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Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города

Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города - 24.08.2024 Украина.ру

Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города

Столичный город Донецкой Народной Республики ежедневно обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщает ТГ-канал донецкого мэра Алексей Кулемзина

2024-08-24T09:18

2024-08-24T09:18

2024-08-24T09:18

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Утром 24 августа Кулемзин сообщил, что "Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов".Затем, со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что "с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа украинские нацисты 6 раз открывали огонь по мирным жителям нашего города"."В направлении Петровского и Кировского районов выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - отметил мэр Донецка.Тем временем в Киеве говорили о мире. Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?

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новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, сцкк, днр, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители