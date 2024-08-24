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Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города - 24.08.2024 Украина.ру
Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
Столичный город Донецкой Народной Республики ежедневно обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщает ТГ-канал донецкого мэра Алексей Кулемзина
2024-08-24T09:18
2024-08-24T09:18
2024-08-24T09:18
новости
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
сцкк
днр
всу
военные преступления
обстрелы
мирные жители
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Утром 24 августа Кулемзин сообщил, что "Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов".Затем, со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что "с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа украинские нацисты 6 раз открывали огонь по мирным жителям нашего города"."В направлении Петровского и Кировского районов выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - отметил мэр Донецка.Тем временем в Киеве говорили о мире. Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
донецк
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, сцкк, днр, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, СЦКК, ДНР, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, мирные жители
Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
Столичный город Донецкой Народной Республики ежедневно обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщает ТГ-канал донецкого мэра Алексей Кулемзина
Утром 24 августа Кулемзин сообщил, что "Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов".
Затем, со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что "с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа украинские нацисты 6 раз открывали огонь по мирным жителям нашего города".
"В направлении Петровского и Кировского районов выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - отметил мэр Донецка.
Тем временем в Киеве говорили о мире. Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?