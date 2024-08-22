В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике - 22.08.2024 Украина.ру
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В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике - 22.08.2024 Украина.ру
В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции... Украина.ру, 22.08.2024
2024-08-22T12:08
2024-08-22T12:08
видео
украина
россия
франция
владимир путин
лариса шеслер
упц
ес
мигранты
трудовые мигранты
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, рассказала о печальной судьбе УПЦ на Украине, а также о смысле признания или непризнания Украины террористическим государством. 00:24 – Гуманитарная миграция и указ Президента России; 08:24 – о странах, которых коснётся данный указ; 11:28 – о запрете УПЦ на Украине; 16:17 – о признании Украины террористическим государством. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ
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видео, украина, россия, франция, владимир путин, лариса шеслер, упц, ес, мигранты, трудовые мигранты, миграция, терроризм, лгбт, видео
Видео, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Лариса Шеслер, УПЦ, ЕС, мигранты, трудовые мигранты, миграция, терроризм, ЛГБТ

В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике

12:08 22.08.2024
 
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, рассказала о печальной судьбе УПЦ на Украине, а также о смысле признания или непризнания Украины террористическим государством.
00:24 – Гуманитарная миграция и указ Президента России;
08:24 – о странах, которых коснётся данный указ;
11:28 – о запрете УПЦ на Украине;
16:17 – о признании Украины террористическим государством.
*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ
 
ВидеоУкраинаРоссияФранцияВладимир ПутинЛариса ШеслерУПЦЕСмигрантытрудовые мигрантымиграциятерроризмЛГБТ
 
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