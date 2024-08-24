Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область - 24.08.2024 Украина.ру
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Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область - 24.08.2024 Украина.ру
Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область
У Вооруженных сил Украины нет серьезных резервов с помощью которых он мог бы совершить масштабное наступление. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-08-24T06:45
2024-08-24T06:58
новости
курская область
украина
илья мощанский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Эксперт напомнил, что для нападения на Курскую область ВСУ пришлось отводить войска с донбасского фронта. Поэтому на других направлениях противник может осуществить только диверсионные акции, полагает он.При этом киевский режим рассчитывает на то, что ВС РФ не смогут быстро приспособится к маневренной войне, отметил Мощанский."А за это время они снимут все сливки, подсчитают метры захваченной территории и встретят новую администрацию США с этими метрами. Мы часто их переоцениваем, но они действительно в это верят", - сказал эксперт.По его словам, Украина играет ва-банк и Зеленский сможет приехать в Суджу "на гастроли", но если курский плацдарм не расширится, он ничего ему не даст."Более того, на днях в районе Апанасовки появилась наша 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром. Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в виде перевернутой груши – нам достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Если мы это сделаем, врагу будет труднее питать свою группировку, чем сейчас", - рассказал Илья Мощанский.Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, илья мощанский, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Украина, Илья Мощанский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Перережем перевернутую грушу. Эксперт рассказал, в чем ошибся Киев, планируя атаку на Курскую область

06:45 24.08.2024 (обновлено: 06:58 24.08.2024)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКурская область
Курская область
© Министерство обороны РФ
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У Вооруженных сил Украины нет серьезных резервов с помощью которых он мог бы совершить масштабное наступление. Такое мнение высказал в интервью Украина.ру полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Эксперт напомнил, что для нападения на Курскую область ВСУ пришлось отводить войска с донбасского фронта. Поэтому на других направлениях противник может осуществить только диверсионные акции, полагает он.
При этом киевский режим рассчитывает на то, что ВС РФ не смогут быстро приспособится к маневренной войне, отметил Мощанский.
"А за это время они снимут все сливки, подсчитают метры захваченной территории и встретят новую администрацию США с этими метрами. Мы часто их переоцениваем, но они действительно в это верят", - сказал эксперт.
По его словам, Украина играет ва-банк и Зеленский сможет приехать в Суджу "на гастроли", но если курский плацдарм не расширится, он ничего ему не даст.
"Более того, на днях в районе Апанасовки появилась наша 11-я десантно-штурмовая бригада и 200-я арктическая бригада появилась под Коренево, которые работали под Часов Яром. Мы собираемся сохранить украинский плацдарм в виде перевернутой груши – нам достаточно атаковать противника снизу (с юга), чтобы перерезать МАПП "Суджа" - основную транспортную магистраль. Если мы это сделаем, врагу будет труднее питать свою группировку, чем сейчас", - рассказал Илья Мощанский.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
 
НовостиКурская областьУкраинаИлья МощанскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
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