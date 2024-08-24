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СК России расследует очередные преступления ВСУ в регионах России

СК России расследует очередные преступления ВСУ в регионах России - 24.08.2024 Украина.ру

СК России расследует очередные преступления ВСУ в регионах России

Российские следователи будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины (ВФУ) в ряде регионов России. Об этом сообщает ТГ-канал СК РФ

2024-08-24T10:22

2024-08-24T10:22

2024-08-24T10:22

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Согласно полученным Следкомом от органов исполнительной власти сведений, в результате обстрела ВФУ населённых пунктов Донецкой Народной Республики три человека получили ранения."Последствием атаки со стороны ВСУ села Ржевка и поселка Вейделевка Белгородской области стало ранение двух мирных жителей. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в одном из населенных пунктов Воронежской области ранение получил один человек", - сообщили российские следователи.Следственный комитет Российской Федерации пообещал установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению указанных преступлений.Сегодня же Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города . ранее Алексей Кулемзин формировал об обстрелах столицы ДНР ракетами и кассетными боеприпасами из крупнокалиберной артиллерии.

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новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, алексей кулемзин, ск рф, вооруженные силы украины, следственный комитет, военные преступления, бпла, сво, новые регионы