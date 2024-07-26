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Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд
Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд - 26.07.2024 Украина.ру
Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд
Договор Украины с Евросоюзом об ассоциации позволяет совершить ряд шагов в ответ на блокировку Киевом поставок российской нефти в ЕС. Об этом 26 июля на правительственном брифинге в Будапеште заявил министр по делам ЕС Янош Бока
2024-07-26T12:55
2024-07-26T12:55
2024-07-26T12:55
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Накануне МИД Венгрии обсудил с заинтересованными проблему блокировки Киевом транзита российской нефти через украинскую территорию в венгерским и словацким потребителям. Правительство Украины внесло российскую компанию "Лукойл" в свой санкционный список и на этом основании заблокировало поставки. Правительство Венгрии усмотрело в таких действиях официального Киева нарушение договора об ассоциации с ЕС.В связи с этим венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил в ходе брифинга, что по мнению Венгрии и Словакии украинская сторона нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС об энергопоставках и о бесперебойности транзита. Так как проблема требует безотлагательного решения, то государства-члены ЕС вправе запросить срочные консультации с Еврокомиссией, которая должна в течение трёх дней начать срочные консультации с Киевом.Ранее ЕС сделал исключение для Венгрии и Словакии в применении антироссийских санкций на импорт нефти. Заблокировав транзит российских энергоносителей в ЕС, официальный Киев продолжил импортировать венгерские нефтепродукты и электричество. Однако официальный Будапешт отказался от ответного шантажа – подробнее об этом в нашем материале Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии
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новости, венгрия, киев, украина, ес, еврокомиссия, нефть, транзит, украина-ес, россия, словакия, энергетика, энергоносители, энергоресурсы, нефтепродукты, суд
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Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд
Договор Украины с Евросоюзом об ассоциации позволяет совершить ряд шагов в ответ на блокировку Киевом поставок российской нефти в ЕС. Об этом 26 июля на правительственном брифинге в Будапеште заявил министр по делам ЕС Янош Бока
Накануне МИД Венгрии обсудил с заинтересованными проблему блокировки Киевом транзита российской нефти через украинскую территорию в венгерским и словацким потребителям. Правительство Украины внесло российскую компанию "Лукойл" в свой санкционный список и на этом основании заблокировало поставки. Правительство Венгрии усмотрело в таких действиях официального Киева нарушение договора об ассоциации с ЕС.
В связи с этим венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил в ходе брифинга, что по мнению Венгрии и Словакии украинская сторона нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС об энергопоставках и о бесперебойности транзита. Так как проблема требует безотлагательного решения, то государства-члены ЕС вправе запросить срочные консультации с Еврокомиссией, которая должна в течение трёх дней начать срочные консультации с Киевом.
"Если консультации не будут иметь результата, Договор об ассоциации предусматривает процессы по урегулированию спора, в том числе, арбитраж. В зависимости от результатов арбитражного разбирательства Договор об ассоциации дает возможность совершить ряд ответных шагов", - цитирует РИА "Новости" выступление Бока на правительственном брифинге в Будапеште.
Ранее ЕС сделал исключение для Венгрии и Словакии в применении антироссийских санкций на импорт нефти. Заблокировав транзит российских энергоносителей в ЕС, официальный Киев продолжил импортировать венгерские нефтепродукты и электричество.
Однако официальный Будапешт отказался от ответного шантажа – подробнее об этом в нашем материале Венгрия отказалась шантажировать Украину поставками топлива и электроэнергии