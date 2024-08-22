https://ukraina.ru/20240822/1056991078.html
В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике - 22.08.2024 Украина.ру
В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции... Украина.ру, 22.08.2024
2024-08-22T12:08
2024-08-22T12:08
2024-08-22T12:08
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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, рассказала о печальной судьбе УПЦ на Украине, а также о смысле признания или непризнания Украины террористическим государством. 00:24 – Гуманитарная миграция и указ Президента России; 08:24 – о странах, которых коснётся данный указ; 11:28 – о запрете УПЦ на Украине; 16:17 – о признании Украины террористическим государством. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, франция, владимир путин, лариса шеслер, упц, ес, мигранты, трудовые мигранты, миграция, терроризм, лгбт, видео
Видео, Украина, Россия, Франция, Владимир Путин, Лариса Шеслер, УПЦ, ЕС, мигранты, трудовые мигранты, миграция, терроризм, ЛГБТ
В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике
Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, рассказала о печальной судьбе УПЦ на Украине, а также о смысле признания или непризнания Украины террористическим государством.
00:24 – Гуманитарная миграция и указ Президента России;
08:24 – о странах, которых коснётся данный указ;
11:28 – о запрете УПЦ на Украине;
16:17 – о признании Украины террористическим государством.
*в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ