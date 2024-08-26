Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске - 26.08.2024 Украина.ру
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Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске
Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске - 26.08.2024 Украина.ру
Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске
Российские войска неплохо подловили украинскую армию на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что просто не хватило сил. Противник это увидел, решил сделать креативный финт и поменять правила игры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2024-08-26T04:30
2024-08-26T04:30
новости
россия
курск
днепр
часов яр
сумы
наступление
авдеевка
волчанск
купянск
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После ухода войск из Херсона в СВО сформировался позиционный фронт от низовий Днепра до Купянска, который в целом устраивал и ВС РФ, и ВСУ. Мы пытались освободить Донбасс, противник хотел перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил эксперт.После этого Украина провалила свое наступление на Мелитополь и потеряла Авдеевку, которое открыло армии РФ путь на Красноармейск (Покровск). И ситуация для ВСУ стала катастрофической. Врагу стало понятно, что он проиграет, если не предпримет ничего креативного, добавил он.Киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы. ВСУ решили наступать на Курск, пользуясь тем, что все резервы ГВ "Север" были сосредоточены под Харьковом, указал обозреватель."У нас не было достаточных резервов для обороны Курска", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240825/1057021254.html
россия
курск
днепр
часов яр
сумы
авдеевка
волчанск
купянск
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новости, россия, курск, днепр, часов яр, сумы, наступление, авдеевка, волчанск, купянск, харьковская область, вс рф, резервы
Новости, Россия, Курск, Днепр, Часов Яр, Сумы, наступление, Авдеевка, Волчанск, Купянск, Харьковская область, ВС РФ, резервы

Мы увязли в боях за Липы и Волчанск: Угольный раскрыл, как ВСУ решились на "креативный финт" в Курске

04:30 26.08.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска неплохо подловили украинскую армию на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что просто не хватило сил. Противник это увидел, решил сделать креативный финт и поменять правила игры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
После ухода войск из Херсона в СВО сформировался позиционный фронт от низовий Днепра до Купянска, который в целом устраивал и ВС РФ, и ВСУ. Мы пытались освободить Донбасс, противник хотел перерезать сухопутный коридор в Крым, сообщил эксперт.
После этого Украина провалила свое наступление на Мелитополь и потеряла Авдеевку, которое открыло армии РФ путь на Красноармейск (Покровск). И ситуация для ВСУ стала катастрофической. Врагу стало понятно, что он проиграет, если не предпримет ничего креативного, добавил он.
"Окончательно он в этом убедился после того, как в мае группировка "Север" начала наступление в Харьковской области. Мы неплохо там подловили украинскую армию на перегруппировке, но увязли в боях за Липцы и Волчанск, потому что не хватило сил. Противник это увидел, решил сделать креативный финт и поменять правила игры", - подчеркнул Угольный.
Киевский режим собрал ударную группировку в 10 тысяч человек на базе 80-й бригады, которую перебросили с Часов Яра под Сумы. ВСУ решили наступать на Курск, пользуясь тем, что все резервы ГВ "Север" были сосредоточены под Харьковом, указал обозреватель.
"У нас не было достаточных резервов для обороны Курска", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: ВСУ навязали России гонку под Курском, от которой ее не спасет даже поход на Днепр читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как складывается ситуация в Курской области - в интервью Ильи Мощанского: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
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