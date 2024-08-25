https://ukraina.ru/20240825/1057010550.html
Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск
Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск - 25.08.2024 Украина.ру
Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск
Киевский режим понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет, поэтому он решил атаковать на Курскую область и превратить позиционную войну в маневренную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-25T09:58
2024-08-25T09:58
2024-08-25T09:58
новости
курская область
илья мощанский
вооруженные силы украины
донбасс
"ахмат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dad624ad38af1be3521fb8c1fb35b685.jpg.webp
"Идея была такова. Снять часть украинских военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку. Отозвать всех бойцов, которые проходили специальное обучение на Западе. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей (там даже появился старый югославский BOV, Словения тайно передала Киеву 26 таких машин) прорваться в Курскую область. Чего там только нет. Там сейчас самый большой бронеавтомобильный музей мира", - рассказал эксперт.По его словам, ВСУ знали, что российская линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть брешь, добавил Мощанский."Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило. ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах хлынула вся эта нечисть и стала расползаться по дорогам. ", - сказал военный эксперт.При этом Мощанский отметил, что у Украины нет никаких больших резервов. "Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили под Курск, а не сняли с фронта в Донбассе", - подытожил эксперт.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
курская область
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_70:0:1207:853_1920x0_80_0_0_bd5cc92b6d60981f430baeaa3425dcaf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, илья мощанский, вооруженные силы украины, донбасс, "ахмат"
Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск
Киевский режим понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет, поэтому он решил атаковать на Курскую область и превратить позиционную войну в маневренную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский