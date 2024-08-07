Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти - 07.08.2024 Украина.ру
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Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти - 07.08.2024 Украина.ру
Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти
Настоящая "энергетическая война" разворачивается в Евросоюзе после решения Украины прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
2024-08-07T06:56
2024-08-07T06:57
эксклюзив
венгрия
словакия
украина
хорватия
европейская комиссия
нпз
ес
петер сийярто
роберт фицо
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Венгрия и Словакия, которые почти полностью зависят от импорта российской нефти, потребовали от Европейской комиссии убедить Киев пересмотреть принятое решение. Однако брюссельские чиновники указали венгерскому и словацкому руководству на то, что их потребности в сырой нефти они могут удовлетворить и без участия Украины − например, через хорватский нефтепровод JANAF.Тем временем в Венгрии и Словакии считают, что Хорватия не может обеспечить полноценную замену российской нефти ни по цене, ни по объемам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 августа заявил, что Будапешт считает своего южного соседа "ненадежным транзитером". По его словам, с начала специальной военной операции Загреб увеличил транзитные пошлины до суммы, которая в пять раз превышает среднюю рыночную стоимость этой услуги. Кроме того, Хорватия мешает венгерской нефтяной компании MOL заключить долгосрочные контракты на поставку и не реализует инвестиции, необходимые для увеличения транзитных мощностей нефтепровода.Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар со своей стороны рассказал журналистам, что его страна получила письмо хорватского правительства, в котором предлагаются гарантии для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию, но всё равно остается неясным, о каких мощностях идет речь и какую цену Загреб может предложить для этого транзита.Глава хорватской дипломатии Гордан Грлич-Радман недоверие со стороны венгерского коллеги воспринял как "глубокое оскорбление" в адрес Хорватии."Мы неприятно удивлены заявлением Сийярто. Речь идет о глубоком политическом оскорблении, которого мы действительно не ожидали от представителя страны, на чьи недружественные шаги мы отвечали крайне сдержанно и умерено, руководствуясь тем, что это наш сосед", - сказал Грлич-Радман новостному агентству Hina.Позже Петер Сийярто высказал подозрение, согласно которому остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя. По его словам, ЕС "не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на все давление, не сдается и продолжает свою политику, направленную на установление мира"."ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", - сказал он.Не дождавшись помощи от Брюсселя, Будапешт и Братислава решили задействовать собственные рычаги давления на Киев. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 августа пригрозил Украине остановкой поставок дизельного топлива, если Киев не пойдет на попятную. По его словам, словацкие поставки закрывают десятую часть украинского потребления.По мнению сербского эксперта в области энергетики Милоша Здравковича, решение Украины о прекращении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" было продиктовано желанием "дисциплинировать" Венгрию и Словакию, которые голосуют против выделения денежных траншей Киеву и ведут достаточно самостоятельную политику, нередко отклоняясь от общееевропейского курса, когда речь идет об украинском конфликте.При этом эксперт усомнился в том, что идею закрыть для Венгрии и Словакии доступ к российской нефти Киеву подсказал Брюссель.К тому же, когда Евросоюз вводил санкции против российской нефти, он изъял из этого пакета санкций государства, у которых нет выхода к морю, напомнил эксперт. Чехия, Словакия и Венгрия тоже находятся среди этих стран, добавил он."Упомянутые страны не могут получать нефть другим способом. К тому же, некоторые НПЗ в Центральной Европе, в Болгарии, в Польше сконструированы с учетом особенностей российской нефти. Например, для производства дизеля они используют вакуумный газойль. Его могут произвести и на Западе, но для переработки их нефти он не нужен", - отметил Здравкович.Поэтому Украина может рассчитывать на ответ Словакии и Венгрии, полагает эксперт. По его словам, он может быть весьма болезненным для Киева."Украинская энергетическая инфраструктура разрушена. Из одного из главных экспортеров электроэнергии в Европе Украина превратилась в импортера. Более 60% ее производственных мощностей уничтожено или повреждено, распределительная система тоже повреждена. Уже слышим, что Венгрия ответит запретом на использование ее территории для экспорта электроэнергии на Украину. К тому же, украинские НПЗ уничтожены, дизельное топливо они получают прежде всего из Словакии и Венгрии", - сказал Здравкович.Отвечая на вопрос, сможет ли хорватский нефтепровод заменить для Венгрии и Словакии "Дружбу", Здравкович заявил, что в настоящее время это невозможно из-за отсутствия нужной инфраструктуры.Он напомнил, что нефтепровод "Дружба" идет из России в Белоруссию, затем северная ее ветка ведет в сторону Польши, прибалтийских государств и Германии. По этой ветке можно прокачать 480 тыс. баррелей нефти в день, уточнил эксперт. Южная ветка нефтепровода ведет через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию, и по ней можно прокачать до 250 тыс. баррелей в день, сказал Здравкович.„Когда речь идет о Хорватии, то ранее говорилось о соединении нефтепроводов „Дружба“ и JANAF. Россия предлагала Хорватии купить или взять в аренду инфраструктуру JANAF. Этот трубопровод был важным энергетическим проектом бывшей Югославии для снабжения тогдашнего большого союзного государства нефтью. Одна его ветка ведет в сторону Венгрии и Словении, но она не соединена с "Дружбой", - рассказал Здравкович.По его словам, подобный проект соединения двух нефтепроводов существовал, но Хорватия никогда не пыталась его реализовать, а теперь еще и завышает транспортные пошлины. От этого страдает не только Венгрия, но и другие страны в регионе, подытожил Милош Здравкович.О том, как ЕС и Киев отучают Венгрию и Словакию от российской нефти, в материале Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну
https://ukraina.ru/20240726/1056505322.html
https://ukraina.ru/20240731/1056577584.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, венгрия, словакия, украина, хорватия, европейская комиссия, нпз, ес, петер сийярто, роберт фицо, нефть, транзит, украина.ру
Эксклюзив, Венгрия, Словакия, Украина, Хорватия, Европейская комиссия, НПЗ, ЕС, Петер Сийярто, Роберт Фицо, нефть, транзит, Украина.ру

Украина, Хорватия или Евросоюз. Кто шантажирует Венгрию и Словакию транзитом российской нефти

06:56 07.08.2024 (обновлено: 06:57 07.08.2024)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Настоящая "энергетическая война" разворачивается в Евросоюзе после решения Украины прекратить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба"
Венгрия и Словакия, которые почти полностью зависят от импорта российской нефти, потребовали от Европейской комиссии убедить Киев пересмотреть принятое решение. Однако брюссельские чиновники указали венгерскому и словацкому руководству на то, что их потребности в сырой нефти они могут удовлетворить и без участия Украины − например, через хорватский нефтепровод JANAF.
Тем временем в Венгрии и Словакии считают, что Хорватия не может обеспечить полноценную замену российской нефти ни по цене, ни по объемам. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 2 августа заявил, что Будапешт считает своего южного соседа "ненадежным транзитером".
По его словам, с начала специальной военной операции Загреб увеличил транзитные пошлины до суммы, которая в пять раз превышает среднюю рыночную стоимость этой услуги. Кроме того, Хорватия мешает венгерской нефтяной компании MOL заключить долгосрочные контракты на поставку и не реализует инвестиции, необходимые для увеличения транзитных мощностей нефтепровода.
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар со своей стороны рассказал журналистам, что его страна получила письмо хорватского правительства, в котором предлагаются гарантии для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию, но всё равно остается неясным, о каких мощностях идет речь и какую цену Загреб может предложить для этого транзита.
Глава хорватской дипломатии Гордан Грлич-Радман недоверие со стороны венгерского коллеги воспринял как "глубокое оскорбление" в адрес Хорватии.
"Мы неприятно удивлены заявлением Сийярто. Речь идет о глубоком политическом оскорблении, которого мы действительно не ожидали от представителя страны, на чьи недружественные шаги мы отвечали крайне сдержанно и умерено, руководствуясь тем, что это наш сосед", - сказал Грлич-Радман новостному агентству Hina.
Позже Петер Сийярто высказал подозрение, согласно которому остановку Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию координировали из Брюсселя. По его словам, ЕС "не смог смириться с тем, что Венгрия, несмотря на все давление, не сдается и продолжает свою политику, направленную на установление мира".
"ЕС очень ослаб, но не настолько, чтобы быть не в состоянии повлиять на страну-кандидата, если она ставит под угрозу энергоснабжение двух стран-членов", - сказал он.
Не дождавшись помощи от Брюсселя, Будапешт и Братислава решили задействовать собственные рычаги давления на Киев. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 августа пригрозил Украине остановкой поставок дизельного топлива, если Киев не пойдет на попятную. По его словам, словацкие поставки закрывают десятую часть украинского потребления.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
26 июля, 18:10
Нарушили военную дисциплину. ЕС поощряет Украину, которая шантажирует Венгрию и Словакию нефтью Остановкой транзита нефти из России Украина шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по украинскому конфликту. Об этом 26 июля на правительственном брифинге заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
По мнению сербского эксперта в области энергетики Милоша Здравковича, решение Украины о прекращении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" было продиктовано желанием "дисциплинировать" Венгрию и Словакию, которые голосуют против выделения денежных траншей Киеву и ведут достаточно самостоятельную политику, нередко отклоняясь от общееевропейского курса, когда речь идет об украинском конфликте.
При этом эксперт усомнился в том, что идею закрыть для Венгрии и Словакии доступ к российской нефти Киеву подсказал Брюссель.
"Чехия так же, как и эти два государства, находится на той же южной ветке нефтепровода "Дружба". К тому же чешская экономика самая сильная из этих трех, поэтому ей нужно больше нефти. Но Чехия полностью согласовала свою риторику с риторикой ЕС, поэтому если бы Брюссель захотел наказать Словакию и Венгрию, он наказал бы одновременно и лояльную ему Чехию. С другой стороны, брюссельская бюрократия располагает инструментами для того, чтобы надавить на Киев. Другое дело, насколько она самостоятельна в своих решениях", - рассказал Здравкович в интервью изданию Украина.ру.
К тому же, когда Евросоюз вводил санкции против российской нефти, он изъял из этого пакета санкций государства, у которых нет выхода к морю, напомнил эксперт. Чехия, Словакия и Венгрия тоже находятся среди этих стран, добавил он.
"Упомянутые страны не могут получать нефть другим способом. К тому же, некоторые НПЗ в Центральной Европе, в Болгарии, в Польше сконструированы с учетом особенностей российской нефти. Например, для производства дизеля они используют вакуумный газойль. Его могут произвести и на Западе, но для переработки их нефти он не нужен", - отметил Здравкович.
Поэтому Украина может рассчитывать на ответ Словакии и Венгрии, полагает эксперт. По его словам, он может быть весьма болезненным для Киева.
"Украинская энергетическая инфраструктура разрушена. Из одного из главных экспортеров электроэнергии в Европе Украина превратилась в импортера. Более 60% ее производственных мощностей уничтожено или повреждено, распределительная система тоже повреждена. Уже слышим, что Венгрия ответит запретом на использование ее территории для экспорта электроэнергии на Украину. К тому же, украинские НПЗ уничтожены, дизельное топливо они получают прежде всего из Словакии и Венгрии", - сказал Здравкович.
Экономика Украины и война коллаж
31 июля, 06:25
Экономика Украины и война: рабономика, тестовое выключение электроэнергии и пиар на военных заводахКонец июля ознаменовался прекращением перетоков электроэнергии со Словакии на Украину, сообщениями о сотрудничестве между иностранным военными корпорациями и киевской властью, а также новостями, позволяющими оценить масштаб ведущей отрасли украинской экономики — рабовладения
Отвечая на вопрос, сможет ли хорватский нефтепровод заменить для Венгрии и Словакии "Дружбу", Здравкович заявил, что в настоящее время это невозможно из-за отсутствия нужной инфраструктуры.
Он напомнил, что нефтепровод "Дружба" идет из России в Белоруссию, затем северная ее ветка ведет в сторону Польши, прибалтийских государств и Германии. По этой ветке можно прокачать 480 тыс. баррелей нефти в день, уточнил эксперт. Южная ветка нефтепровода ведет через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию, и по ней можно прокачать до 250 тыс. баррелей в день, сказал Здравкович.
„Когда речь идет о Хорватии, то ранее говорилось о соединении нефтепроводов „Дружба“ и JANAF. Россия предлагала Хорватии купить или взять в аренду инфраструктуру JANAF. Этот трубопровод был важным энергетическим проектом бывшей Югославии для снабжения тогдашнего большого союзного государства нефтью. Одна его ветка ведет в сторону Венгрии и Словении, но она не соединена с "Дружбой", - рассказал Здравкович.
По его словам, подобный проект соединения двух нефтепроводов существовал, но Хорватия никогда не пыталась его реализовать, а теперь еще и завышает транспортные пошлины. От этого страдает не только Венгрия, но и другие страны в регионе, подытожил Милош Здравкович.
О том, как ЕС и Киев отучают Венгрию и Словакию от российской нефти, в материале Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну
 
ЭксклюзивВенгрияСловакияУкраинаХорватияЕвропейская комиссияНПЗЕСПетер СийяртоРоберт ФицонефтьтранзитУкраина.ру
 
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