https://ukraina.ru/20240825/1057010550.html

Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск

Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск - 25.08.2024 Украина.ру

Нечисть хлынула через КПП "Суджа" как через портал. Эксперт о том, как ВСУ планировали нападение на Курск

Киевский режим понимает, что в центральном Донбассе он ничего не выиграет, поэтому он решил атаковать на Курскую область и превратить позиционную войну в маневренную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-08-25T09:58

2024-08-25T09:58

2024-08-25T09:58

новости

курская область

илья мощанский

вооруженные силы украины

донбасс

"ахмат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/05/1054320825_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dad624ad38af1be3521fb8c1fb35b685.jpg.webp

"Идея была такова. Снять часть украинских военнослужащих с фронта. Пополнить их мобилизованными, прошедшими месячную подготовку. Отозвать всех бойцов, которые проходили специальное обучение на Западе. А потом попытаться за счет большого количества бронеавтомобилей (там даже появился старый югославский BOV, Словения тайно передала Киеву 26 таких машин) прорваться в Курскую область. Чего там только нет. Там сейчас самый большой бронеавтомобильный музей мира", - рассказал эксперт.По его словам, ВСУ знали, что российская линия обороны там построена в одну линию редких опорников. Там стояло два полка срочников, а в тылу у них стоял полк чеченцев из "Ахмата", который должен был закрыть брешь, добавил Мощанский."Но поскольку противник бросил в бой сразу четыре бригады, закрывать брешь оказалось нечем. Авиации для их уничтожения тоже не хватило. ВСУ блокировали пункт пропуска "Суджа", принудив оборонявших его пограничников сдаться в плен с помощью дронов. А через этот пункт пропуска как через портал в фантастических фильмах хлынула вся эта нечисть и стала расползаться по дорогам. ", - сказал военный эксперт.При этом Мощанский отметил, что у Украины нет никаких больших резервов. "Если бы у нее были большие резервы, они бы взяли их с тыла и перебросили под Курск, а не сняли с фронта в Донбассе", - подытожил эксперт.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск

курская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, илья мощанский, вооруженные силы украины, донбасс, "ахмат"