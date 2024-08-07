https://ukraina.ru/20240807/1056718819.html

Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти

Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти - 07.08.2024 Украина.ру

Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти

Настоящая "энергетическая война" разворачивается в Евросоюзе после решения Украины прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"

2024-08-07T06:56

2024-08-07T06:56

2024-08-07T06:57

эксклюзив

венгрия

словакия

украина

хорватия

европейская комиссия

нпз

ес

петер сийярто

роберт фицо

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Венгрия и Словакия, которые почти полностью зависят от импорта российской нефти, потребовали от Европейской комиссии убедить Киев пересмотреть принятое решение. Однако брюссельские чиновники указали венгерскому и словацкому руководству на то, что их потребности в сырой нефти они могут удовлетворить и без участия Украины − например, через хорватский нефтепровод JANAF.Тем временем в Венгрии и Словакии считают, что Хорватия не может обеспечить полноценную замену российской нефти ни по цене, ни по объемам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 августа заявил, что Будапешт считает своего южного соседа "ненадежным транзитером". По его словам, с начала специальной военной операции Загреб увеличил транзитные пошлины до суммы, которая в пять раз превышает среднюю рыночную стоимость этой услуги. Кроме того, Хорватия мешает венгерской нефтяной компании MOL заключить долгосрочные контракты на поставку и не реализует инвестиции, необходимые для увеличения транзитных мощностей нефтепровода.Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар со своей стороны рассказал журналистам, что его страна получила письмо хорватского правительства, в котором предлагаются гарантии для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию, но всё равно остается неясным, о каких мощностях идет речь и какую цену Загреб может предложить для этого транзита.Глава хорватской дипломатии Гордан Грлич-Радман недоверие со стороны венгерского коллеги воспринял как "глубокое оскорбление" в адрес Хорватии."Мы неприятно удивлены заявлением Сийярто. Речь идет о глубоком политическом оскорблении, которого мы действительно не ожидали от представителя страны, на чьи недружественные шаги мы отвечали крайне сдержанно и умерено, руководствуясь тем, что это наш сосед", - сказал Грлич-Радман новостному агентству Hina.Позже Петер Сийярто высказал подозрение, согласно которому остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя. По его словам, ЕС "не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на все давление, не сдается и продолжает свою политику, направленную на установление мира"."ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", - сказал он.Не дождавшись помощи от Брюсселя, Будапешт и Братислава решили задействовать собственные рычаги давления на Киев. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 августа пригрозил Украине остановкой поставок дизельного топлива, если Киев не пойдет на попятную. По его словам, словацкие поставки закрывают десятую часть украинского потребления.По мнению сербского эксперта в области энергетики Милоша Здравковича, решение Украины о прекращении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" было продиктовано желанием "дисциплинировать" Венгрию и Словакию, которые голосуют против выделения денежных траншей Киеву и ведут достаточно самостоятельную политику, нередко отклоняясь от общееевропейского курса, когда речь идет об украинском конфликте.При этом эксперт усомнился в том, что идею закрыть для Венгрии и Словакии доступ к российской нефти Киеву подсказал Брюссель.К тому же, когда Евросоюз вводил санкции против российской нефти, он изъял из этого пакета санкций государства, у которых нет выхода к морю, напомнил эксперт. Чехия, Словакия и Венгрия тоже находятся среди этих стран, добавил он."Упомянутые страны не могут получать нефть другим способом. К тому же, некоторые НПЗ в Центральной Европе, в Болгарии, в Польше сконструированы с учетом особенностей российской нефти. Например, для производства дизеля они используют вакуумный газойль. Его могут произвести и на Западе, но для переработки их нефти он не нужен", - отметил Здравкович.Поэтому Украина может рассчитывать на ответ Словакии и Венгрии, полагает эксперт. По его словам, он может быть весьма болезненным для Киева."Украинская энергетическая инфраструктура разрушена. Из одного из главных экспортеров электроэнергии в Европе Украина превратилась в импортера. Более 60% ее производственных мощностей уничтожено или повреждено, распределительная система тоже повреждена. Уже слышим, что Венгрия ответит запретом на использование ее территории для экспорта электроэнергии на Украину. К тому же, украинские НПЗ уничтожены, дизельное топливо они получают прежде всего из Словакии и Венгрии", - сказал Здравкович.Отвечая на вопрос, сможет ли хорватский нефтепровод заменить для Венгрии и Словакии "Дружбу", Здравкович заявил, что в настоящее время это невозможно из-за отсутствия нужной инфраструктуры.Он напомнил, что нефтепровод "Дружба" идет из России в Белоруссию, затем северная ее ветка ведет в сторону Польши, прибалтийских государств и Германии. По этой ветке можно прокачать 480 тыс. баррелей нефти в день, уточнил эксперт. Южная ветка нефтепровода ведет через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию, и по ней можно прокачать до 250 тыс. баррелей в день, сказал Здравкович.„Когда речь идет о Хорватии, то ранее говорилось о соединении нефтепроводов „Дружба“ и JANAF. Россия предлагала Хорватии купить или взять в аренду инфраструктуру JANAF. Этот трубопровод был важным энергетическим проектом бывшей Югославии для снабжения тогдашнего большого союзного государства нефтью. Одна его ветка ведет в сторону Венгрии и Словении, но она не соединена с "Дружбой", - рассказал Здравкович.По его словам, подобный проект соединения двух нефтепроводов существовал, но Хорватия никогда не пыталась его реализовать, а теперь еще и завышает транспортные пошлины. От этого страдает не только Венгрия, но и другие страны в регионе, подытожил Милош Здравкович.О том, как ЕС и Киев отучают Венгрию и Словакию от российской нефти, в материале Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну

https://ukraina.ru/20240726/1056505322.html

https://ukraina.ru/20240731/1056577584.html

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эксклюзив, венгрия, словакия, украина, хорватия, европейская комиссия, нпз, ес, петер сийярто, роберт фицо, нефть, транзит, украина.ру