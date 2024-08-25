Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск - 25.08.2024 Украина.ру
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Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск
Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск - 25.08.2024 Украина.ру
Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск
Киевский режим понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет, поэтому он решил атаковать на Курскую область и превратить позиционную войну в маневренную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-25T09:58
2024-08-25T09:58
новости
курская область
илья мощанский
вооруженные силы украины
донбасс
"ахмат"
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"Идея была такова. Снять часть украинских военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку. Отозвать всех бойцов, которые проходили специальное обучение на Западе. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей (там даже появился старый югославский BOV, Словения тайно передала Киеву 26 таких машин) прорваться в Курскую область. Чего там только нет. Там сейчас самый большой бронеавтомобильный музей мира", - рассказал эксперт.По его словам, ВСУ знали, что российская линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть брешь, добавил Мощанский."Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило. ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах хлынула вся эта нечисть и стала расползаться по дорогам. ", - сказал военный эксперт.При этом Мощанский отметил, что у Украины нет никаких больших резервов. "Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили под Курск, а не сняли с фронта в Донбассе", - подытожил эксперт.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
курская область
донбасс
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Новости
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новости, курская область, илья мощанский, вооруженные силы украины, донбасс, "ахмат"
Новости, Курская область, Илья Мощанский, Вооруженные силы Украины, Донбасс, "Ахмат"

Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск

09:58 25.08.2024
 
© Фото : Роман Старовойт / Telegramпоследствия атаки БпЛА на Курск
последствия атаки БпЛА на Курск - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
© Фото : Роман Старовойт / Telegram
Читать в
Киевский режим понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет, поэтому он решил атаковать на Курскую область и превратить позиционную войну в маневренную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
"Идея была такова. Снять часть украинских военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку. Отозвать всех бойцов, которые проходили специальное обучение на Западе. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей (там даже появился старый югославский BOV, Словения тайно передала Киеву 26 таких машин) прорваться в Курскую область. Чего там только нет. Там сейчас самый большой бронеавтомобильный музей мира", - рассказал эксперт.
По его словам, ВСУ знали, что российская линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть брешь, добавил Мощанский.
"Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило. ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах хлынула вся эта нечисть и стала расползаться по дорогам. ", - сказал военный эксперт.
При этом Мощанский отметил, что у Украины нет никаких больших резервов. "Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили под Курск, а не сняли с фронта в Донбассе", - подытожил эксперт.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
 
НовостиКурская областьИлья МощанскийВооруженные силы УкраиныДонбасс"Ахмат"
 
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