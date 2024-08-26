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В Киеве снова развернули "пункты незламности"

В Киеве снова развернули "пункты незламности" - 26.08.2024 Украина.ру

В Киеве снова развернули "пункты незламности"

После массированной атаки российскими ракетами и беспилотниками в украинских городах обострились проблемы электроснабжения. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы

2024-08-26T10:23

2024-08-26T10:23

2024-08-26T10:23

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социальная инфраструктура

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О возврате к практике установок в центре Киеве "пунктов незламности" ("несокрушимости") сообщает украинский ТГ-канал Бабель. По его информации, энергетики работают над возвратом электроснабжения, а до этого в городе будут созданы такие пункты.Впервые "пункты незламности" появились в ноябре 2022 года. Они представляли собой палатки, в которых возможно было зарядить телефоны и обогреться. Электроэнергия вырабатывалась от автономных генераторов.Тем временем о "сложной ситуации" с энергетикой поле российских атак ракетами и дронами заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. В своём аккаунте он сообщил о введении режима экстренных отключений электроэнергии.Подробнее о события на начало дня в обзоре Атака на Саратов и Энгельс, взрывы в украинских городах. Главное на Украине на утро 26 августа

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новости, киев, украина, минэнерго, энергетика, энергетический кризис, электроснабжение, атомная электростанция, сво, социальная инфраструктура