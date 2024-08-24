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США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера

США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера - 24.08.2024 Украина.ру

США ищут замену Зеленскому на "кастинге". Политолог о слабой позиции украинского лидера

Американцы на Украине проводят "кастинг" кандидатов для замены Зеленского. Об этом заявил политолог Владимир Джараллав интервью Украина.ру

2024-08-24T07:00

2024-08-24T07:00

2024-08-24T07:00

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украина

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арсен аваков

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По его словам, они рассматривают имеющихся лидеров и выбирают того, кто им подходит."Сейчас, по мнению американских экспертов, нужна сильная рука для Украины. А это либо Залужный, либо Аваков*", - рассказал политолог.Это для Зеленского создает ситуацию, когда вокруг него оказывается все меньше люди, которые зависят от него и готовы ему подчиняться, отметил эксперт."Он понимает, что теряет поддержку не только среди страны, но и на Западе. Поэтому ситуация для него становится все более тяжелой. Он попадает в тяжелейшую ситуацию для любого политика – когда ты никому не нужен", заявил Владимир Джаралла.*Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Владимир Джаралла о том, начнут ли ВСУ сухопутную операцию против Крыма

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, владимир джаралла, арсен аваков, валерий залужный, сша