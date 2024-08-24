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Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область - 24.08.2024 Украина.ру
Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
У Вооруженных сил Украины нет серьезных резервов с помощью которых он мог бы совершить масштабное наступление. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-24T06:45
2024-08-24T06:45
2024-08-24T06:58
новости
курская область
украина
илья мощанский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Эксперт напомнил, что для нападения на Курскую область ВСУ пришлось отводить войска с донбасского фронта. Поэтому на других направлениях противник может осуществить только диверсионные акции, полагает он.При этом киевский режим рассчитывает на то, что ВС РФ не смогут быстро приспособится к маневренной войне, отметил Мощанский."А за это время они снимут все сливки, подсчитают метры захваченной территории и встретят новую администрацию США с этими метрами. Мы часто их переоцениваем, но они действительно в это верят", - сказал эксперт.По его словам, Украина играет ва-банк и Зеленский сможет приехать в Суджу "на гастроли", но если курский плацдарм не расширится, он ничего ему не даст."Более того, на днях в районе Апанасовки появилась наша 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром. Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в виде перевернутой груши – нам достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Если мы это сделаем, врагу будет труднее питать свою группировку, чем сейчас", - рассказал Илья Мощанский.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
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новости, курская область, украина, илья мощанский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
06:45 24.08.2024 (обновлено: 06:58 24.08.2024)
У Вооруженных сил Украины нет серьезных резервов с помощью которых он мог бы совершить масштабное наступление. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский