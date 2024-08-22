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В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике

В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике - 22.08.2024 Украина.ру

В чём смысл указа Путина и кого ещё примет Россия: Шеслер о миграционной политике

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции... Украина.ру, 22.08.2024

2024-08-22T12:08

2024-08-22T12:08

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Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру прокомментировала указ Президента России об упрощении миграции лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, рассказала о печальной судьбе УПЦ на Украине, а также о смысле признания или непризнания Украины террористическим государством. 00:24 – Гуманитарная миграция и указ Президента России; 08:24 – о странах, которых коснётся данный указ; 11:28 – о запрете УПЦ на Украине; 16:17 – о признании Украины террористическим государством. *в интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ

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