США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера - 24.08.2024 Украина.ру
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США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера - 24.08.2024 Украина.ру
США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
Американцы на Украине проводят "кастинг" кандидатов для замены Зеленского. Об этом заявил политолог Владимир Джараллав интервью Украина.ру
2024-08-24T07:00
2024-08-24T07:00
новости
украина
владимир зеленский
владимир джаралла
арсен аваков
валерий залужный
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По его словам, они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит."Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - рассказал политолог.Это для Зеленского создает ситуацию, когда вокруг него оказывается все меньше люди, которые зависят от него и готовы ему подчиняться, отметил эксперт."Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе. Поэтому ситуация для него становится все более тяжелой. Он попадает в тяжелейшую ситуацию для любого политика – когда ты никому не нужен", заявил Владимир Джаралла.*Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, владимир джаралла, арсен аваков, валерий залужный, сша
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, Арсен Аваков, Валерий Залужный, США

США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера

07:00 24.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Американцы на Украине проводят "кастинг" кандидатов для замены Зеленского. Об этом заявил политолог Владимир Джараллав интервью Украина.ру
По его словам, они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит.
"Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - рассказал политолог.
Это для Зеленского создает ситуацию, когда вокруг него оказывается все меньше люди, которые зависят от него и готовы ему подчиняться, отметил эксперт.
"Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе. Поэтому ситуация для него становится все более тяжелой. Он попадает в тяжелейшую ситуацию для любого политика – когда ты никому не нужен", заявил Владимир Джаралла.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
Полный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ДжараллаАрсен АваковВалерий ЗалужныйСША
 
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