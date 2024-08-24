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США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера - 24.08.2024 Украина.ру
США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
Американцы на Украине проводят "кастинг" кандидатов для замены Зеленского. Об этом заявил политолог Владимир Джараллав интервью Украина.ру
2024-08-24T07:00
2024-08-24T07:00
2024-08-24T07:00
новости
украина
владимир зеленский
владимир джаралла
арсен аваков
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По его словам, они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит."Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - рассказал политолог.Это для Зеленского создает ситуацию, когда вокруг него оказывается все меньше люди, которые зависят от него и готовы ему подчиняться, отметил эксперт."Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе. Поэтому ситуация для него становится все более тяжелой. Он попадает в тяжелейшую ситуацию для любого политика – когда ты никому не нужен", заявил Владимир Джаралла.*Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, владимир джаралла, арсен аваков, валерий залужный, сша
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Джаралла, Арсен Аваков, Валерий Залужный, США
США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера
Американцы на Украине проводят "кастинг" кандидатов для замены Зеленского. Об этом заявил политолог Владимир Джараллав интервью Украина.ру
По его словам, они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит.
"Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - рассказал политолог.
Это для Зеленского создает ситуацию, когда вокруг него оказывается все меньше люди, которые зависят от него и готовы ему подчиняться, отметил эксперт.
"Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе. Поэтому ситуация для него становится все более тяжелой. Он попадает в тяжелейшую ситуацию для любого политика – когда ты никому не нужен", заявил Владимир Джаралла.
*Признан террористом и экстремистом в РФ