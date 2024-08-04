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Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто
Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто - 04.08.2024 Украина.ру
Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на фестивале, организованном колледжем Матьяша Корвина, заверил, что остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя
2024-08-04T10:00
2024-08-04T10:00
2024-08-04T10:05
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"События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", - сказал Сийярто.Ведущий уточнил, считает ли министр, что Брюссель велел Киеву запретить транзит."Думаю, да", - ответил Сийярто.По его словам, ЕС "не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на все давление, не сдается и продолжает свою политику, направленную на установление мира".На прошлой неделе Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу.Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.Подробнее о ситуации - в материале Татьяны Стоянович Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью на сайте Украина.ру.
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Остановку транзита российской нефти через Украину координировал ЕС - Сийярто
10:00 04.08.2024 (обновлено: 10:05 04.08.2024)
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на фестивале, организованном колледжем Матьяша Корвина, заверил, что остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя
"События и мои переговоры последних дней подтвердили мои ощущения, что речь идет о процессе, координированном из Брюсселя", - сказал Сийярто.
Ведущий уточнил, считает ли министр, что Брюссель велел Киеву запретить транзит.
"Думаю, да", - ответил Сийярто.
По его словам, ЕС "не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на все давление, не сдается и продолжает свою политику, направленную на установление мира".
"ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", - добавил министр.
На прошлой неделе Словакия и Венгрия обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию.
В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу.
Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники.