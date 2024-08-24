https://ukraina.ru/20240824/1048805730.html

Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года

Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года - 24.08.2024 Украина.ру

Тёмные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года

Принятие Акта незавиcимости – не просто одно из ключевых событий в недавней украинской истории, а событие, с которого эта история начинается. О нем написано много, в том числе и его непосредственными участниками. Тем не менее, в этой истории есть немало белых или, вернее, тёмных пятен

2024-08-24T08:00

2024-08-24T08:00

2024-08-24T07:45

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независимость

леонид кравчук

верховная рада

1991

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Куда исчезла "республика"?Например, почему в первой редакции этого документа, которую зачитывал Владимир Яворивский на вечернем заседании парламента 24 августа 1991 года, говорилось, что Рада "провозглашает НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ (в публикации стенограммы на сайте ВР набрано большими буквами. — Авт.) и создание самостоятельного украинского государства — Республика Украина", но затем слово "республика" исчезло. Поправки в текст на самом заседании не вносились, но, когда после перерыва он принимался, его текст, как видно по стенограмме, вторично не зачитывался.Зато в акте осталась идея о том, что провозглашена не просто независимая Украина, а "украинское государство Украина". Явная тавтология. Да, сейчас можно сказать, что "украинская Украина" — это зародыш порошенковского "армовира". Но все же не помню, чтобы кто-либо из политиков подкреплял свою позицию ссылкой на то, что согласно Акту независимости это не просто Украина, а "украинское государство Украина".Ещё один момент - после принятия акта о независимости Украины УССР никуда не делась. Их сосуществование продолжалось, как минимум, до сентября, когда соответствующие изменения были внесены в Конституцию.Но самый главный вопрос — подлинный смысл акта в тогдашнем контексте. Означал он выход из Союза ССР или нет? Если означал, то почему о нем не было объявлено, почему не был денонсирован союзный договор?Утреннее заседание 24 августаНапомню кратко, как развивались события того дня, согласно стенограмме.Заседание Рады открывается с одним вопросом повестки дня: о политической ситуации после провала ГКЧП. Выступая в начале заседания, тогдашний председатель парламента (высшая на тот момент должность в республике) Леонид Кравчук говорит, что необходимо "наметить первоочередные шаги по выходу из кризиса в интересах демократии и правопорядка, укрепления суверенитета Украины, превращения ее в действительно независимое суверенное государство", но о каком-либо конкретном документе, посвященном независимости, речь у него не идёт.Тогда же Кравчуку поступает письменный вопрос: "В одном из своих последних выступлений Горбачёв ссылался на договоренность руководителей республик ускорить подписание Союзного договора. Это действительно так? Вы также поддержали это предложение?" (Очевидно, речь идет о состоявшейся накануне встрече Горбачева с руководителями республик, о которой говорится ниже). На это Кравчук отвечает: "Нет, я такого предложения — об ускорении подписания — не поддержал. Я сказал, что наша Рада приняла соответствующие решения, мы их будем рассматривать, и какое решение выработаем, с таким и выйдем".Но вскоре Дмитрий Павлычко (замглавы группы "Народная Рада") говорит, что депутаты не должны прекращать это заседание, пока не провозгласят "полную независимость Украины".Вместе с независимостью поднимается тема денонсации союзного договора. Это делает депутат из Ровенской области Валерий Баталов, спрашивая главу Рады: "Возможно, нам целесообразно принять сегодня акт о независимости Украины и денонсировать договор 1922 года?" Кравчук вновь отвечает, что поддержит акт независимости, а о договоре ничего не говорит.В конце утреннего заседания лидер "Народной Рады" академик Игорь Юхновский хотя и не зачитывает проект Акта, но подчеркивает, что союзный договор Украине не нужен и что независимость должна быть непременно подтверждена референдумом.Вечернее заседание 24 августаНа вечернем заседании депутат из Ровно Василий Червоний предлагает "принять Акт о государственной независимости Украины и денонсации союзного договора 1922 года".На это спикер Леонид Кравчук говорит: "речь идёт о том, чтобы прежде всех постановлений… принять Акт Верховного Совета Украинской ССР о провозглашении независимости Украины".Проект Акта независимости через несколько минут зачитает депутат Владимир Яворивский, но до этого первый секретарь Николаевского обкома КПСС Владимир Матвеев заявляет: "По Акту о независимости Украины. У нас есть Декларация, но у нас есть еще Закон о референдуме, где говорится, что прерогативой всеукраинского референдума является вопрос о выходе Украины из СССР".О необходимости референдума говорят крымские депутаты Григорий Демидов и Николай Багров (глава Крымской АССР). При этом Багров прямо высказывается против Акта.После нового перерыва Рада сначала голосует за постановление о независимости, где последним пунктом назначается референдум о подтверждении ее Акта. А затем голосуется сам Акт.Первое слово в независимой УкраинеПервым парламентарием, выступившим в независимой Украине, стал депутат из Полтавщины Николай Шкарбан: "Чтобы перейти к другим вопросам, нужно денонсировать Договор 1922 года. Мы должны проголосовать за денонсацию этого акта".На это Кравчук говорит: "Проект Закона есть, он называется "О денонсации в одностороннем порядке договора 1922 "О создании Союза Советских Социалистических Республик". Я хочу спросить: вы его обсуждали? Нет?"И вопрос закрывается. А ведь и Акт независимости по сути не обсуждали. Зато в конце заседания по инициативе главы комиссии Рады по законодательству Александра Коцюбы конституционным большинством принимается постановление, которым правительству и данной комиссии поручается подготовить обращение в ООН. Правда, в итоге такое постановление так и не голосовалось.Таким образом, складывается следующая картина. Во-первых, об акте независимости как о выходе из Союза говорили только представители коммунистической группы. Во-вторых, все депутаты, которые высказались за денонсацию союзного договора 1922 были маловлиятельными. В-третьих, Кравчук, ничего не говоря по сути предложений этих депутатов, их заворачивал. В-четвертых, влиятельные представители Рады, говоря, что никакой Союзный договор Украине не нужен, не употребляли понятие "выход из СССР".Сами участники этого заседания не проясняли эти несколько странные обстоятельства. Но события, имевшие вместо как накануне, так и вскоре после акта позволяют понять, почему происходило именно так.На что был готов Горбачёв наканунеНакануне того заседания Верховной Рады Леонид Кравчук вместе с главами других республик-участников Новоогарёвского процесса встречался с Горбачёвым.Кравчук говорил в Раде, что он как раз на той встрече за договор не высказывался. И, похоже, не кривил душой, о чём свидетельствует состоявшаяся позже в тот же день беседа Горбачева с новым послом США Робертом Страуссом.Интересно, что в сборниках документов, изданных Горбачёв-фондом, эта запись существует в разных редакциях. В книге "В Политбюро ЦК КПСС" (2006) президент СССР говорит: "Будем основательно прорабатывать союзный договор. Важно, как пойдет дело в республиках. Пусть окончательно определяются на Украине, в Прибалтике. После подписания союзного договора быстрее пойдет процесс отношений с республиками — на дифференцированной основе".В книге "Союз можно было сохранить" (2006) Горбачёв говорит гораздо пространнее: "Что касается нашей федерации, то мы подтвердили, что будем двигаться к Союзному договору. Причём на этот раз решили, что подписывать будем вместе, все республики, а не поочерёдно. (…)Думаю, что после подписания Союзного договора пойдут быстрее переговорные процессы со всеми республиками, независимо от их позиции в отношении Союза. Одни останутся в Союзе, другие будут устанавливать конфедеративные связи, третьи не захотят отделяться в экономическом отношении. Так или иначе, республики будут определяться".В первом случае Украина вообще идет в одном ряду с прибалтийскими республиками, чью независимость СССР признает через две недели. Во втором нет. Но важно, что везде говорится о дифференцированных отношениях между республиками.В такой ситуации Киеву не нужно было заявлять о денонсации этого договора, она могла усилить сопротивление просоюзных сил, представленных на съезде народных депутатов. Выгоднее было помогать Горбачёву формировать новую реальность, которая все равно вела к распаду Союза и предполагала ликвидацию этого съезда. А при этом внешняя амбивалентность Акта независимости, где о выходе из СССР напрямую не говорилось, помогала затуманить его суть.Но Баталов, Червоний и Шкарбан, призывавшие денонсировать договор 1922 года, очевидно, не понимали этих нюансов, поскольку не знали, что происходило на совещании у ГорбачеваИ информация, и чутье подсказывали Кравчуку, что главное — не денонсировать договор напрямую, а создать правовую основу, при которой он не будет играть никакой роли. Это было сделано на последнем, пятом съезде народных депутатов СССР.Последний съездВ ночь перед съездом Горбачёв и руководители десяти союзных республик (за исключением прибалтийских, Грузии и Молдавии) выработали совместное заявление. Его сразу после открытия форума зачитал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В нём в частности говорится:"1. Подготовить и подписать всеми желающими республиками Договор о союзе суверенных государств, в котором каждая из них сможет самостоятельно определить формы своего участия в Союзе.2. Обратиться ко всем республикам независимо от декларируемого ими статуса с предложением безотлагательно заключить экономический союз".То есть по сути предлагалось переучредить государство, не оспаривая декларируемый статус республик. Такое признание вытекает и из текста этого обращения. В нем Кравчук подписан как "председатель Верховного Совета Украины", а не "Украинской ССР". Поскольку УССР была переименована в Украину Актом независимости, подпись Горбачёва объективно была легитимацией этого акта с его стороны.На вечернем заседании выступает Леонид Кравчук: "Что касается Договора о Союзе суверенных государств, то переговоры могут начинать те республики, которые к этому готовы, которые определились. Украина, провозгласив акт о независимости, может высказать свою позицию лишь после референдума по этому вопросу". То есть подтверждение народом Акта независимости трактуется именно как основания для неподписания Союзного договора. Такая трактовка референдума проводилась тогда Киевом неизменно.5 сентября Горбачев продавливает принятие съездом закона "Об органах Государственной власти и управления Союза ССР в переходный период", который превращал Союз в аморфную конфедерацию.

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Пётр Сафонов

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