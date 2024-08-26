https://ukraina.ru/20240826/1057040539.html

Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске

Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске - 26.08.2024 Украина.ру

Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске

Российские войска неплохо подловили украинскую армию на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что просто не хватило сил. Противник это увидел, решил сделать креативный финт и поменять правила игры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2024-08-26T04:30

2024-08-26T04:30

2024-08-26T04:30

новости

россия

курск

днепр

часов яр

сумы

наступление

авдеевка

волчанск

купянск

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После ухода войск из Херсона в СВО сформировался позиционный фронт от низовий Днепра до Купянска, который в целом устраивал и ВС РФ, и ВСУ. Мы пытались освободить Донбасс, противник хотел перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил эксперт.После этого Украина провалила свое наступление на Мелитополь и потеряла Авдеевку, которое открыло армии РФ путь на Красноармейск (Покровск). И ситуация для ВСУ стала катастрофической. Врагу стало понятно, что он проиграет, если не предпримет ничего креативного, добавил он.Киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы. ВСУ решили наступать на Курск, пользуясь тем, что все резервы ГВ "Север" были сосредоточены под Харьковом, указал обозреватель."У нас не было достаточных резервов для обороны Курска", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240825/1057021254.html

россия

курск

днепр

часов яр

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авдеевка

волчанск

купянск

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