, уголовное дело