Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города - 24.08.2024 Украина.ру
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Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города - 24.08.2024 Украина.ру
Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города
Столичный город Донецкой Народной Республики ежедневно обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщает ТГ-канал донецкого мэра Алексей Кулемзина
2024-08-24T09:18
2024-08-24T09:18
новости
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин
сцкк
днр
всу
военные преступления
обстрелы
мирные жители
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Утром 24 августа Кулемзин сообщил, что "Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов".Затем, со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что "с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа украинские нацисты 6 раз открывали огонь по мирным жителям нашего города"."В направлении Петровского и Кировского районов выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - отметил мэр Донецка.Тем временем в Киеве говорили о мире. Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
донецк
донецкая народная республика
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новости, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин, сцкк, днр, всу, военные преступления, обстрелы, мирные жители
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин, СЦКК, ДНР, ВСУ, Военные преступления, обстрелы, мирные жители

Мэр Донецка сообщил о шести обстрелах города

09:18 24.08.2024
 
Обстрел Донецка 20231219 СЦКК
Обстрел Донецка 20231219 СЦКК
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Столичный город Донецкой Народной Республики ежедневно обстреливается со стороны Украины. Об этом сообщает ТГ-канал донецкого мэра Алексей Кулемзина
Утром 24 августа Кулемзин сообщил, что "Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов".
Затем, со ссылкой на Представительство ДНР в СЦКК, Кулемзин сообщил, что "с 21:00 23 августа до 9:00 24 августа украинские нацисты 6 раз открывали огонь по мирным жителям нашего города".
"В направлении Петровского и Кировского районов выпущено 13 снарядов калибром 155 мм", - отметил мэр Донецка.
Тем временем в Киеве говорили о мире. Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации План Моди – почему индийский лидер впервые приехал в Киев?
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей КулемзинСЦККДНРВСУВоенные преступленияобстрелымирные жители
 
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