https://ukraina.ru/20240823/1038006576.html

Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?

Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше? - 23.08.2024 Украина.ру

Пакт Молотова—Риббентропа: возвращение в родную гавань или топор в спину Польше?

Договоренности, подписанные главами внешнеполитических ведомств СССР и Третьего рейха 23 августа 1939 года и последовавший за этим поход Красной армии в Западные Белоруссию и Украину (или польские "Кресы всходние", смотря по тому, какой позиции придерживается комментатор) до сих пор вызывают ожесточённые споры.

2024-08-23T08:14

2024-08-23T08:14

2024-08-23T08:14

17 сентября 1939 года

1930-е

вторая мировая война

польша

история

история

история ссср

германия

адольф гитлер

черчилль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/70/1024697083_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_77bb014670b7dd6648a27ffa53d2bec5.jpg

Польско-советские отношения не были теплыми с самого начала.В 1921 году в Риге был подписан мирный договор, не устроивший никого. Поляки предпочли бы восстановить Речь Посполитую в границах XVIII века с Белоруссией и Украиной, в СССР полагали, что все спорные территории должны принадлежать советским республикам. Однако в выигрыше все же осталась в первую очередь Польша. Варшава приобрела не только земли, населенные поляками, но и крупные территории со значительным украинским и белорусским населением.Во второй половине 30-х и СССР, и Польша оказались вовлечены в события, далеко выходящие за рамки проблем Восточной Европы.В 30-е годы Рейх ускоренными темпами наращивал вооруженные силы. Уничтожив ограничения, которые накладывала Версальская система, нацисты стремительно набирали мощь. Параллельно Гитлер вёл чрезвычайно активную внешнюю политику. Начав с восстановления контроля за Рейнской областью, нацисты продолжили бескровным присоединением Австрии. За ней последовала Судетская область Чехословакии. Следующим на очереди было то, что осталось от Чехии.Остановиться этот разогнавшийся паровоз уже не мог. Финансовая система Германии окончательно разбалансировалась, и дальнейшее поддержание экономики, заточенной на грандиозное переоснащение армии, грозило полным крахом. Громче всех в колокола бил Ялмар Шахт, в 30-е годы занимавший ряд ключевых постов (включая должность министра экономики и главы Рейхсбанка). По его мнению, Германия уже добилась огромных успехов во внешней политике (что было правдой) и её главная задача была в том, чтобы "осуществить переход от нынешней военной экономики к экономике мирного времени".Попытка перековать мечи на орала означала риск едва ли не больший, чем сама война. По мнению Шахта, последствия всплеска инфляции могли стать более разрушительными, чем вооружённый конфликт. Однако свести баланс можно было, разгромив соседей и заставив их платить по счетам.Во время кризиса 1938 года Польша успела аннексировать небольшую область Чехословакии — Тешинскую Силезию. Однако тучи сгущались уже и над ней самой. Поначалу Гитлер рассматривал возможность привлечения Польши в качестве союзника. Поляки предпочли гарантии со стороны Британии.Весной 1939 года ни шатко ни валко шли переговоры между западными державами и СССР.В Польше царил удивительный оптимизм по поводу перспектив страны.Варшава была уверена в том, что конфликт удастся разрешить дипломатическим путём в свою пользу или даже выиграть войну. К СССР поляки по-прежнему относились с подозрением и антипатией, а в апреле посол в Москве Гжибовский заявил наркому иностранных дел Литвинову, что за помощью Польша обратится, "когда нужно будет". Опешивший Литвинов ответил, что для СССР "вряд ли приемлемо положение общего автоматического резерва".Это не было какой-то чрезвычайно тонкой игрой со стороны поляков. Еще в декабре 1938 года разведывательный отдел Главного штаба польских вооруженных сил составлял доклады, содержащие фразы вроде "расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке". В Польше искренне считали свою страну одной из великих держав, а доминирование в восточной Европе — делом будущего.Тем временем в Советском Союзе также готовились к войне.Киев, Минск и Ленинград находились слишком близко к границе. Разумеется, в Кремле опасались не прямого вторжения Финляндии или Эстонии. Речь шла об использовании их территории третьей силой — уже понятно, какой именно.Конечно, наилучшим вариантом для СССР было бы вступление в конфликт в составе широкой коалиции против Германии. Однако Британия не демонстрировала особого интереса к союзу с СССР, а Польша к этой затее изначально относилась враждебно. Между тем, согласие Польши было на тот момент попросту необходимо для успеха переговоров.Здесь следует сделать некоторое отступление.Говоря о значении соглашения Молотова и Риббентропа, а также переговоров с западными державами, почти всегда упускают из виду контекст тогдашней политики. Советский Союз рассматривается как единственная сила, дозволяющая или останавливающая войны, сверхдержава над сверхдержавами.Между тем, это простая попытка задним числом приписать политический вес послевоенного Советского Союза Союзу довоенному. СССР стал сверхдержавой именно по результатам Второй мировой войны. Но в 1939 году положение дел было совершенно иным.В конце концов советская сторона решилась на неожиданный шаг — подписание пакта Молотова-Риббентропа, который и стал главным жупелом в том, что касается роли СССР во Второй мировой войне.Никаким союзным договором это соглашение, конечно, не было, и ворота войне не открывало. Договор о ненападении заключили 23 августа, когда Германия уже начала развёртывание ударных группировок против Польши. Политическое решение о нападении было уже давно принято Гитлером, а в 20-х числах немцы уже вовсю вели непосредственные приготовления к операции.Согласно советско-германским договоренностям, границы сфер влияния проходили "приблизительно по линии рек Нарева, Вислы и Сана".1 сентября 1939 года Германия открыла боевые действия против Польши, и с этого момента в Москве постоянно держали руку на пульсе событий. Одновременно немецкие дипломаты начали интересоваться, будет ли Советский Союз вводить войска в Польшу. Ответ был уклончивым. Молотов (сменивший Литвинова на посту наркома иностранных дел) заявил, что когда-нибудь "обязательно придется начать конкретные действия", но "момент пока еще не назрел".Тезис о "совместном советско-немецком нападении" на Польшу выглядит, мягко говоря, натянуто, если рассматривать ход событий на фронте.Польские войска у границ были быстро разгромлены, вскоре правительство покинуло Варшаву и переехало поближе к румынской границе. 16 сентября немцы вышли уже к Бресту и Львову.РККА неторопливо готовилась к выступлению.Поздно вечером 6 сентября в военных округах получили распоряжение о проведении сборов. Еще полторы недели решали разнообразные оргвопросы, например, получали транспорт из народного хозяйства. Формировали управления для Белорусского и Украинского фронтов. На Украине развертывались сразу несколько армейских групп. 9 сентября начальник Генштаба Борис Шапошников потребовал быть готовыми к выступлению к концу 11 сентября. Однако прошло еще несколько дней, прежде, чем РККА все же вступила в Польшу.17 сентября части Красной армии перешли границу. В поход отправилась армада более чем в 600 тысяч солдат. Послу Польши в СССР вручили ноту, содержащую фразу: "польское государство и его правительство фактически перестали существовать".Насколько справедлив был этот тезис? К тому моменту, когда советские танки пересекли границу, польское правительство уже сидело на чемоданах перед румынскими кордонами. Многие отдельные части польской армии ещё продолжали сражаться, но это были уже подвиги отдельных батальонов без единого управления. Практически вся промышленность Польши и области, населенные, собственно, поляками, уже находились в тылу немцев.Войск, которые могли бы оказать сопротивление, было мало. Основу польских сил на востоке составлял двадцатитысячный Корпус охраны границы. Для прикрытия рубежа почти в полторы тысячи километров это, конечно, был мизер. Уже в ходе операции перед советскими частями оказывались польские подразделения, разбитые немцами и отступавшие на восток.Поляки реагировали на эту интервенцию скорее с растерянностью.Командир гарнизона Луцка бригадный генерал Скуратович докладывал: "Сегодня в 6 часов границу перешли три советские колонны — одна бронетанковая под Корцем, другая бронетанковая под Острогом, третья кавалерии с артиллерией под Дедеркалами. Большевики едут с открытыми люками танков, улыбаются и машут шлемами. Около 10 часов первая колонна достигла Гощи. Спрашиваю, как мы должны поступить?"Вскоре командующий польскими войсками маршал Рыдз-Смиглы распорядился отступать в Венгрию и Румынию, боевых действий с Советами не вести.Спорадические бои все же происходили.Отдельные части своей волей вступали в перестрелки, но быстро оказывались рассеяны. В большинстве случаев жертвы с обеих сторон оказывались буквально единичными.При Львове произошло столкновение уже с немецкими частями. Первый бой между РККА и вермахтом произошел спонтанно — немцы попытались войти во Львов, красноармейцы им воспрепятствовали, в итоге у обеих сторон было убито по три человека. Уже после этого удалось договориться с польским гарнизоном о капитуляции Львова.Все это время велись переговоры между немецким и советским министерствами иностранных дел. 29 сентября был подписан договор о дружбе и границе, который устанавливал линию разграничения и уточнял сферы влияния сторон.Поход закончился. РККА потеряла до 1475 человек погибшими и взяла, по разным данным, 250-450 тысяч пленных. Такое соотношение многое говорит о силе сопротивления. Пленных из числа уроженцев Украины и Белоруссии в основном разогнали по домам. Судьба многих оставшихся в плену оказалась гораздо более драматичной.***"Россия проводит холодную политику собственных интересов. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии".Эти слова принадлежат Черчиллю, человеку, которого едва ли можно заподозрить в симпатиях к советскому руководству. Меморандум, подготовленный сэром Уинстоном для военного кабинета по горячим следам, вообще отличается трезвостью суждений."Я не могу вам предсказать, каковы будут действия России. Это такая загадка, которую чрезвычайно трудно разгадать, однако ключ к ней имеется. Этим ключом являются национальные интересы России. Учитывая соображения безопасности, Россия не может быть заинтересована в том, чтобы Германия обосновалась на берегах Черного моря или чтобы она оккупировала Балканские страны и покорила славянские народы Юго-Восточной Европы. Это противоречило бы исторически сложившимся жизненным интересам России".В реальности как риторика о возвращении в родную гавань братских народов, так и филиппики по поводу коварного удара топором в спину Польше имеют мало общего с действительностью.Советский Союз решал задачу, имеющую вполне конкретное политическое и военное измерение. Через два года "подушка" в пару сот километров окажется критически важной для страны. Сложно представить, как могла развиваться кампания 1941 года, если бы марш вермахта к Москве начался не от Гродно, а сразу от Минска.Советский Союз выжал из ситуации то, что было возможно в конкретный момент в конкретном месте.

https://ukraina.ru/20240802/1056640059.html

https://ukraina.ru/20231001/1049780182.html

https://ukraina.ru/20190930/1025156844.html

https://ukraina.ru/20230917/1049451988.html

https://ukraina.ru/20230922/1049547361.html

https://ukraina.ru/20240224/1043771578.html

польша

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгений Норин

Евгений Норин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Норин

17 сентября 1939 года, 1930-е, вторая мировая война, польша, история, история ссср, германия, адольф гитлер, черчилль, ркка, красная армия, генштаб